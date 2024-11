СOP29 аясында: 'Аллатра' Президенті Марина Овцынова үш ел басшыларын климаттық келісіммен құттықтады

AЛЛАТРА БҰҰ COP29 саммитінде, Баку, Әзірбайжан Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен АЛЛАТРА президенті Марина Овцынова Әзірбайжанның Баку қаласында өткен COP29 аясында AЛЛАТРА БҰҰ COP29 саммитінде, Баку, Әзірбайжан

АЛЛАТРА президенті Марина Овцынова Орталық Азия елдері арасындағы тарихи келісімге қол қойылған БҰҰ COP29 саммитінде бірқатар маңызды кездесулер өткізді.

Климаттың өзгеруіне қарсы күресте үш мемлекеттің күш-жігерін біріктіру АЛЛАТРА ХҚҚ үнемі қолдайтын және дамытатын халықаралық ынтымақтастықтың үлгісі болып табылады.” — АЛЛАТРА президенті Марина Овцынова

BAKU, AZERBAIJAN, November 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Саммит барысында Овсынова ханым Қазақстан Республикасының делегациясымен жемісті келіссөздер жүргізді, оның барысында климаттық бастамалар саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі аспектілері талқыланды. Кездесу барысында жаһандық климаттың өзгеруіне қарсы күресте әлемдік қоғамдастықтың күш-жігерін біріктірудің маңыздылығына және бұл үдерістегі қоғамдық ұйымдардың рөліне ерекше назар аударылды.Шара аясында Қазақстан Республикасы, Әзірбайжан Республикасы және Өзбекстан Республикасы арасында жасыл энергияны өндіру және тасымалдау саласындағы стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойылды. Құжатқа президенттер Қасым-Жомарт Тоқаев, Ильхам Алиев және Шавкат Мирзиёев қол қойды.Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл оқиға тұрақты дамуға ортақ ұмтылыс тарихында жаңа парақ ашатынын атап өтті. Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев келісімнің елдер арасындағы бауырластық қарым-қатынастарды жаңа деңгейге көтеретінін атап өтсе, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев келісімнің маңыздылығы тек экономикалық мүдделерден де асып түсетінін атап өтті. AЛЛАТРА президенті Марина Овцынова мемлекет басшыларын стратегиялық құжатқа қол қоюымен шын жүректен құттықтап, тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін мұндай мемлекетаралық ынтымақтастықтың ерекше маңыздылығын атап өтті. «Климаттың өзгеруіне қарсы күресте үш мемлекеттің күш-жігерін біріктіру АЛЛАТРА ХҚҚ үнемі қолдайтын және дамытатын халықаралық ынтымақтастықтың үлгісі болып табылады. Мұндай бастамалар техникалық және ғылыми прогреске септігін тигізіп қана қоймайды, сонымен қатар адамдарды ортақ диалогқа және тұрақты даму мақсаттарына бірлесіп қол жеткізу төңірегінде біріктіру үшін берік негіз жасайды», - деді АЛЛАТРА президенті Марина Овцынова.Марина Овцынова сондай-ақ Anewz телеарнасына берген эксклюзивті сұхбатында климаттық дағдарысты шешудегі халықаралық ынтымақтастықтың өзектілігін атап өтті: «Бүгінгі күні халықаралық ынтымақтастықтың тиімді тетіктерін құру бұрынғыдан да маңызды. Климаттық дағдарыс ұлттық шекараны білмейді және тек жаһандық деңгейде – қоғамдық ұйымдардан бастап мемлекеттік органдарға дейін – күштерді біріктіру арқылы ғана біз планетамызды қорғаудың тиімді шешімдерін жасай аламыз».Бұл ұстанымды ұлттық қауіпсіздік және климат бойынша сарапшы, «АЛЛАТРАНЫҢ» ресми өкілі Эгон Чолакян қолдады: «Халықаралық ғылыми ынтымақтастық үшін қолайлы жағдайлар жасау - климаттың өзгеруімен күрестегі маңызды қадам. Әртүрлі елдердің сарапшылары адамзат алдында тұрған климаттық мәселелерді шешу үшін бірлесіп жұмыс істей алатын ғылыми қауымдастықты біріктіру үшін тиімді платформаларды құрудың шұғыл қажеттілігі бар».АЛЛАТРА ХҚҚ ТУРАЛЫ:AЛЛАТРА халықаралық қоғамдық қозғалысы қоғамды жалпы адамзаттық құндылықтар мен шешімдердің айналасында, қазіргі заманның жаһандық мәселелердің, соның ішінде климаттық проблемалар да бар,шоғырландыруға бағытталған жетекші халықаралық ұйымдардың бірі болып табылады.Ұйым қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму бойынша халықаралық бастамаларды ілгерілетуге белсенді қатысады.

