Angeline Pompei lance The Bilingual Book Company avec des livres audio bilingues pour enfants

La nouvelle entreprise propose des livres audio bilingues pour enfants avec des traductions ligne par ligne, disponibles sur son site Web.

Les livres audio bilingues éveillent la curiosité et permettent aux enfants d'explorer leurs centres d'intérêt dans deux langues ” — Angeline Pompei

VALLETTA, MALTA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- L'innovatrice en apprentissage des langues, Angeline Pompei, a créé The Bilingual Book Company, offrant des livres audio bilingues basés sur l'apprentissage par centres d'intérêt pour les enfants et les étudiants en langues. Elle propose des livres audio bilingues pour les enfants afin qu'ils puissent lire et écouter des sujets qui les intéressent pour apprendre efficacement une nouvelle langue et l'intégrer dans leurs activités ou routines quotidiennes.

« Pour que les enfants ou les adultes apprennent une langue, ils doivent la pratiquer quotidiennement », a-t-elle déclaré. « Pour faire quelque chose tous les jours, il faut l'apprécier. Cela nous ramène à l'idée d'un apprentissage basé sur l'intérêt. Nous devons rendre l'apprentissage des langues agréable pour qu'il fasse partie de nos rituels quotidiens.

Les sélections de la Bilingual Book Company permettent aux enfants de choisir un sujet fascinant et de l'étudier dans deux langues, de sorte que l'apprentissage des langues n'est pas le seul objectif. « En disposant d'une variété de livres, les enfants n'apprennent pas seulement la langue, mais explorent aussi leurs centres d'intérêt », explique Angeline Pompei. « La diversité des livres permet également aux enfants de choisir ce qu'ils veulent lire ou apprendre, ce qui fait d'eux des apprenants confiants tout au long de leur vie.

The Bilingual Book Company propose une collection de livres audio bilingues avec des traductions ligne par ligne sur des sujets sélectionnés pour inspirer l'amour de l'apprentissage chez les enfants et améliorer les compétences linguistiques des étudiants en langues. « Nous voulons tous que nos enfants aiment apprendre. Les livres audio bilingues éveillent la curiosité et permettent aux enfants d'explorer leurs centres d'intérêt dans deux langues », a-t-elle déclaré.

La collection destinée aux jeunes lecteurs de quatre ans et plus comprend des titres tels que « Les gens de mon quartier », « Quand Je Serai Grand » et « Les Endroits Où Je Suis Allé ». « La Plupart des Enfants Commencent à Apprendre à Lire à l'Âge de 4 Ans. Si votre enfant commence à lire, pourquoi ne pas normaliser la lecture en deux langues ? » Angeline est persuadée que les jeunes lecteurs peuvent apprendre à communiquer en deux langues sans effort, uniquement en lisant en deux langues dès le moment où ils commencent à lire. La collection pour les lecteurs avancés ou les étudiants de langues comprend des sujets fascinants pour les enfants, comme les étoiles et l'espace, les animaux et leur environnement, et les villes du monde entier. La variété des sujets encourage les enfants à lire et à écouter une langue cible tous les jours et à acquérir de l'aisance.

L'ouvrage comporte également une section consacrée à l'apprentissage des langues, qui propose une vaste bibliothèque audio de vocabulaire bilingue ainsi qu'une section bilingue sur les pronoms et la conjugaison des verbes. Alors que ses livres sont basés sur l'apprentissage par centres d'intérêt, sa section consacrée à l'apprentissage des langues est axée sur la reconnaissance des modèles et l'utilisation de tous les sens dans l'apprentissage des langues.

« Pour apprendre une langue rapidement, il faut voir des modèles, entendre la langue cible, lire ou parler et écrire », explique-t-elle. Dans la rubrique consacrée à l'apprentissage des langues, chaque conjugaison de verbe bilingue est répétée dans le texte et dans l'audio. Les étudiants en langue peuvent ainsi voir et entendre le modèle au passé, au présent et au futur sous une forme bilingue. Les traductions visuelles ligne par ligne permettent aux étudiants et aux enfants de voir facilement les pronoms, les verbes et le vocabulaire correspondants dans les deux langues.

Angeline connaît bien l'apprentissage des langues grâce sa vaste expérience personnelle. En tant qu'adulte apprenant les langues, elle a identifié un manque de supports de qualité pour la pratique des langues étrangères. Elle a utilisé sa formation, incluant un diplôme en ingénierie aérospatiale et une certification d'enseignement (anglais comme langue seconde), pour résoudre ce problème par elle-même.

« J'ai créé mon propre support de cours, qui se composait uniquement de traductions ligne par ligne en anglais-espagnol et anglais-français », a-t-elle expliqué lors d'une interview exclusive. « J'ai commencé à produire des livres bilingues et j'ai franchi une étape supplémentaire en créant des livres audio bilingues, en utilisant des voix artificielles imitant des locuteurs natifs en anglais, espagnol et français, permettant aux auditeurs de suivre le texte. » Ses livres audio bilingues et supports d'apprentissage sont actuellement disponibles dans neuf langues largement parlées : anglais, espagnol, français, italien, portugais, allemand, mandarin, coréen et japonais.

Canadienne d'origine philippine, chinoise et italienne, Angeline parle plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. À l'origine, elle a eu l'idée de créer des chansons pour adultes afin de permettre à des personnes de différents pays d'apprendre l'anglais de manière passive par le biais de la musique. Elle espère que davantage de personnes pourront apprendre des langues afin de créer plus d'opportunités pour travailler dans leur pays d'origine ou en ligne, notamment parce que les emplois à distance sont de plus en plus répandus. Son album « Verbiage » est une collection de chansons permettant aux adultes d'apprendre l'anglais, disponible sur toutes les plateformes de streaming.

The Bilingual Book Company propose des livres audio bilingues jumelant l'anglais à plusieurs langues. Pour en savoir plus et commencer avec des livres audio bilingues, veuillez visiter https://thebilingualbookcompany.com.

À propos d'Angeline Pompei

Angeline Pompei est une entrepreneure, artiste et étudiante en langues adulte avec un diplôme en ingénierie aérospatiale et une certification TELF pour enseigner l'anglais à l’international comme seconde langue. Elle détient également un certificat d’ingénieure en prompts IA. Fondatrice et PDG de Learn English Fast ®, elle a créé The Bilingual Book Company ®, qui comprend une série unique de livres bilingues ligne par ligne d'Angeline Pompei pour l'apprentissage des langues. En tant qu'artiste et auteure-compositrice, elle a créé l'album « Verbiage », disponible sur toutes les plateformes de streaming. Verbiage est une collection de chansons qui ressemblent à des chansons normales, mais visent à enseigner l'anglais par des thèmes de grammaire cachée, de vocabulaire et de conjugaison de verbes à travers la musique. L'album « Verbiage » est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Son recueil de chansons accompagnant son album, « Verbiage », est disponible gratuitement sur son site https://LearnEnglishFast.com.

Angeline Pompei, entrepreneure avec 20 ans d'expérience dans les soins de la peau et le marketing dans ce domaine, est une personne aux multiples facettes qui utilise toute son expérience pour enseigner l'anglais aux adultes via l'apprentissage basé sur les intérêts, des supports bilingues et la musique. Toutes les ressources de Learn English Fast® sont disponibles sur ses sites Web LearnEnglishFast.com et TheBilingualBookCompany.com.



Interview télévisée d'Angeline Pompei

