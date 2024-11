アンジェリン・ポンペイ（Angeline Pompei）が子ども向け言語学習促進、語学学習者支援を目的に The Bilingual Book Company® を設立

Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Bilingual Book Company - Bilingual Audiobooks For Kids And Language Students Angeline Pompei Exclusive Interview On New To The Street In New York

ウェブサイトで利用可能、一行ごとに翻訳が確認できる子ども向けのバイリンガルオーディオブックを提供。

バイリンガルオーディオブックは好奇心を刺激し、子どもたちの興味を探求をサポートします” — Angeline Pompei

ONTARIO, CANADA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 語学学習の革新者であるアンジェリン・ポンペイは、興味に基づく学習をベースとした子ども・語学学習者向けバイリンガルオーディオブック提供を目的としたThe Bilingual Book Company を設立しました。子どもたちが興味のあるトピックを読み聞きできるバイリンガルオーディオブックで効果的に新しい言語を学び、日常生活のルーティンとして取り入れることを目指しています。

「子どもや成人語学学習者が言語を学ぶためには、毎日の練習が欠かせません。」彼女はこのように述べています。「毎日何かを続けるには、それを楽しむべきです。つまり、興味に基づいた学習の考え方に戻る必要があります。言語学習を楽しいものにすることで、日常生活の一部として定着させることができます。」

The Bilingual Book Company のセレクションは、子どもたちにとって魅力的なテーマが揃っています。私たちの目的は言語学習だけではありません。「さまざまな本があることで、子どもたちは単に言語を学ぶだけでなく、自分の興味を探求することができます。」と彼女は主張します。「多様な本があってこそ子どもたちは自分の興味のままに選択でき、生涯にわたる学習姿勢が育まれます。」

The Bilingual Book Company は、子どもたちに学びの楽しさを伝え、語学学習者の語学力を向上させることを目的に、興味に基づいた、一行ごとの翻訳表示バイリンガルオーディオブックを提供します。「私たちは自分の子どもが学習を好きになってほしいと願っています。バイリンガルオーディオブックは好奇心を刺激し、子どもたちの興味を探求をサポートします。」

4歳以上の初級読者向けコレクションは、「私のご近所の人々」「大きくなったら」「私が訪れた場所」などのタイトルが含まれます。「多くの子どもは4歳あたりから文字を読みはじめます。もし、あなたのお子様が文字を読み始めたばかりなら、ぜひニ言語での読書を習慣にしてみてください。」

彼女は、初級読者の段階におけるニ言語での読書は両言語の自然なコミュニケーション習得を促進すると述べています。上級読者および語学学習者向けのコレクションには、天体、宇宙、動物、環境、世界の都市など、子どもが興味に合わせたテーマが含まれています。様々なテーマをとおして、読み聞きを促し語学習得サポートをします。

さらに言語学習専用のセクションでは、豊富なバイリンガル語彙オーディオライブラリとバイリンガルの代名詞、動詞活用セクションを提供します。本書は興味に基づく学習を基礎としていますが、言語学習セクションでは学習者がパターンを認識し、全感覚を使った語学学習に重点を置いています。

「言語を早く学ぶにはパターンを見ること、目標言語を聞く、読み書き、話すことが必要です。」と彼女は指摘します。言語学習セクションでは、テキストとオーディオでバイリンガルの動詞活用が繰り返されるため、視聴覚で過去、現在、未来の時制パターンを確認できます。一行ごとの翻訳により、語学学習者や子どもはニ言語で対応する代名詞、動詞、語彙を簡単に確認できます。

アンジェリンは、自身の豊かな経験をとおして語学学習の仕組みを熟知しています。成人語学学習者として、質の高い外国語練習教材の不足に気づいた彼女は、自身の教育背景(航空宇宙工学学位および英語教授資格(第ニ言語としての英語)を含む)を活かし、自ら問題を解決しました。

「私は自分で英語ースペイン語と英語ーフランス語の逐語訳を作成しました。」と独占インタビューで彼女は述べています。

「私はバイリンガルブック制作し、さらに英語、スペイン語、フランス語のネイティブスピーカーを模倣した人工音声のリスニング可能なバイリンガルオーディオを作成しました。」

現在、バイリンガルオーディオブックと学習教材は英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、中国語、韓国語、日本語の9つの主要な言語で提供されています。

フィリピン/中国とイタリアにルーツを持つカナダ人のアンジェリンは、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語などの多言語を話すことができます。音楽を通じて受動的な英語学習を可能とする成人向けの英語学習用楽曲から着想を得た彼女は、リモートワークが普及するにつれ、より多くの人々が言語を学び、自国やオンラインで仕事ができるチャンスが増えることを望んでいます。彼女のアルバム『Verbiage』は成人英語学習者向けの楽曲集です。すべてのストリーミングプラットフォームで入手可能です。

The Bilingual Book Companyは、英語と複数の言語を組み合わせたバイリンガルオーディオブックを提供しています。詳細についてはhttps://thebilingualbookcompany.com をご覧ください。

アンジェリン・ポンペイ(Angeline Pompei)について

アンジェリン・ポンペイは、航空宇宙工学学位、第ニ言語としての英語教育の国際認定TELFを保持する起業家、アーティスト、成人語学学習者、認定AIプロンプトエンジニアです。Learn English Fast® の創設者兼CEOとして、彼女のユニークな逐語訳付きバイリンガルブックシリーズを提供するため The Bilingual Book Company® を設立しました。

またアーティスト、作詞作曲家としてアルバム『Verbiage』を制作。楽曲はすべてのストリーミングプラットフォームでお聴きいただけます。一見通常の楽曲のように聴こえる『Verbiage』は隠れた文法、語彙テーマ、動詞の活用が組み込まれた、英語学習を目的とした楽曲です。アルバム『Verbiage』は、すべてのストリーミングプラットフォームでお聴きいただけます。関連ソングブックは、ウェブサイト https://LearnEnglishFast.com で無料で閲覧可能です。

アンジェリン・ポンペイは、スキンケア、スキンケアマーケティング分野で20年のキャリアを持つ多才な起業家であり、自身の経験を活かして、興味に基づく学習、バイリンガル教材、音楽をとおして成人への英語教育を提供しています。Learn English Fast® のすべてのリソースは、彼女のウェブサイト LearnEnglishFast.com および TheBilingualBookCompany.com で利用できます。

アンジェリン・ポンペイ テレビインタビュー

