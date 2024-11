Angeline Pompei geht mit The Bilingual Book Company an den Start mit zweisprachigen Hörbüchern für Kinder

Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Angeline Pompei Exclusive Interview On New To The Street In New York

Dieses Start-up bietet zweisprachige Hörbücher für Kinder mit Zeilen-für-Zeilen-Übersetzungen, die direkt über die Website zur Verfügung stehen.

Zweisprachige Hörbücher wecken nicht nur die Neugierde, sondern ermutigen Kinder, ihre Interessen in zwei Sprachen zu erkunden” — Angeline Pompei

ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- Die unterstützende Sprachlern-Innovation The Bilingual Book Company hat Angeline Pompei ins Leben gerufen. Es sind zweisprachige Hörbücher die auf interessenbasiertem Lernen für Kinder und Sprachschüler aufgebaut sind. Mit den zweisprachigen Hörbüchern können Kinder genau die Themen lesen und hören, die sie interessieren, um effektiv die neue Sprache zu lernen und sie folglich in ihre täglichen Aktivitäten oder Routinen integrieren.

„Das Lernen einer Sprache erfordert für Kinder ebenso wie für Erwachsene, das tägiche üben“, sagt sie. „Um etwas erfolgreich in den täglichen Ablauf integrieren zu können, sollte es Freude bereiten. Dies führt uns zurück zur Idee interessenbasiertes Lernen. Wenn das Sprachenlernen angenehm gestaltet wird, kann es ganz einfach Teil unserer täglichen Rituale werden.“

Die Auswahl von The Bilingual Book Company ermöglicht es Kindern, ein für sie faszinierendes Thema auszuwählen und es parallel in zwei Sprachen zu lernen – somit steht das Sprachenlernen an sich nicht im Mittelpunkt. „Mit einer Vielzahl von Büchern lernen die Kinder nicht nur eine Sprache, sondern erkunden auch ihre eigenen Interessen“, sagt Angeline Pompei. „Die vielfältige Auswahl an Büchern gibt den Kindern außerdem die Möglichkeit, auszuwählen, was sie lesen oder lernen möchten, und sie werden mit Freude zu selbstbewussten lebenslangen Lernenden.“

The Bilingual Book Company bietet eine Sammlung von zweisprachigen Hörbüchern mit Zeilen-für-Zeilen-Übersetzungen zu Themen, die den Kindern Freude am Lernen bringen und die Sprachkenntnisse verbessern. „Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder gerne lernen. Zweisprachige Hörbücher wecken nicht nur die Neugierde, sondern ermutigen Kinder, ihre Interessen in zwei Sprachen zu erkunden“, sagt sie.

Die Sammlung für Leseanfänger ab vier Jahren umfasst Titel wie „Menschen in meiner Nachbarschaft“, „Wenn ich groß bin“ und „Die Orte, die ich besucht habe“. „Die meisten Kinder beginnen im Alter von 4 Jahren mit dem Lesen. Wenn Ihr Kind dabei ist mit dem Lesen zu beginnen, warum nicht das Lesen in zwei Sprachen zur Gewohnheit werden lassen?“ Angeline glaubt, dass junge Leser mühelos lernen können, in zwei Sprachen zu kommunizieren, indem sie von Anfang an herangeführt werden. Die Sammlung für fortgeschrittene Leser oder Sprachlerner umfasst kindgerechte Themen wie Sterne und Weltraum, Tiere und ihre Umgebungen und Städte weltweit. Die Vielfalt der Themen ermutigt Kinder dazu, jeden Tag in der Zielsprache zu lesen und zuzuhören, um flüssiger lesen und sprechen zu lernen.

Außerdem gibt es noch einen speziellen Sprachlern-Bereich, der eine umfangreiche zweisprachige Vokabel-Audio-Bibliothek und einen Abschnitt zur zweisprachigen Pronomen- und Verbkonjugation bietet. Während ihre Bücher auf interessenbasiertem Lernen basieren, konzentriert sich der Sprachlern-Bereich darauf, Muster zu erkennen und alle Sinne beim Sprachenlernen einzusetzen.

„Um eine Sprache wirklich rasch lernen zu können, ist das erkennen von Muster wichtig, das Hören der Zielsprache, das Mitlesen oder das Sprechen und Schreiben“, sagt sie. Im Sprachlern-Bereich wird jede zweisprachige Verbkonjugation im Text und Audio wiederholt. Dies ermöglicht dem Lernenden, das Muster in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in zweisprachiger Form zu sehen und ebenso zu hören. Mit visuellen Zeilen-für-Zeilen-Übersetzungen können die Lernenden, ob Kinder oder Erwachsene, die entsprechenden Pronomen, Verben und Vokabeln in zwei Sprachen sehen.

Angeline weiß aus tiefster persönlicher Erfahrung über das Sprachenlernen Bescheid. Als erwachsene Sprachen lernende stellte sie fest, dass es an hochwertigen Materialien für das Üben von Fremdsprachen mangelte. Folglich nutzte sie ihre Ausbildung, einschließlich eines Abschlusses in Luft- und Raumfahrttechnik und einer Lehrzertifizierung (Englisch als Zweitsprache), um das Problem selbst zu lösen.

„Ich habe mein eigenes Material erstellt, das nur aus Zeilen-für-Zeilen-Übersetzungen in Englisch-Spanisch und Englisch-Französisch bestand“, sagte Angeline in einem exklusiven Interview. „Ich begann, zweisprachige Bücher zu produzieren, und ging noch einen Schritt weiter. Ich erstellte zweisprachige Hörbücher mit künstlichen Stimmen, die authentische englische, spanische und französische Sprecher nachahmten, sodass die Hörer dem Text folgen können.“ Ihre zweisprachigen Hörbücher und Lernmaterialien sind derzeit in neun weit verbreiteten Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Mandarin, Koreanisch und Japanisch.

Als Kanadierin mit philippinisch/chinesischer und italienischer Abstammung spricht Angeline mehrere Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Ursprünglich inspiriert hatte sie die Idee, Lieder für Erwachsene zu erstellen, um Englisch zu lernen. Damit erleichterte sie es Menschen in verschiedenen Ländern, die englische Sprache passiv durch Einsatz von Musik zu lernen. Sie hofft, dass mehr Menschen Sprachen lernen, um ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten, in ihren Heimatländern oder online zu arbeiten, insbesondere da Remote Arbeit immer verbreiteter wird. Ihr Album „Verbiage“ ist eine Sammlung von Songs für Erwachsene, die beabsichtigen Englisch zu lernen und ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

The Bilingual Book Company bietet zweisprachige Hörbücher, die Englisch mit mehreren Sprachen kombinieren. Für weitere Informationen und für den Einstieg mit zweisprachigen Hörbüchern, besuchen Sie bitte https://thebilingualbookcompany.com.

Über Angeline Pompei

Angeline Pompei ist Unternehmerin, Künstlerin und erwachsene Sprachen lerndende mit einem Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und einer TELF-Zertifizierung, um international Englisch als Zweitsprache zu unterrichten. Sie ist außerdem zertifizierte KI-Prompt-Ingenieurin. Als Gründerin und CEO von Learn English Fast® hat sie The Bilingual Book Company® gegründet mit Angeline Pompeis einzigartiger Serie von Zeilen-für-Zeilen-zweisprachigen Büchern zum Sprachenlernen. Als Künstlerin und Songwriterin hat sie das Album „Verbiage“ erschaffen, das auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Verbiage ist eine Sammlung von Songs, die wie gewöhnliche Songs klingen, aber darauf abzielen, Englisch durch versteckte Grammatikthemen, Vokabular und Verbkonjugationen anhand von Musik zu lehren. Das Album „Verbiage“ ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Ihr Songbook, das zu ihrem Album „Verbiage“ gehört, ist kostenlos auf ihrer Website https://LearnEnglishFast.com verfügbar.

Angeline Pompei, eine Unternehmerin mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Hautpflege und Hautpflege-Marketing, ist eine vielseitige Persönlichkeit, die all ihre Erfahrungen nutzt, um Erwachsenen das Erlernen der englische Sprache durch interessenbasiertes Lernen, zweisprachige Materialien und Musik zu erleichtern. Alle Ressourcen von Learn English Fast® sind auf ihren Websites LearnEnglishFast.com und TheBilingualBookCompany.com verfügbar.



Angeline Pompei Fernsehinterview

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.