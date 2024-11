مع انطلاق مؤتمر المناخ COP29، يقدم حدث WERD التابع لـ EBC وأكسفورد وجهات نظر جديدة بشأن المناخ والاقتصاد العالمي

يستعد خبراء من مجموعة EBC المالية وقسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد لمعالجة قضية المرونة المناخية والنمو الاقتصادي في أحدث إصدار من "ما يفعله خبراء الاقتصاد حقًا؟" حول الاقتصاد الكلي والمناخ.

يجمع EBC وأكسفورد خبراء الاقتصاد وقادة الصناعة معًا في سلسلة WERD لمعالجة مسألة المرونة المناخية والنمو الاقتصادي وسط مناقشات COP29.

UNITED KINGDOM, November 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- ستعقد مجموعة EBC المالية (EBC)، بالتعاون مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، ندوة مع كبار العقول من الأوساط الأكاديمية والمالية في 14 نوفمبر 2024 لحضور طبعة خاصة من سلسلة ما يفعله الاقتصاديون حقًا (WERD). سيتضمن هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الكلي والمناخ"، محاضرة رئيسية للأستاذة المساعدة أندريا كيافاري، تليها حلقة نقاش حول موضوع "استدامة الاستدامة: موازنة النمو الاقتصادي والمرونة المناخية". كجزء من سلسلة WERD 2024-2025، يوفر هذا الحدث منصة في الوقت المناسب لخبراء الصناعة والقادة الأكاديميين لمشاركة الأفكار حول اقتصاد المناخ والتمويل المستدام.

أصوات بارزة في المناخ والاقتصاد الكلي

ستُلقى المحاضرة الرئيسية تحت إشراف الأستاذة المساعدة أندريا كيافاري، التي تركز أبحاثها على التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ والتطبيقات العملية لأدوات السياسة مثل ضريبة الكربون. وستتناول محاضرة كيافاري كيفية حساب خبراء الاقتصاد للتكلفة الاجتماعية للكربون والإمكانات التحويلية للسياسة الاقتصادية الكلية في تعزيز العمل المناخي. وستوفر محاضرته إطارًا دقيقًا لموازنة المرونة الاقتصادية مع المسؤولية المناخية - مما يوفر رؤى حول التحديات الواقعية المتمثلة في تنفيذ استراتيجيات النمو المستدام.

ستدير الأستاذة المساعدة بانو ديمير باكل حلقة النقاش التالية، وتقود محادثة مثيرة للتفكير حول الآليات الاقتصادية التي تدفع الاستدامة. وبفضل خبرتها في التجارة الدولية واقتصاد التنمية، ستقدم ديمير باكل خبرتها القيمة للمناقشة، مع التركيز على التعديلات المالية العالمية اللازمة لتحقيق نتائج مستدامة.

حلقة نقاشية: دعم الاستدامة

ستضم الحلقة شخصيات بارزة في مجال اقتصاد المناخ والتمويل، بما في ذلك الدكتورة نيكولا رينجر، مديرة مختبر Resilient Planet Finance Lab في أكسفورد، وديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (UK) Ltd. وسيتناولون معًا الأسئلة الملحة عند تقاطع التمويل والاستدامة، وفحص الاستراتيجيات التي تنشرها المؤسسات المالية لتعزيز المرونة المناخية والنمو الاقتصادي المستدام. سيناقش الدكتور رينجر كيف يمكن للأدوات الاقتصادية دعم المناطق المعرضة للخطر في التكيف مع تأثيرات المناخ. وفي الوقت نفسه، سيناقش باريت الاتجاهات الناشئة في الاستثمار الواعي للمناخ داخل المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، مع تسليط الضوء على كيفية تطور القطاع المالي لمواجهة التحديات البيئية.

تشمل الموضوعات التي سيتم استكشافها ما يلي:

• الأستاذة المساعدة أندريا كيافاري: معالجة الفجوات بين النمذجة الاقتصادية وتنفيذ السياسات المستدامة، وتحديد الحواجز التي يواجهها صناع السياسات، ومناقشة كيف يمكن للاقتصاديين المساعدة في سد هذه الفجوات لتعزيز العمل المناخي الفعال.

• الدكتورة نيكولا رينجر: استكشاف كيف يمكن للأدوات المالية معالجة المرونة المناخية في المجتمعات الضعيفة، وأولويات القطاع للتمويل المستدام، والابتكارات الواعدة.

• ديفيد باريت: دراسة الاتجاهات في الاستثمار الواعي للمناخ، وموازنة الربح مع الأهداف البيئية، وإمكانات التمويل الخاص كمحرك للاستدامة.

حوار في الوقت المناسب حول سياسة المناخ والمرونة الاقتصادية

تهدف سلسلة WERD إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يجعل الاقتصاد في متناول الجمهور مع معالجة التحديات العالمية. تعكس هذه الجلسة، التي أقيمت على خلفية مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وقضايا المناخ العاجلة، مهمة EBC الأوسع نطاقًا لتعزيز النمو المستدام والمرونة.

قال ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة: "إن تعاوننا المستمر مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد يؤكد التزام EBC بقيادة محادثات هادفة ومستنيرة على الساحة العالمية". "تسير المرونة المناخية والاستقرار الاقتصادي جنبًا إلى جنب، ونحن فخورون بدعم المبادرات التي تعالج هذه القضايا بشكل مباشر".

سيتمكن الحضور - سواء من الحضور شخصيًا في مسرح السير مايكل دوميت للمحاضرات في كنيسة المسيح أو عبر الإنترنت - من اكتساب رؤى عملية حول كيفية دعم مبادئ الاقتصاد الكلي للنمو المستدام والتكيف مع المناخ.

لحجز مقعدك، يرجى زيارة هذا الرابط.

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الرئيسية لتعزيز الفهم العام والحوار.

نبذة عن قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد في جامعة أكسفورد مركزًا عالميًا للتميز، حيث يضم أحد أكبر مجتمعات خبراء الاقتصاد الأكاديميين في العالم. يُعرف القسم بعمق وتنوع أبحاثه، والتي تؤثر بشكل كبير على السياسة، كما يُعرف أيضًا بمجتمعه الديناميكي من الباحثين في بداية حياتهم المهنية وبرامجه الجامعية والدراسات العليا المرموقة. في عام 2024، احتل قسم الاقتصاد المرتبة الأولى في المملكة المتحدة من قبل صحيفة The Guardian للتدريس الجامعي. يعكس التصنيف التزام القسم المستمر بالتميز في التدريس والبحث، مما يعزز مكانته كواحد من أقسام الاقتصاد الرائدة في العالم. وبصرف النظر عن الإنجازات في التدريس، فإن هدف القسم هو إنتاج أبحاث اقتصادية تحويلية ومبتكرة؛ وإحداث تأثير مستدام على السياسة الاقتصادية خارج الأوساط الأكاديمية؛ وتطوير وتدريب الجيل القادم من الباحثين وقادة البحث.

نبذة عن ما يفعله خبراء الاقتصاد حقًا (WERD):

يتم تشغيل WERD كبرنامج توعية من قبل قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد لإلهام دراسة الاقتصاد ومشاركة "ما يفعله خبراء الاقتصاد حقًا". في مواضيع تتراوح من أزمة المناخ إلى التمييز في سوق العمل، يعمل خبراء الاقتصاد في أكسفورد مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لتحسين السياسات وجعل الاقتصاد يعمل بشكل أفضل للجميع. اكتشف كيف يمكن استخدام الاقتصاد لإلقاء الضوء على بعض أكبر القضايا التي تواجه المجتمع اليوم في سلسلة الندوات عبر الإنترنت العامة الناجحة هذه، والتي تعود للسلسلة الرابعة الناجحة في 2024-2025.

