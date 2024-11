Angeline Pompei lança a The Bilingual Book Company® para o aprendizado de idiomas entre crianças e estudantes adultos

A nova empresa oferece audiolivros bilíngues para crianças, com traduções linha por linha, que estão disponíveis em seu site.

Os audiolivros bilíngues despertam a curiosidade e incentivam as crianças a explorarem seus interesses em dois idiomas” — Angeline Pompei

ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- A inovadora no campo de aprendizado de idiomas Angeline Pompei criou a The Bilingual Book Company®, que oferece audiolivros bilíngues baseados no aprendizado por interesse para crianças e estudantes de idiomas. Por meio desses audiolivros, as crianças podem ler e ouvir conteúdo de seu interesse, o que promove uma aprendizagem eficaz de novos idiomas integrada a suas atividades ou rotinas diárias.

“Para que as crianças e estudantes adultos aprendam um idioma, eles precisam praticar todos os dias”, afirma Angeline. “Para fazer algo todos os dias, é preciso gostar. Isso nos remete ao conceito de aprendizado baseado em interesses. Precisamos tornar o aprendizado de idiomas agradável para que se torne parte dos nossos rituais diários.”

As seleções da The Bilingual Book Company permitem que as crianças escolham um tema fascinante e aprendam sobre ele em dois idiomas. Dessa forma, o aprendizado do idioma não é o único foco. “A variedade de livros permite que as crianças não apenas aprendam um idioma, mas também explorem seus interesses”, afirma Angeline Pompei. “Ter uma variedade de livros permite que as crianças escolham o que querem ler ou aprender, tornando-as estudantes confiantes para a vida toda.”

A The Bilingual Book Company oferece uma coleção de audiolivros bilíngues com traduções linha por linha sobre temas selecionados, para inspirar o amor pelo aprendizado e aprimorar as habilidades linguísticas de crianças e estudantes de idiomas. “Todos nós queremos que nossos filhos adorem aprender. Os audiolivros bilíngues despertam a curiosidade e incentivam as crianças a explorarem seus interesses em dois idiomas”, afirma Angeline.

A coleção para jovens leitores a partir de quatro anos inclui títulos como “Pessoas no Meu Bairro”, “Quando Eu Crescer” e “Os Lugares que Eu Visitei”. “A maioria das crianças começa a aprender a ler aos quatro anos. Se o seu filho está começando a ler, por que não incentivar a leitura em dois idiomas?” Angeline acredita que jovens leitores podem aprender a se comunicar em dois idiomas simplesmente lendo nesses dois idiomas desde o início. A coleção para leitores avançados ou estudantes de idiomas inclui temas fascinantes para crianças, como estrelas e o espaço sideral, animais e seus habitats, e cidades ao redor do mundo. A diversidade dos temas incentiva as crianças a lerem e ouvirem a língua-alvo todos os dias, o que as ajuda a alcançar fluência.

Há também uma seção dedicada ao aprendizado de idiomas, com uma vasta biblioteca de vocabulário bilíngue em áudio, assim como uma seção bilíngue de pronomes e conjugação de verbos. Embora os livros sejam baseados no aprendizado por interesse, a seção de aprendizado de idiomas ajuda os estudantes a reconhecerem padrões e a usar todos os seus sentidos no aprendizado de idiomas.

“Para aprender um idioma de verdade e de forma rápida, é preciso enxergar padrões, ouvir a língua-alvo, acompanhar a leitura ou falar e escrever”, explica. Na seção de aprendizado de idiomas, cada conjugação verbal bilíngue é apresentada em texto e áudio. Isso ajuda os estudantes de idiomas a verem e ouvirem o padrão nos tempos passado, presente e futuro em forma bilíngue. As traduções linha por linha permitem que estudantes e crianças identifiquem pronomes, verbos e vocabulário correspondentes em dois idiomas.

Angeline conhece bem o aprendizado de idiomas por experiência pessoal profunda. Como uma aprendiz adulta de idiomas, ela identificou a falta de materiais de qualidade para a prática de línguas estrangeiras. Com sua formação em engenharia aeroespacial e em ensino de inglês como segunda língua, ela resolveu o problema por conta própria.

“Criei meus próprios materiais, formados por traduções linha por linha em inglês-espanhol e inglês-francês”, relata em uma entrevista exclusiva. “Depois, comecei a produzir livros bilíngues e dei um passo adiante, criando audiolivros bilíngues com vozes artificiais que imitam falantes nativos de inglês, espanhol e francês, permitindo que os ouvintes acompanhem o texto.” Atualmente, seus audiolivros e materiais estão disponíveis em nove idiomas amplamente falados: inglês, espanhol, francês, italiano, português, alemão, mandarim, coreano e japonês.

Canadense de ascendência filipina/chinesa e italiana, Angeline fala vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês e italiano. Ela se inspirou originalmente a criar músicas para que adultos de vários países pudessem aprender inglês de forma passiva, por meio da música. Ela espera que mais pessoas possam aprender idiomas e criar mais oportunidades de trabalho em seus países de origem ou na internet, especialmente à medida que os empregos remotos se tornam mais comuns. Seu álbum “Verbiage” é uma coleção de músicas para adultos aprenderem inglês e está disponível em todas as plataformas de streaming.

A The Bilingual Book Company oferece audiolivros bilíngues que combinam inglês com vários idiomas. Para saber mais e começar a ouvir os audiolivros bilíngues, visite https://thebilingualbookcompany.com.

Sobre Angeline Pompei

Angeline Pompei é uma empresária, artista e aprendiz adulta de idiomas. Ela é graduada em engenharia aeroespacial e possui uma certificação TEFL para ensinar inglês internacionalmente como segunda língua. Ela também é engenheira de prompts de IA certificada. Fundadora e CEO da Learn English Fast®, Angeline fundou a The Bilingual Book Company®, que publicou a série exclusiva de livros bilíngues linha por linha de Angeline Pompei para o aprendizado de idiomas. Como artista e compositora, Angeline lançou o álbum “Verbiage”, uma coleção de músicas para ensinar inglês por meio de gramática oculta, temas de vocabulário e conjugação de verbos através da música. O álbum está disponível em todas as plataformas de streaming. O cancioneiro que acompanha o álbum “Verbiage” pode ser acessado gratuitamente no site https://LearnEnglishFast.com.

Com 20 anos de experiência como empresária dos setores de cuidados com a pele e marketing, Angeline Pompei é uma pessoa multifacetada que aplica sua experiência para ensinar inglês a crianças e adultos por meio do aprendizado baseado em interesses, materiais bilíngues e música. Todos os recursos da Learn English Fast® estão disponíveis nos sites LearnEnglishFast.com e TheBilingualBookCompany.com.



