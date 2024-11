Gob. Cooper anuncia Plan Estratégico Comunitario de Prevención de la Violencia desarrollado por la Administración de Prevención de la Violencia en NC

Press Release in English El día de hoy, el Gobernador Roy Cooper anunció el lanzamiento del primer Plan Estratégico Comunitario de Prevención de la Violencia en Carolina del Norte, un parteaguas en el esfuerzo por reducir los índices de violencia, los daños derivados de la violencia y el uso indebido de armas de fuego en todo el estado. El Plan a tres años fue desarrollado y publicado por la la Administración de Prevención de Violencia en Carolina del Norte, la cual fue creada por el gobernador Cooper en 2023 para coordinar actividades con líderes estatales y locales con el objeto de lograr reducir los índices de violencia y aumentar los índices de seguridad pública. "Todos los habitantes de Carolina del Norte merecen sentirse seguros en sus hogares, escuelas y comunidades", expresó el gobernador Cooper. "Este Plan es un mapa para avanzar el enfoque de salud pública en la prevención de la violencia al dar apoyo a las fuerzas del orden, a las comunidades locales, a las organizaciones de base local y a los profesionales de salud pública para crear comunidades más seguras y sanas". "La evidencia muestra que la violencia se puede prevenir", dijo Siarra Scott, directora interina de la Administración de Prevención de la Violencia, "y también muestra que es posible mantener comunidades sanas y seguras en todo nuestro estado. Este plan un mapa estratégico en tareas de alianza, elaborado por líderes dedicados a colaborar con nuestra Administración en la construcción de un ecosistema a nivel de estado y ampliar los esfuerzos existentes para reducir la violencia". "Todos quieren que su familia, sus seres queridos y su comunidad estén seguros. Podemos lograrlo todos juntos al abordar la violencia tanto como un asunto de seguridad pública como de salud pública", dijo la Dra. Elizabeth Cuervo Tilson, directora de salud estatal y directora médica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC. "Este Plan Estratégico nos brinda un mapa de aplicación de un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia el cual impulse alianzas de importancia crítica, implemente estrategias estratificadas e incorpore elementos de reducción de daños". El Plan a tres años servirá como un mapa para fomentar la colaboración entre varios aliados, aprovechar el enfoque de salud pública en la prevención de la violencia y apoyar programas locales basados en evidencias. El Plan se creó con los aportes del Concejo Directivo Comunitario contra la Violencia, compuesto por líderes de las fuerzas del orden, del sector de atención médica, salud pública, el gobierno y comunidades locales; fue publicado por la Administración de Prevención de la Violencia, la cual fue creada por gobernador Cooper en 2023. El Plan Estratégico describe tres prioridades para construir un Carolina del Norte en el que todas las comunidades tengan herramientas, recursos y la experiencia necesarios para crear y mantener la seguridad y el bienestar. 1. Mejoramiento de tareas de colaboración y coordinación

La Administración de Prevención de la Violencia se centrará en eliminar la estructura compartimentada entre las fuerzas del orden y los funcionarios de salud pública, aumentar el efecto colectivo en todo el estado mediante la alineación de datos entre agencias y el impulso de una mayor asociación y coordinación entre agencias locales, estatales y federales. 2. Fortalecimiento del personal comunitario de prevención de la violencia

La Oficina de Prevención de la Violencia tiene como objetivo garantizar que los profesionales en el campo de prevención de la violencia tengan las herramientas, el apoyo y los recursos necesarios para lograr el éxito. La Administración se centrará en el establecimiento de las competencias básicas, en la mejora del alcance comunitario y en la demostración clara de los beneficios de tales estrategias de prevención e intervención. 3. Preparación y empoderamiento de comunidades locales

La Administración de Prevención de la Violencia está comprometida con la tarea de equipar a las comunidades con infraestructura, conocimientos y recursos para la aplicación de las estrategias de prevención de la violencia. Esto incluye tareas de capacitación bajo modelos basados en evidencias y de la aplicación de un enfoque de salud pública, así como acceso a las herramientas necesarias para implementar soluciones a nivel local. Establecida en 2023, la Administración de Prevención de la Violencia trabaja en asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como con el Concejo Directivo Comunitario Estatal contra la Violencia. La próxima semana, la Administración de Prevención de la Violencia celebrará su primera conferencia profesional a nivel estatal, lo que resalta el énfasis que la Administración hace en el enlace de profesionales y programas comunitarios existentes de prevención de la violencia. El tema de la Conferencia de Prevención de la Violencia de Carolina del Norte será la Construcción de Alianzas Sostenibles y la Transformación de la Seguridad Comunitaria. Se espera que el evento reúna en Raleigh a más de 200 profesionales del campo de prevención de la violencia comunitaria de todo el estado. Consulte el texto del Plan Estratégico Comunitario de Prevención de la Violencia 2024-2027 en el portal desplegado aquí.

