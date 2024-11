Starlink_OneGate_product Gwenaël Lohéac, President Europe and Africa at IEC Telecom Seamless connectivity at sea with IEC Telecom’s Starlink solutions

IEC Telecom onthult flexibele Starlink-oplossingen voor jachteigenaren op Metstrade 2024

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- Omdat de jachtindustrie in West-Europa een aanzienlijke groei doormaakt, die naar verwachting zal groeien met een CAGR van 6,4% tot 2030, zal IEC Telecom zijn geavanceerde maritieme connectiviteitsoplossingen laten zien op Metstrade 2024, waarbij de nadruk wordt gelegd op de transformatieve impact die Low Earth Orbit (LEO) diensten zoals Starlink zullen hebben op de sector.

Maritieme communicatie is getransformeerd, met Starlink die de traditionele connectiviteitsnormen ontwricht. In het Future of Maritime Connectivity Report 2024, waaraan IEC Telecom een bijdrage heeft kunnen leveren, schat Valour Consultancy dat in 2033 meer dan 12.800 schepen gebruik zullen maken van deze dienst. Deze toename overtreft de inzet van GEO VSAT-systemen en weerspiegelt een verschuiving naar meer toegankelijke en kosteneffectieve LEO-oplossingen. Het aantrekkelijke is duidelijk: lagere kosten voor apparatuur, eenvoudige installatie en een aanzienlijke verlaging van de kosten voor cellulaire data - sommige serviceproviders hebben de kosten met 80% zien dalen sinds de lancering van Starlink Maritime.

Als reactie op de veranderende marktdynamiek heeft IEC Telecom een veelzijdige oplossing ontwikkeld om jachteigenaren maximale flexibiliteit te bieden, vooral omdat Starlink naar verwachting zijn aanbod zal herstructureren naar twee pakketten, 50GB en 500GB, vanaf februari 2025. Dankzij het ecosysteem voor netwerkbeheer van IEC Telecom kunnen schepen profiteren van op maat gemaakte airtimepakketten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

“ In de filosofie van IEC Telecom staan oplossingen waarbij de klant centraal staat centraal”, zegt Gwenaël Lohéac, President Europa en Afrika bij IEC Telecom. "Met meer dan 400 jachten die zijn uitgerust met onze Starlink-gebaseerde oplossingen, krijgt IEC Telecom uit de eerste hand inzicht in de laatste marktontwikkelingen. Aangezien de jachtindustrie een hoge vlucht neemt door de stijgende vraag naar luxueus zeetoerisme en de toegenomen uitgaven van vermogende particulieren, hebben we flexibele connectiviteitspakketten geïntroduceerd die voldoen aan uiteenlopende behoeften, van kleine pleziervaartuigen tot superjachten. Bovendien hebben wij een reeks van onze diensten met toegevoegde waarde uitgebreid om bedrijfscontinuïteit en geavanceerd netwerkbeheer aan boord te garanderen. Het doet ons veel plezier om ons uitgebreide portfolio op de Metstrade te introduceren."

De geavanceerde systemen van IEC Telecom bieden niet alleen flexibele prijzen, maar ook real-time inzicht in het verkeersverbruik en optimaliseren de prestaties van elke Mb met functies zoals kredietrollover. Automatische meldingen waarschuwen klanten voor ongewone gebruikspatronen, waardoor onbevoegde verbindingen en potentiële verliezen worden vermeden. IEC Telecom's 360 Starlink portfolio omvat L-band back-up en een reeks waardetoevoegende diensten, bekend als OneGate Value-adds, die zorgen voor bedrijfscontinuïteit en hoogwaardige dienstverlening, ook wanneer primaire verbindingen niet beschikbaar zijn.

De netwerk management oplossingen van IEC Telecom verhogen de vrijetijdsbeleving aan boord en bieden alles van live concert streaming tot individuele VoIP gesprekken. De Starlink-portfolio voorziet jachteigenaren van naadloze, huiselijke connectiviteit, of ze nu varen of voor anker liggen en maakt eenvoudige netwerkaanpassingen mogelijk via IEC Telecom's eigen OptiView-portaal. Deze oplossingen zijn ontworpen voor ultieme flexibiliteit en worden geleverd met een geavanceerd gastvouchersysteem dat on-demand connectiviteit mogelijk maakt, met vouchers die direct aan boord worden gegenereerd.

De nieuwe flexibele oplossingen van IEC Telecom worden voor het eerst gepresenteerd op de Metstrade in Amsterdam van 19 tot 21 november op standnummer 11.402.

Over IEC Telecom Group:

De IEC Telecom Group is een internationale exploitant van satellietdiensten met bijna drie decennia aan technische expertise op het gebied van spraak- en datadiensten. De portfolio van het merk omvat een breed scala aan satellietproducten, LEO/GEO/LTE-oplossingen en diensten met toegevoegde waarde. De Groep is op een missie om digitalisering op zee te verspreiden voor alle vaartuigtypen. Met een in-house netwerk engineering team ontwerpt IEC Telecom connectiviteitsoplossingen op maat voor projecten van elke complexiteit. Bovendien levert het bedrijf wereldwijd dankzij het wereldwijde voorraadbeheer. IEC Telecom heeft kantoren in negen verschillende landen: Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Noorwegen, Zweden: Frankrijk, VAE, Noorwegen, Zweden, Turkije, Kazachstan, Singapore, Indonesië en Mallorca. Kijk voor meer informatie op www.iec-telecom.com.

