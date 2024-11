ALLATRA participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16)

El 31 de octubre de 2024, en el marco de su participación en la COP16 en Colombia, el Movimiento Internacional Social “ALLATRA” presentó datos únicos sobre las crecientes amenazas climáticas, destacando la importancia de la cooperación científica a nivel mundial. Conferencia del MIS "ALLATRA" en el espacio académico COP16 - 31 de octubre de 2024, Colombia. Egon Cholakian, experto en seguridad nacional y representante de “ALLATRA”, dirigió un discurso en vídeo en la COP16 de Colombia, en el que hizo hincapié en la urgencia de abordar el cambio climático y la aceleración de sus efectos. Voluntarios del Movimiento Internacional Social "ALLATRA" en la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16) en Colombia

ALLATRA participó en la Conferencia de la ONU (COP16) en Colombia y presentó datos analíticos sobre las causas del cambio climático y las soluciones globales

Debemos dejar a un lado las disputas políticas y económicas que nos dividen y centrarnos en la agenda climática, que debe convertirse en un imperativo absoluto” — Dr. Egon Cholakian

CALI, COLOMBIA, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 se celebró en Cali (Colombia) la 16ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) bajo el lema “Paz con la Naturaleza”. El evento de este año reunió a delegaciones de más de 190 países, incluidos representantes de gobiernos, empresas, ciencia, organizaciones internacionales y sociedad civil para debatir medidas concretas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Kunming-Montreal. El principal objetivo de la conferencia era avanzar en un plan para proteger el 30% de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos de aquí a 2030.Como parte de su participación en la “Zona Verde” del Espacio Académico de la COP16, los voluntarios de MIS ALLATRA realizaron una conferencia titulada “Cambio climático y el ciclo de 24 mil años”. Entre los asistentes a la conferencia se encontraban representantes del Congreso de la República de Colombia, así como destacadas figuras de otros gobiernos y organizaciones civiles.En la conferencia se estrenó un documental de ALLATRA titulado “Crisis Climática y Contaminación Oceánica”.El experto en seguridad nacional, representante de “ALLATRA” y físico de partículas, Dr. Egon Cholakian, también dirigió un discurso en video . En su intervención en la COP16 de Colombia, Egon Cholakian puso de manifiesto graves problemas científicos y medioambientales relacionados con el cambio climático y la actividad sísmica. Destacó que, además de los factores antropogénicos que aceleran el calentamiento global, nos enfrentamos a ciclos de actividad geodinámica vinculados a fenómenos naturales y procesos cósmicos. Estos ciclos plantean graves amenazas, ya que se caracterizan por un aumento del número y la fuerza de los terremotos de foco profundo, la actividad volcánica y las anomalías del campo magnético terrestre.El Dr. Cholakian hizo un llamado a la comunidad mundial para que pase del debate sobre las realidades de la aguda crisis climática a la acción práctica, subrayando la importancia de la cooperación entre distintas disciplinas para encontrar soluciones a los problemas climáticos y geodinámicos. En su opinión, combinar conocimientos de todos los campos de la ciencia puede ayudar no sólo a comprender los procesos en curso y la creciente crisis climática, sino también a desarrollar medidas eficaces para prevenir consecuencias catastróficas.Después de haber recibido la presentación, los participantes e invitados a la conferencia agradecieron los datos y mostraron un gran interés por saber más.En la “Zona Azul” oficial de la COP16, los delegados de ALLATRA participaron en una exposición virtual en la que se presentaron materiales documentales de la conferencia celebrada, así como el Informe “Sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas”. Estos materiales fueron recibidos por los principales participantes de la COP16, entre ellos ministros y representantes de más de 20 países (Bután, Brasil, Nigeria, Camerún, Kazajistán, Kenia, Jamaica, Guinea, Honduras, Ecuador, Alemania, Nueva Zelanda, Corea, El Salvador, Venuato, México, Panamá, Costa Rica, Suiza, China, Colombia, Japón, Canadá, Perú, Bolivia, India, Arabia Saudí).El Movimiento Internacional Social “ALLATRA” representó un participante insólito en la COP16. Puesto que sus actividades están dirigidas a estudiar los cambios climáticos y geodinámicos que se están produciendo en el planeta y a iniciar un debate abierto sobre el desarrollo de soluciones eficaces para superar la crisis climática mundial. “ALLATRA” sigue informando activamente a la comunidad mundial sobre el impacto de los ciclos climáticos naturales y hace hincapié en la necesidad de una acción colectiva para hacer frente a los retos climáticos actuales. La participación de “ALLATRA” en la COP16 subraya el compromiso del movimiento con la cooperación internacional para preservar la vida y la estabilidad climática en el planeta.

ALLATRA en la Cumbre COP16 de la ONU: Crisis Climática y Contaminación de los Océanos

