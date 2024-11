BLUETTI expande sus soluciones solares portátiles a México, potenciando la independencia energética

Demonstration of product usage scenarios. Demonstration of product usage scenarios. Demonstration of product usage scenarios. Demonstration of product usage scenarios.

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- A medida que México se enfrenta a crecientes desafíos energéticos, BLUETTI, líder mundial en almacenamiento de energía portátil y soluciones solares, está listo para lanzar sus innovadores productos en el mercado mexicano a mediados de septiembre. Con un enfoque en el suministro de energía fiable y sostenible, la entrada de BLUETTI en México es perfectamente oportuna para satisfacer la creciente demanda del país de alternativas de energía limpia y para capitalizar sus abundantes recursos solares.Satisfacer las necesidades energéticas de MéxicoLa demanda energética de México no ha dejado de crecer, pero las infraestructuras energéticas del país han tenido dificultades para seguir el ritmo. El resultado han sido frecuentes apagones, como el de mayo de este año. Sin embargo, México es rico en energía solar, lo que ofrece una solución prometedora a estos retos. La gama de productos solares portátiles de BLUETTI ofrece a los mexicanos las herramientas para aprovechar esta abundante energía, satisfaciendo las necesidades energéticas residenciales y las actividades al aire libre.BLUETTI: un nombre de confianza en soluciones solares portátilesA través de más de una década de innovación, BLUETTI está a la vanguardia de la tecnología de almacenamiento de energía, ofreciendo numerosos productos de energía de vanguardia respaldados por más de 700 patentes. Sus avanzadas soluciones solares han obtenido el reconocimiento mundial y se han ganado el corazón de más de 2,5 millones de usuarios en sus principales mercados de Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón. Conocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, BLUETTI está bien posicionada para satisfacer las diversas necesidades energéticas del mercado mexicano.Gama de productos BLUETTI para México La diversa gama de productos BLUETTI ofrece algo para todos, desde energía de respaldo para el hogar hasta soluciones portátiles para aventuras al aire libre. He aquí un vistazo más de cerca a los productos clave que se lanzan en México:BLUETTI AC200P: Energía fiable para el hogar y el exteriorEl AC200P es una fuente de alimentación robusta para uso doméstico y en exteriores. Con una potencia de 2000 W, puede alimentar aparatos pesados como frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y herramientas eléctricas. Su batería de 2000 Wh puede mantener en funcionamiento un frigorífico de 70 W durante más de 20 horas. Cuenta con 17 salidas versátiles para diferentes dispositivos, incluyendo CA, USB-A, USB-C, puertos de 12V CC, e incluso almohadillas de carga inalámbrica. Como se puede recargar a través de energía solar, enchufes de pared y vehículos, los usuarios siempre pueden tener un flujo estable de energía para cortes de energía prolongados o vida fuera de la red. BLUETTI AC180 : Suministro de energía sin interrupciones en cualquier momentoEl AC180 consigue un equilibrio entre potencia y portabilidad, ofreciendo una potencia de 1800W con una capacidad de 1152Wh. Con un peso de sólo 16,4 kg, es fácil de transportar al camping, a casa o al trabajo. Puede cargar un teléfono de 15Wh 62 veces o alimentar una cafetera de 1000W durante una hora. Cuando la batería está baja, se recarga de 0 a 80% en 45 minutos con una carga de 1440W. También funciona como SAI, manteniendo los dispositivos críticos alimentados en 20 ms tras un corte de corriente. BLUETTI EB70S : Potencia portátil para emergenciasEl EB70S proporciona 800 W de potencia en un paquete compacto de 9,7 kg. Es fácil de transportar y perfecto para apagones de corta duración, emergencias, acampadas y actividades al aire libre. El EB70S puede alimentar dispositivos esenciales como ordenadores portátiles, teléfonos, televisores y pequeños electrodomésticos. Una batería LiFePO4 de 716Wh puede proporcionar 14 cargas a un dron de 40Wh y alimentar un ventilador de 75W durante 6,5 horas. Está equipado con múltiples opciones de carga para una recarga flexible.BLUETTI AC60 Y B80: Compactos, resistentes al agua y ampliablesEl generador portátil AC60 cuenta con protección IP65 frente al agua, los líquidos y el polvo, lo que lo hace adecuado para entornos difíciles como obras y entornos naturales. Con una potencia de 600 W, es ideal para cargar aparatos electrónicos y dispositivos de baja potencia. Combinada con la batería de expansión B80, ofrece una solución de alimentación flexible y ampliable. Los usuarios pueden añadir dos baterías B80 de 806Wh para aumentar su capacidad de 403Wh a un máximo de 2015Wh, creando un sistema de reserva en una caravana, barco o cabaña aislada.BLUETTI AC2A: Potencia ultraportátilEl AC2A es la opción más portátil de BLUETTI, con un peso de sólo 3,6 kg. A pesar de su tamaño compacto, proporciona 300 W de potencia para dispositivos pequeños como ordenadores portátiles, teléfonos, lámparas y baterías de cámaras. Puede cargar tres veces un portátil de 70 Wh o alimentar un altavoz de 20 W durante 5 horas. El AC2A admite carga directa, lo que permite cargar y descargar simultáneamente. Con la aplicación de control, los usuarios pueden supervisar y gestionar el dispositivo de forma remota, lo que lo hace perfecto para el uso diario en casa, en la oficina o sobre la marcha.PV120S: Aprovechar la energía solarEl PV120S es un panel solar portátil de 120 W diseñado para emparejarse con las estaciones de energía de BLUETTI para una carga solar eficiente. Su diseño plegable y su construcción ligera hacen que sea fácil de transportar e instalar. Con una alta eficiencia de conversión del 23,4%, convierte la luz solar en electricidad incluso en condiciones poco favorables. El exterior duradero y a prueba de salpicaduras del PV120S está diseñado para soportar entornos exteriores, lo que garantiza una fuente fiable de energía limpia en la carretera.Potenciando la independencia energética de los hogares mexicanosLa expansión de BLUETTI en México supone un paso fundamental en su misión de hacer que la energía limpia sea accesible para todos. Con una diversa gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades únicas de los hogares mexicanos, BLUETTI permite a los residentes aprovechar la energía solar y tomar el control de su futuro energético. Ya sea para el respaldo del hogar, las aventuras al aire libre o las necesidades diarias de energía, las soluciones innovadoras de BLUETTI están impulsando a México hacia un panorama energético más limpio y resistente. Además, se venderá en todos los países de América Latina. Si estás interesado, comunícate con la cuenta oficial de Bluetti México Oficial en Facebook o Instagram.Acerca de BLUETTIComo pionero tecnológico en energía limpia, BLUETTI se ha comprometido a promover la sustentabilidad y proporcionar soluciones de energía verde desde su creación. Al ofrecer soluciones de almacenamiento de energía ecológicas tanto para interiores como para exteriores, BLUETTI tiene como objetivo proporcionar experiencias excepcionales para nuestros hogares y, al mismo tiempo, contribuir a un futuro sostenible para nuestro planeta.A través de iniciativas como el programa Lighting An African Family (LAAF), BLUETTI se mantiene firme en su misión de llevar energía a 1 millón de familias africanas en zonas sin conexión a la red eléctrica. Este compromiso con la energía sostenible ha ayudado a BLUETTI a ampliar su alcance a más de 110 países y regiones, ganándose la confianza de millones de clientes en todo el mundo.

