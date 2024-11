Concediul de maternitate în Moldova: tot ce trebuie să știi în 2024

Concediu de maternitate

Tot ce trebuie să știți despre concediul de maternitate și indemnizația de maternitate în Moldova — cine o poate primi, cât de mare este și cum să o primiți.

Viitoarele mame au dreptul la concediu pentru a se pregăti de naștere și pentru a-și recupera puterile după ea. În această perioadă, ele primesc o indemnizație acordată de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Vă povestim totul despre concediul de maternitate: cât durează, cine poate primi indemnizația și care este valoarea acesteia.

Cine poate beneficia de indemnizația de maternitate?

Dacă indemnizația pentru îngrijirea copilului până la trei ani poate fi solicitată nu doar de mamă, ci și de tată, bunică, bunic sau alt tutore legal, atunci indemnizația de maternitate se acordă doar viitoarei mame.

Categoriile de femei care au dreptul la indemnizația de maternitate:

• Asigurate (verificați statutul asigurării);

• Șomere înregistrate, care se află la evidență la spital;

• Întreținute de soțul asigurat (pentru cele care nu lucrează sau nu au asigurare).

Femeile asigurate au dreptul la indemnizația de maternitate indiferent de stagiul de cotizare. Același lucru este valabil și pentru șomere, însă acestea nu pot primi simultan indemnizația de maternitate și indemnizația de șomaj. Pe perioada acordării indemnizației de maternitate, plata celei de-a doua va fi suspendată.

Femeile aflate la întreținerea soțului pot obține indemnizația dacă soțul are un stagiu de cotizare de minimum 3 ani sau cel puțin 9 luni în ultimii 2 ani.

Când începe concediul de maternitate?

Numărul de copii așteptați determină la câte săptămâni femeia iese în concediul de maternitate. Dacă așteaptă unul sau doi copii, concediul începe din săptămâna 30 a sarcinii. Iar dacă trei sau mai mulți — din săptămâna 24.

Durata concediului de maternitate?

În cazul unei sarcini obișnuite, concediul durează 126 de zile. Prelungirea concediului de maternitate are loc în cazul unei nașteri complicate sau sarcini multiple.

Calculul indemnizației pentru concediul de maternitate

Plata concediului de maternitate se efectuează integral de la începutul acestuia. Valoarea indemnizației depinde de statutul asigurării și de venitul mediu din ultimele 12 luni înainte de concediu.

Dacă femeia este asigurată, indemnizația este de 100% din venitul mediu asigurat pe ultimele 12 luni înainte de concediu.

❗ Dacă femeia este căsătorită, indemnizația poate fi calculată în funcție de venitul soțului care câștigă mai mult.

Dacă femeia se află la întreținerea soțului asigurat, atunci indemnizația se calculează pe baza venitului mediu asigurat al lui în ultimele 12 luni.

Dacă soții s-au căsătorit după nașterea copilului, indemnizația de maternitate se acordă din momentul în care căsătoria a fost înregistrată și până la sfârșitul concediului de maternitate.

Venitul pe baza căruia se calculează indemnizația de maternitate nu poate depăși cinci salarii prognozate pe economie. În 2024, acesta este de 68 500 lei (13.700 lei x 5).

❗ Important pentru angajații și angajatele din IT Park: dacă pentru ceilalți angajați cel mai des venitul asigurat este egal cu salariul brut, atunci pentru angajații din IT Park venitul asigurat este de 68% din salariul mediu prognozat în economie. În 2024, această sumă fixă este de 9 316 lei (13.700 lei x 68%).

Pentru șomerele înregistrate, baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate constituie cuantumul ajutorului de şomaj.

Indemnizația în cazul celor care lucrează prin cumul

Dacă viitoarea mamă lucrează la mai multe locuri de muncă, ea are dreptul la concediu de la toți angajatorii, iar la calcularea indemnizației se ia în considerare venitul asigurat total. Dacă soțul câștigă mai mult, indemnizația poate fi calculată din venitul său total de la toate locurile de muncă.

Indemnizația în cazul sarcinilor consecutive

Dacă femeia rămâne din nou însărcinată în timpul concediului, atunci ea poate primi atât indemnizația pentru îngrijirea primului copil, cât și indemnizația de maternitate pentru al doilea copil.

Când două concedii se suprapun, indemnizația se calculează de la data la care femeia ar fi trebuit să revină la muncă. Valoarea indemnizației se calculează pe baza aceluiași venit asigurat ca și la determinarea indemnizației pentru copilul anterior.

Același principiu se aplică și pentru indemnizația de maternitate dacă sarcina a început în timpul concediului neplătit, suspendării contractului de muncă sau în alte cazuri specificate în Codul Muncii.

Pot primi și salariul, și indemnizația în timpul concediului de maternitate?

Începând cu 1 martie 2023, femeile din Moldova pot beneficia concomitent de salariu și de indemnizație de maternitate.

Dacă o femeie dorește să înceapă concediul mai târziu decât săptămâna 30 sau să revină mai devreme la muncă, aceasta trebuie să obțină permisiunea conducerii și să depună o cerere scrisă, însoțită de un certificat medical de la spital.

Legea nu prevede cât de curând poate reveni o femeie după naștere la muncă — măcar și din a doua zi. Totuși, înainte de naștere, poate munci numai până în săptămâna 36.

Concediu de maternitate: acte necesare pentru acordare

Pentru a ieși în concediu și a primi indemnizația, trebuie obținut de la spital un certificat de incapacitate de muncă în legătură cu sarcina și nașterea și depus împreună cu o cerere de concediu de maternitate la locul de muncă.

Nu este necesar să scrieți o cerere pentru acordarea indemnizației sau să duceți certificatul la CNAS. Spitalul transmite automat datele la CNAS pentru stabilirea indemnizației. Informația este analizată în termen de 15 zile calendaristice de la recepționare, iar dacă sunt erori sau ceva lipsește, termenul poate fi extins până la 45 de zile.

Indemnizația poate fi primită pe cardul social sau în numerar la orice oficiu poștal din țară.

