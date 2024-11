안젤린 폼페이, 어린이 언어 학습과 언어 학습자를 위한 더 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company®) 설립

Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Angeline Pompei Exclusive Interview On New To The Street In New York

이 회사에서는 웹사이트에서 제공되는 줄 단위 번역이 포함된 이중 언어 오디오북을 제공합니다.

이중 언어 오디오북은 호기심을 자극하고 아이들이 두 가지 언어로 자신의 관심사를 탐구할 수 있도록 돕습니다” — Angeline Pompei

ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 언어 학습 혁신가 안젤린 폼페이는 어린이와 언어 학습자를 위한 관심 기반 학습에 기초한 이중 언어 오디오북을 제공하는 더 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company)를 설립했습니다. 이 회사는 어린이들이 새로운 언어를 효과적으로 배우고 이를 일상 활동이나 루틴의 일부로 만들 수 있도록 관심 있는 주제를 읽고 들을 수 있는 이중 언어 오디오북을 제공합니다.

"어린이나 성인 언어 학습자가 언어를 배우기 위해서는 매일 연습해야 합니다," 그녀는 말했습니다. "매일 무언가를 하기 위해서는 그것을 즐겨야 합니다. 이는 관심 기반 학습의 개념으로 돌아갑니다. 우리는 언어 학습을 즐겁게 만들어 일상적인 의식의 일부가 되도록 해야 합니다."

더 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company)의 선택은 아이들이 흥미로운 주제를 선택하고 두 가지 언어로 배울 수 있게 해주어, 언어 학습이 유일한 초점이 되지 않도록 합니다. "다양한 책을 통해 아이들은 언어만 배우는 것이 아니라 자신의 관심사를 탐구하게 됩니다," 안젤린 폼페이는 말했습니다. "다양한 책을 제공하는 것은 또한 아이들이 읽거나 배우고 싶은 것을 선택할 수 있게 하여, 자신감 있는 평생 학습자로 만듭니다."

Ej 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company)는 어린이들의 학습 사랑을 고취시키고 언어 학습자들의 언어 능력을 향상시키기 위해 선택된 주제에 대한 줄 단위 번역이 포함된 이중 언어 오디오북 컬렉션을 제공합니다. "우리는 모두 우리 아이들이 학습을 사랑하기를 원합니다. 이중 언어 오디오북은 호기심을 자극하고 아이들이 두 가지 언어로 자신의 관심사를 탐구할 수 있도록 합니다," 라고 언급했습니다.

4세 이상의 초기 독자를 위한 컬렉션에는 "우리 동네 사람들", "내가 자라면", "내가 가본 곳들"과 같은 제목이 포함되어 있습니다. "대부분의 아이들은 4세부터 읽기를 배우기 시작합니다. 아이가 막 읽기를 시작한다면, 두 가지 언어로 읽는 것도 정상이지 않을까요?" 안젤린은 초기 독자들이 읽기를 시작하는 순간부터 두 가지 언어로 읽는 것만으로도 두 가지 언어로 쉽게 의사소통하는 방법을 배울 수 있다고 믿습니다. 고급 독자나 언어 학습자를 위한 컬렉션에는 별과 우주, 동물과 그들의 환경, 세계 각지의 도시와 같은 아이들이 흥미로워하는 주제들이 포함되어 있습니다. 다양한 주제는 아이들이 매일 목표 언어를 읽고 들으며 유창성을 얻도록 장려합니다.

또한 광범위한 이중 언어 어휘 오디오 라이브러리와 이중 언어 대명사 및 동사 활용 섹션을 제공하는 전용 언어 학습 섹션도 있습니다. 그녀의 책들이 관심 기반 학습에 기초하고 있는 반면, 그녀의 언어 학습 섹션은 사람들이 패턴을 인식하고 언어 학습에 모든 감각을 사용하도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

"언어를 진정으로 빨리 배우기 위해서는 패턴을 보고, 목표 언어를 듣고, 따라 읽거나 말하고 쓸 필요가 있습니다," 그녀는 말했습니다. 언어 학습 섹션에서는 각 이중 언어 동사 활용이 텍스트와 오디오로 반복됩니다. 이는 기본적으로 반복되도록 설정되어 있어, 언어 학습자들이 이중 언어 형태로 과거, 현재, 미래 시제의 패턴을 보고 들을 수 있습니다. 줄 단위 번역은 언어 학습자와 어린이들이 두 가지 언어로 된 대응하는 대명사, 동사, 어휘를 쉽게 볼 수 있게 합니다.

안젤린은 깊은 개인적 경험을 통해 언어 학습에 대해 잘 알고 있습니다. 성인 언어 학습자로서, 그녀는 외국어 연습을 위한 양질의 교육 자료가 부족하다는 것을 확인했습니다. 그녀는 항공우주공학 학위와 교육 자격증(ESL)을 포함한 그녀의 교육을 활용하여 스스로 이 문제를 해결했습니다.

"저는 영어-스페인어와 영어-프랑스어의 줄 단위 번역만으로 된 제 자신의 자료를 만들었습니다," 라고 안젤린은 독점 인터뷰에서 말했습니다. "저는 이중 언어 책을 제작하기 시작했고, 한 단계 더 나아가 진정한 영어, 스페인어, 프랑스어 화자를 모방하는 인공 음성을 활용하여 청취자가 텍스트를 따라갈 수 있는 이중 언어 오디오를 만들었습니다." 그녀의 이중 언어 오디오북과 학습 자료는 현재 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 독일어, 중국어, 한국어, 일본어 등 9개의 널리 사용되는 언어로 제공됩니다.

필리핀/중국계와 이탈리아계 캐나다인인 안젤린은 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어를 포함한 여러 언어를 구사합니다. 그녀는 원래 다양한 국가의 사람들이 음악을 통해 수동적으로 영어를 배울 수 있도록 성인을 위한 영어 학습 노래를 만드는 데서 영감을 받았습니다. 그녀는 특히 원격 근무가 더욱 보편화됨에 따라, 더 많은 사람들이 자국이나 온라인에서 일할 수 있는 기회를 만들기 위해 언어를 배울 수 있기를 희망합니다. 그녀의 앨범 "버비애지(Verbiage)"는 성인이 영어를 배우기 위한 노래 모음집으로, 모든 스트리밍 플랫폼에서 이용할 수 있습니다.

더 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company)는 영어와 여러 언어를 페어링한 이중 언어 오디오북을 제공합니다. 이중 언어 오디오북에 대해 자세히 알아보고 시작하시려면 https://thebilingualbookcompany.com을 방문해 주세요.

안젤린 폼페이 소개

안젤린 폼페이는 항공우주공학 학위와 국제 제2외국어로서의 영어 교육을 위한 TELF 자격증을 보유한 기업가, 가수이자 성인 언어 학습자입니다. 그녀는 또한 공인 AI 프롬프트 엔지니어입니다. 런 잉글리시 패스트(Learn English Fast®)의 설립자이자 CEO로서 그녀는 언어 학습을 위한 안젤린 폼페이의 독특한 줄 단위 이중 언어 도서 시리즈로 구성된 더 바이링구얼 북 컴패니(The Bilingual Book Company®)를 설립했습니다. 가수이자 작곡가로서, 그녀는 모든 스트리밍 플랫폼에서 이용 가능한 앨범 "버비애지(Verbiage)"를 만들었습니다. 버비애지(Verbiage)는 일반적인 노래처럼 들리지만 음악을 통해 숨겨진 문법, 어휘 주제, 동사 활용을 가르치는 것을 목표로 하는 노래 모음집입니다. "버비애지(Verbiage)" 앨범은 모든 스트리밍 플랫폼에서 이용할 수 있습니다. 그녀의 앨범 "버비애지(Verbiage)"와 함께하는 노래 모음집은 그녀의 웹사이트 https://LearnEnglishFast.com에서 무료로 이용할 수 있습니다.

안젤린 폼페이는 스킨케어와 스킨케어 마케팅 분야에서 20년의 경험을 가진 기업가입니다. 다재다능한 개인으로서, 그녀는 자신의 모든 경험을 활용하여 관심 기반 학습, 이중 언어 자료, 음악을 통해 성인들에게 영어를 가르칩니다. 모든 런 잉글리시 패스트(Learn English Fast®) 자료들은그녀의 웹사이트 LearnEnglishFast.com과 TheBilingualBookCompany.com에서 이용할 수 있습니다.

안젤린 폼페이 TV 인터뷰

