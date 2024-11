Starlink_OneGate_product Gwenaël Lohéac, President Europe and Africa at IEC Telecom Seamless connectivity at sea with IEC Telecom’s Starlink solutions

IEC Telecom presentará soluciones Starlink flexibles para propietarios de yates en Metstrade 2024

MADRID, SPAIN, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- Mientras la industria náutica en Europa Occidental experimenta un crecimiento significativo, con un crecimiento del 6,4% previsto para el 2030, IEC Telecom presentará sus soluciones de conectividad marítima de vanguardia en Metstrade 2024, destacando el impacto transformador que los servicios de órbita terrestre baja (LEO), como Starlink, tendrán en el sector.

Las comunicaciones marítimas se están transformando, y Starlink está alterando las normas tradicionales de la conectividad. En el informe de Valour Consultancy sobre el futuro de la conectividad marítima de 2024, al que IEC Telecom tuvo ocasión de contribuir, se estima que en 2033 más de 12.800 buques adoptarán dicho servicio. Este aumento supera el despliegue de sistemas VSAT GEO, lo que refleja un cambio hacia soluciones LEO más accesibles y rentables. El interés es evidente: menor coste de los equipos, facilidad de instalación y reducción significativa de los gastos en datos celulares – algunos proveedores de servicios han observado una disminución de costes del 80% desde el lanzamiento de Starlink Maritime.

Para responder a la cambiante dinámica del mercado, IEC Telecom ha desarrollado una solución versátil diseñada para ofrecer a los propietarios de yates la máxima flexibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que, a partir de febrero de 2025, Starlink reestructure sus ofertas en dos paquetes: 50 GB y 500 GB. Con el ecosistema de gestión de red de IEC Telecom, las embarcaciones pueden beneficiarse de paquetes personalizados de tiempo aire adaptados a sus necesidades específicas.

“La filosofía de IEC Telecom se centra en las soluciones enfocadas al cliente”, dijo Gwenaël Lohéac, presidente de Europa y África de IEC Telecom. “Los más de 400 yates equipados con nuestras soluciones basadas en Starlink permiten a IEC Telecom conocer de primera mano los últimos avances del mercado. A medida que el sector de los yates crece con la creciente demanda de turismo náutico de lujo y el aumento del gasto de los particulares con grandes patrimonios, hemos introducido paquetes de conectividad flexibles que satisfacen diversas necesidades, desde las pequeñas embarcaciones de recreación hasta los Super yates. También hemos ampliado nuestra gama de servicios de valor añadido para garantizar la continuidad del negocio y una gestión avanzada de la red a bordo. Estamos encantados de presentar nuestro catalogo completo en Metstrade”.

Además de precios flexibles, los avanzados sistemas de IEC Telecom proporcionan visibilidad en tiempo real del consumo de tráfico y optimizan el rendimiento de cada MB con funciones como la renovación de créditos. Las notificaciones automatizadas alertan a los clientes sobre patrones de uso inusuales, evitando conexiones no autorizadas y pérdidas potenciales. El catálogo 360 Starlink de IEC Telecom incluye copias de seguridad en banda L y un conjunto de servicios de valor añadido, conocidos como OneGate Value-adds, que garantizan la continuidad del negocio y un servicio de alta calidad, incluso cuando las conexiones primarias no están disponibles.

Las soluciones de gestión de redes de IEC Telecom mejoran la experiencia de ocio a bordo, ofreciendo desde la retransmisión de conciertos en directo hasta llamadas VoIP individuales. Starlink proporciona a los propietarios de yates una conectividad sin interrupciones, como si estuvieran en casa, ya sea en crucero o anclados, y permite ajustes de red fáciles a través del portal OptiView, propiedad de IEC Telecom. Diseñadas para ofrecer la máxima flexibilidad, estas soluciones incluyen un avanzado sistema de vales para invitados que permite la conectividad bajo demanda, con vales generados directamente a bordo.

IEC Telecom presentará su nuevo catálogo de soluciones de conectividad flexible por primera vez en la feria Metstrade de Ámsterdam, del 19 al 21 de noviembre en el stand 11.402.

Acerca del Grupo IEC Telecom:

IEC Telecom Group es una empresa internacional de servicios por satélite con casi tres décadas de experiencia en ingeniería de servicios de voz y datos. Su catálogo incluye una amplia gama de productos satelitales, soluciones LEO/GEO/LTE y servicios de valor añadido. El Grupo tiene la misión de difundir la digitalización en el mar para todo tipo de buques. Con un equipo interno de ingeniería de redes, IEC Telecom diseña soluciones de conectividad a medida para proyectos de cualquier complejidad. Además, con una gestión de stock global, la empresa realiza entregas en todo el mundo. IEC Telecom tiene oficinas en nueve países: Francia, EAU, Noruega, Suecia, Turquía, Kazajstán, Singapur, Indonesia y Mallorca. Para más información, consulte www.iec-telecom.com.

