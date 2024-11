安吉琳·庞佩伊推出了双语书公司，为儿童提供双语有声读物

Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Angeline Pompei Exclusive Interview On New To The Street In New York

这家新公司在其官网上提供儿童双语有声书,配有逐行翻译。

她的双语有声书和学习材料目前涵盖九种广泛使用的语言:英语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、德语、中文普通话、韩语和日语。” — Angeline Pompei

ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 语言学习的创新者安吉琳·庞佩伊创立了 The Bilingual Book Company(双语书公司),面向儿童和语言学习者提供基于兴趣的双语有声书。这些有声书让儿童能够阅读和收听自己感兴趣的主题,从而有效学习新语言,并将其融入日常活动或习惯中。

“无论是儿童还是成年语言学习者,学习语言都需要日常练习。”她表示,“要做到每天练习,首先要让它变得有趣。这回归到基于兴趣的学习。我们需要让语言学习变得愉快,这样才能成为我们日常生活的一部分。”

The Bilingual Book Company 的选书允许儿童选择一个有趣的话题,以两种语言进行学习——使语言学习不再是唯一的重点。庞贝说:“通过提供各种书籍,儿童不仅能学到语言,还能探索自己的兴趣。丰富的书籍选择也让孩子能够选择自己想阅读或学习的内容,培养他们自信的终身学习习惯。”

The Bilingual Book Company 提供一系列双语有声书,包含逐行翻译,旨在激发孩子们的学习热情,并提升语言学习者的语言技能。“我们都希望孩子们热爱学习。双语有声书激发好奇心,并鼓励孩子们用两种语言探索他们的兴趣,”她说。

适合四岁及以上早期阅读者的系列书籍包括《我社区的人》(People in My Neighborhood)、《当我长大后》(When I Grow Up)和《我去过的地方》(The Places I’ve Been)。“大多数孩子从4岁开始学习阅读。如果您的孩子刚刚开始阅读,为什么不让他们从一开始就习惯用两种语言阅读呢?”安吉琳相信,早期阅读者可以通过用两种语言阅读自然而然地学会双语沟通。而面向高阶阅读者或语言学习者的系列书籍则包含孩子感兴趣的主题,如星空与宇宙、动物与环境以及世界各地的城市。这些丰富的主题鼓励孩子每天阅读和聆听目标语言,以实现流利表达。

此外,还有一个专门的语言学习板块,提供丰富的双语词汇音频库和双语代词与动词变位部分。虽然她的书籍是基于兴趣驱动学习的,但她的语言学习板块则着重帮助人们识别模式,并通过感官来学习语言。

“为了真正快速学会一门语言,需要看到模式、听到目标语言、跟读或书写。”她说。在语言学习专区,每个双语动词变位均以文本和音频形式重复出现,自动循环播放,帮助语言学习者在双语形式中看到和听到过去、现在和将来时的模式。逐行翻译的视觉呈现使语言学习者和儿童能够轻松对照两种语言中的代词、动词和词汇。

安吉琳拥有丰富的个人语言学习经验。作为一名成年语言学习者,她发现市面上缺少优质的外语学习材料。她利用自己的教育背景,包括航天工程学位和TELF证书(作为外语的英语教学证书),亲自解决了这一问题。

“我自己创作了学习材料,仅包含英文-西班牙文和英文-法文的逐行翻译,”安吉琳在 一次独家采访中说道,“我开始制作双语书籍,并进一步开发双语音频,使用模拟真实英语、西班牙语和法语发音的人工智能语音,使听者能够同步跟读文本。”她的双语有声书和学习材料目前涵盖九种广泛使用的语言:英语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、德语、中文普通话、韩语和日语。

身为加拿大籍的菲中意混血,安吉琳会多种语言,包括英语、西班牙语、法语和意大利语。她最初的灵感来源于为成年人创作英语学习歌曲,使不同国家的人可以通过音乐被动 学习英语。她希望更多人学习语言,从而创造更多在本国或在线工作的机会,尤其是随着远程工作的普及。她的专辑《Verbiage》是一系列帮助成年人学习英语的歌曲,已在所有流媒体平台上上线。

The Bilingual Book Company提供多种语言与英语搭配的双语有声书。想要了解更多信息并开始体验双语有声书,请访问 https://thebilingualbookcompany.com。

关于安吉琳·庞佩伊(Angeline Pompei)

安吉琳·庞佩伊是一位企业家、录音艺术家和成年语言学习者,拥有航天工程学位和TELF证书,能够在国际上进行英语外语教学。她也是一名认证的AI提示工程师。作为 Learn English Fast® 的创始人兼首席执行官,她创立了 The Bilingual Book Company®,包括她独特的逐行翻译的双语书籍系列,用于语言学习。作为录音艺术家和词曲作者,她推出了一系列独特的逐行双语学习书籍。作为录音艺术家和词曲作者,她创作了专辑《Verbiage》,并在所有流媒体平台上发布。该专辑通过嵌入语法、词汇主题和动词变位的方式教学英语。与专辑《Verbiage》配套的歌曲书可在其网站 https://LearnEnglishFast.com 免费获取。

安吉琳·庞佩伊有20年护肤品及护肤品营销经验。她以多元背景帮助成年人通过兴趣、双语材料和音乐学习英语。所有 Learn English Fast® 资源均可在她的网站 LearnEnglishFast.com 和 TheBilingualBookCompany.com 上获取。

安吉琳·庞佩伊电视采访

