SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRAZIL, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44/21, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que decidiu descontinuar a divulgação de suas projeções apresentadas no item 3.1 do seu formulário de referência, elaborado nos termos do Anexo C, da Resolução CVM n° 80, de 29 de março de 2022, devido ao realinhamento de suas políticas internas.Assim, as projeções anteriormente divulgadas pela Companhia deixam de ser válidas a partir dessa data.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.