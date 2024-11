مؤكدة التزامها بتطوير الرعاية الصحية في المملكة...الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا تفتتح مكتبها رسميًا في الرياض

RCSI Launches its Operation in the Kingdom of Saudi Arabia

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- أعلنت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا عن إطلاق عملياتها في الرياض، إيذانًا بمرحلة جديدة من التعاون والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية في المنطقة وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلي.وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في السفارة الأيرلندية حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية وبالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السعودية و افراد من الجالية الأيرلندية وخريجي الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا من المملكة واتاح الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.وبهذه المناسبة، صرح البروفيسور كاهال كيلي، المدير التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في ايرلندا:" تلتزمالجامعة بتحسين الصحة العالمية ولذلك نفتخر بوجودنا في الرياض وباستمرارية جهودنا لتقديم اعلى جودة من التعليم والتدريب في المنطقة، كما نتطلع إلى العمل وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الصحية والمساهمة في تطوير مجال الرعاية الصحية في السعودية."تلتزم الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية والمهنية في مجال إدارة الرعاية الصحية والقيادة السريرية وتقنيات الصحة الرقمية والتي تهدف الى تطوير مهارات القادة والمتخصصين في القطاع الصحي وتمكينهم من تقديم خدمات صحية عالية الجودة.وفي إطار هذا التوسع، وقعت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أثناء معرض الصحة العالمي في الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات التدريب .مع هذا الافتتاح، تبدأ الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مرحلة جديدة من التعاون مع المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير القطاع الصحي بما فيه منفعة للمواطنين.عن الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا في السعوديةبفضل تاريخ ممتد لأكثر من 30 عامًا من التعاون مع المؤسسات السعودية، افتتحت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) مكتبها في المملكة العربية السعودية في عام 2023. تقدم الجامعة برامج الدراسات العليا التعليمية والتدريبة المعتمدة في مجالات القيادة والإدارة وسلامة المرضى والجودة.قم بزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد: https://www.rcsi.com/dublin/rcsi-riyadh

