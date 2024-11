На полях СОР29: Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова поздравила лидеров трёх стран с климатическим соглашением

«АЛЛАТРА» на саммите ООН COP29, Баку, Азербайджан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова в ходе COP29 в Баку, Азербайджан «АЛЛАТРА» на саммите ООН COP29, Баку, Азербайджан

Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова провела серию значимых встреч на саммите ООН COP29, где состоялось историческое соглашение стран Центральной Азии.

Объединение усилий трёх государств в борьбе с климатическими изменениями — это именно тот пример международного сотрудничества, который МОД «АЛЛАТРА» всегда поддерживает и продвигает.” — Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова

BAKU, AZERBAIJAN, November 14, 2024 / EINPresswire.com / -- В ходе саммита госпожа Овцынова провела плодотворные переговоры с делегацией Республики Казахстан, в рамках которых были обсуждены ключевые аспекты международного сотрудничества в области климатических инициатив. Особое внимание в ходе встречи было уделено важности объединения усилий мирового сообщества в борьбе с глобальным изменением климата и роли общественных организаций в этом процессе.В рамках мероприятия было подписано Соглашение о стратегическом партнёрстве в области производства и передачи зелёной энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Документ скрепили своими подписями президенты Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что это событие открывает новую страницу в истории общего стремления к устойчивому развитию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что соглашение выводит братские отношения между странами на новый уровень, а Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на том, что значение соглашения выходит за рамки сугубо экономических интересов.Президент « АЛЛАТРА » Марина Овцынова тепло поздравила глав государств с подписанием стратегического документа, подчеркнув особую значимость такого межгосударственного взаимодействия для достижения целей устойчивого развития. «Объединение усилий трёх государств в борьбе с климатическими изменениями — это именно тот пример международного сотрудничества, который МОД «АЛЛАТРА» всегда поддерживает и продвигает. Такие инициативы не только способствуют техническому и научному прогрессу, но и создают прочную основу для объединения людей вокруг общечеловеческого диалога и совместного достижения целей устойчивого развития», — заявила президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова.Актуальность международной кооперации в решении климатического кризиса Марина Овцынова также подчеркнула в эксклюзивном интервью для телеканала Anewz: «Сегодня как никогда важно выстраивать эффективные механизмы международного взаимодействия. Климатический кризис не знает государственных границ, и только объединив усилия на глобальном уровне – от общественных организаций до государственных структур – мы сможем выработать действенные решения для защиты нашей планеты».Эту позицию поддержал Эгон Чолакян, эксперт по национальной безопасности и климату, официальный представитель «АЛЛАТРА»: «Создание благоприятных условий для международной научной коллаборации — это критически важный шаг в борьбе с климатическими изменениями. Необходимо срочно формировать эффективные платформы для объединения научного сообщества, где эксперты из разных стран смогут совместно работать над решением климатических вызовов, стоящих перед человечеством».О МОД «АЛЛАТРА»:Международное общественное движение «АЛЛАТРА» является одной из ведущих международных организаций, деятельность которой направлена на консолидацию общества вокруг общечеловеческих ценностей и решения глобальных проблем современности, включая климатические вызовы. Организация активно участвует в продвижении международных инициатив по защите окружающей среды и устойчивому развитию.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.