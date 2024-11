Starlink_OneGate_product Gwenaël Lohéac, President Europe and Africa at IEC Telecom Seamless connectivity at sea with IEC Telecom’s Starlink solutions

Les solutions flexibles Starlink pour les propriétaires de yachts seront dévoilées par IEC Telecom à Metstrade 2024

PARIS, FRANCE, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- Porté par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %, le secteur du yachting en Europe occidentale est en plein essor. Dans ce contexte dynamique, IEC Telecom mettra en avant, lors du salon Metstrade 2024, comment Starlink et sa technologie LEO (orbite terrestre basse) redéfinissent les normes de l’industrie.

La connectivité maritime n'a jamais été aussi abordable : Selon le rapport « Future of Maritime Connectivity 2024 », auquel IEC Telecom a contribué, plus de 12 800 navires adopteront la technologie Starlink d'ici 2033. Grâce à des coûts réduits jusqu'à 80% et une installation simplifiée, les armateurs peuvent désormais optimiser leurs opérations, améliorer la sécurité à bord et offrir de nouveaux services à leurs clients.

Face à ces évolutions, IEC Telecom a conçu une solution flexible pour offrir aux propriétaires de yachts une adaptabilité maximale, alors que Starlink prévoit de restructurer ses offres en deux forfaits – 50GB et 500GB – à partir de février 2025. L’écosystème de gestion de réseau d’IEC Telecom offre aux navires la possibilité de profiter de forfaits personnalisés, ajustés à leurs besoins spécifiques.

« Chez IEC Telecom, nous mettons l’accent sur des solutions centrées sur le client », a déclaré Gwenaël Lohéac, président Europe et Afrique d’IEC Telecom. « Avec plus de 400 yachts déjà équipés de nos solutions Starlink, nous avons une vision privilégiée des tendances actuelles du marché. Alors que le yachting bénéficie de la demande croissante en tourisme maritime de luxe et de l’augmentation des dépenses des particuliers fortunés, nous avons développé des offres de connectivité flexibles pour répondre aux besoins variés – qu’il s’agisse de petits bateaux de plaisance ou de superyachts. Nous avons également élargi notre gamme de services à valeur ajoutée pour garantir une gestion avancée et la continuité des activités à bord. Nous sommes ravis de présenter notre offre complète lors du Metstrade. »

En plus d’une tarification adaptée, les solutions avancées d’IEC Telecom permettent une surveillance en temps réel de la consommation de données et optimisent l’utilisation de chaque Mo, grâce à des fonctionnalités telles que le report de crédit. Des notifications automatiques alertent les clients en cas d’usage inhabituel, les protégeant ainsi contre les connexions non autorisées et les risques de surcoûts. Par ailleurs, le portefeuille 360 Starlink d’IEC Telecom inclut une connexion de secours en bande L et une suite de services à valeur ajoutée, OneGate Value-adds, garantissant un service de qualité même en cas d’indisponibilité des connexions principales.

La solution de gestion de réseau d’IEC Telecom enrichit l'expérience des loisirs à bord, en permettant des activités variées allant de la diffusion de concerts en direct aux appels VoIP individuels. La gamme Starlink assure une connectivité fluide, comparable à celle de la maison, que le yacht soit en navigation ou au mouillage, tout en facilitant la gestion du réseau via le portail OptiView, spécialement conçu par IEC Telecom. Offrant une flexibilité optimale, ces solutions incluent un système avancé de coupons de crédits de communication pour les invités, avec la possibilité de générer des coupons de recharge directement à bord.

IEC Telecom présentera son nouveau portefeuille de solutions de connectivité flexibles au salon Metstrade à Amsterdam, du 19 au 21 novembre, stand 11.402.



À propos du groupe IEC Telecom :

Le groupe IEC Telecom est un opérateur international de services par satellite, fort de près de trois décennies d'expertise en ingénierie, notamment dans les domaines des services voix et data. Son portefeuille diversifié comprend une large gamme de solutions de communication par satellite, incluant des produits LEO, GEO, LTE, ainsi que des services à valeur ajoutée. La mission d'IEC Telecom est de favoriser la digitalisation en mer, en répondant aux besoins de connectivité des navires, qu'il s'agisse du plus petit bateau de pêche ou du plus grand porte-conteneurs. Grâce à son savoir-faire en ingénierie réseau et à une équipe d'experts, le groupe conçoit des solutions de connectivité sur mesure, adaptées à des projets de toutes tailles et complexités. De plus, grâce à une gestion centralisée des stocks, IEC Telecom garantit des livraisons partout dans le monde. Présent dans neuf pays — France, Émirats Arabes Unis, Norvège, Suède, Turquie, Kazakhstan, Singapour, Indonésie et Majorque — IEC Telecom accompagne ses clients dans leur transformation numérique. Pour plus d'informations, consultez www.iec-telecom.eu.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.