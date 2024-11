Topul domeniilor cu cele mai mari salarii în Moldova — date oficiale din anul 2024

Cele mai mari salarii în Moldova

CHIșINAU, MOLDOVA, MOLDOVA, November 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- Cele mai mari salarii în Moldova le au persoanele care au un post de lucru în domeniul IT, acestea îi întrec semnificativ pe toți ceilalți. Acest fapt este demonstrat de datele Biroului Național de Statistică (BNS) pentru trimestrul II din 2024.

Cel mai mare câștig salarial mediu a fost înregistrat în următoarele domenii de activitate:

- Informații și comunicații — 34 070,7 lei brut;

- Activități financiare și de asigurări — 27 435,9 lei brut;

- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 21 187,9 lei brut.

Cel mai mic câștig salarial mediu a fost înregistrat în următoarele domenii de activitate:

- Activități de cazare și alimentație publică – 8 924,7 lei brut;

- Agricultură, silvicultură și pescuit – 9 057,4 lei brut;

- Artă, activități de recreere și de agrement – 10 292,8 lei brut.

De asemenea, BNS a calculat care domenii de activitate au înregistrat cele mai mari creșteri salariale timp de un an. Cel mai impunător adaos l-au primit muncitorii din industria extractivă, unde câștigul mediu salarial s-a majorat cu 30,9% comparativ cu trimestrul II din 2023. În domeniul distribuției apei, salubrității, gestionării deșeurilor și activităților de decontaminare a fost înregistrată o majorare de 22,5%, iar în tranzacțiile imobiliare — de 20,3%. Deci, pentru a vă găsi un post de muncă în unul dintre domeniile de activitate cu salarii mari, intrați pe Rabota.md, alegeți rubrica potrivită și trimiteți CV-ul la cât mai multe companii!

