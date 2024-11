inGroup International удостоена двух новых премий Magellan Awards

Задаём стандарты отрасли, получая золотые и серебряные награды третий год подряд

GUAYNABO, PUERTO RICO, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- inGroup International с радостью объявляет о том, что inCruises получила признание среди лучших компаний туристической отрасли третий год подряд - удостоена престижной премии Magellan Awards издания Travel Weekly за превосходство в области коммуникации и продвижения в сегменте туристического консультирования.

Компания получила золото в категории “Маркетинг” за серию вебинаров “Негласное преимущество”. Вебинары проводятся дважды в месяц, предоставляя ценную информацию о компании и освещая новейшие события. Вебинары посещают гости - представители различных круизных линий и туристической отрасли, предоставляя свежий взгляд и экспертные советы об увлекательных туристических предложениях.

Программа бесплатного Членства компании inCruises, которым ежемесячно награждаются Партнёры на сумму в среднем более $2,6 млн потенциальных туристических преимуществ, была отмечена серебряной наградой в категории “Маркетинг”, что ещё раз подчёркивает стремление компании поощрять Партнёров за вклад и приверженность делу.

"Эти награды подчёркивают страсть и приверженность делу, с которыми наша команда подходит к разработке уникальных программ, предоставляющих выдающиеся преимущества, - говорит Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Признание среди других лидеров отрасли доказывает, что мы существенно обогащаем жизни наших Членов Клуба”.

Премия Travel Weekly Magellan Awards — это символ выдающихся достижений в сфере туризма. Она отмечает признанием организации и профессионалов, которые воплощают высокие стандарты отрасли.

"Признание наших программ успешными изданием Travel Weekly - большая честь для нас, - добавил Даг Корригэн, Директор по маркетингу inGroup. - вебинары "Негласное преимущество” предоставляют нашим Членам Клуба новейшую ценную информацию, а программа бесплатного Членства предлагает преимущества, которые не найти более нигде в отрасли".

Эти награды подчёркивают вклад компании inGroup в превосходство и инновации, воплощающие миссию повышать качество путешествий для Членов Клуба и Партнёров. inGroup продолжает задавать новые стандарты качества путешествий для своих Членов Клуба и Партнёров.

О компании inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов по всему миру. inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для надёжного бизнеса. Компания также делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает такие инициативы Mercy Ships и Ukrainian Relief. Для получения более подробной информации посетите in. Group и inCruises.

