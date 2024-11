KLEVV เปิดตัวหน่วยความจำสำหรับการโอเวอร์คล็อก/การเล่นเกม URBANE V RGB DDR5 รุ่นใหม่ล่าสุด

เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมระดับสูงสุดด้วยระบบระบายความร้อนที่ ทันสมัยและเข้ากันได้อย่างลงตัวกับโปรเซสเซอร์ Intel เจนเนอเรชั่น 15

HONG KONG, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV แบรนด์หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคระดับชั้นนำที่ดำเนินการโดย Essencoreพร้อมที่จะประกาศเปิดตัวหน่วยความจำรุ่นใหม่สำหรับการโอเวอร์คล็อก/การเล่นเกม URBANE V RGB DDR5 รุ่นใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ขั้นสูงและการเล่นเกมระดับมืออาชีพการออกแบบที่เพรียวบางพร้อมมีการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยความจำสำหรับการโอเวอร์คล็อก/การเล่นเกม URBANE V RGB DDR5 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคันธนูและลูกศรแบบดั้งเดิมที่มีความเร็ว ความเสถียร และความแม่นยำ ซึ่งเป็นการผสมผสานสไตล์และการใช้งานได้อย่างลงตัว โดยมีเส้นโค้งที่พลิ้วไหวชวนให้นึกถึงคันธนู รูปลักษณ์สีขาวเรียบลื่นที่ชวนให้นึกถึงปลายปากกา และความแม่นยำของการยิงธนูที่แสดงถึงฮาร์ดแวร์ล้ำสมัยที่สร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำ สื่อถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ทำให้เหมาะกับทุกการสร้าง หน่วยความจำที่ผลิตจากส่วนประกอบระดับพรีเมียมมีแผงระบายความร้อนอะลูมิเนียมหนา 2 มม. ซึ่งพร้อมร่องเชิงเส้นที่ดูทันสมัย ขอบโค้งมนที่สวยงาม และความสูงไม่เกิน 42.5 มม. ช่วยให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนมีความเหนือชั้นและมีรูปลักษณ์ที่สะดุดตา ด้วยการออกแบบที่มีความแม่นยำ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเล่นเกมที่เข้มข้น แสง RGB ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เต็มที่ มีสี 16 ล้านสีและเอฟเฟกต์ที่ซิงโครไนซ์ ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ RGB ของเมนบอร์ดหลักได้อย่างราบรื่น เพื่อการปรับแต่งที่ไร้ขีดจำกัดคุณสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงURBANE V RGB รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นสำหรับการใช้งานทุกประเภท ด้วยความเร็วสูงสุด 8400MT/s และค่าความหน่วงที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหลือเชื่อ URBANE V RGB จึงยืนหยัดอย่างมั่นคงและสามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุดแม้จะมีปริมาณงานมาก หน่วยความจำที่มีวงจรพิมพ์ (PCB) 10 ชั้นอันทนทาน ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความเสถียรของสัญญาณ ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้สม่ำเสมอและมีความเร็วสูงมีให้เลือกเป็นชุดขนาด 32GB (16GB x 2), 48GB (24GB x 2) และ 64GB (32GB x 2) โดยมีการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษตั้งแต่ 1.1V ถึง 1.45V ขึ้นอยู่กับความเร็ว หน่วยความจำนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์มืออาชีพและเกมเมอร์ที่จริงจังซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือและพลังที่แข็งแกร่งจากระบบของพวกเขาความเข้ากันได้อย่างกว้างขวางและฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายหน่วยความจำ URBANE V RGB DDR5 ทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์ม Intel และ AMD รวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel เจเนอเรชั่นที่ 15 รุ่นล่าสุดและสถาปัตยกรรม Zen 5 ของ AMD โดยเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเมนบอร์ดกระแสหลักทุกรุ่น (ผ่านการทดสอบ QVL) รองรับ Intel XMP 3.0 และ AMD EXPO เพื่อการโอเวอร์คล็อกและการปรับแต่งระบบที่ง่ายดาย การออกแบบที่มีสไตล์และมีคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้หน่วยความจำ URBANE V RGB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เพรียวบางและทันสมัย ไม่ว่าจะสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมหรือระบบสำหรับนักสร้างสรรค์การรับประกันและความพร้อมจำหน่ายโมดูลหน่วยความจำสำหรับการโอเวอร์คล็อก/การเล่นเกม URBANE V RGB DDR5 ใหม่จาก KLEVV มาพร้อมการรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน และจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2024 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โดราคูล จำกัด รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทาง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopeeข้อมูลเพิ่มเติมURBANE V RGB DDR5 – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB.php เกี่ยวกับ ESSENCOREบริษัท Essencore จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์การใช้งานแฟลช NAND อันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อ “เปลี่ยนโลก และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์” กลยุทธ์ด้านธุรกิจของ Essencore คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำโดยเฉพาะ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมในการแข่งขันของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.essencore.com เกี่ยวกับ KLEVVKLEVV เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Essencore ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การใช้งานโมดูล และแฟลช NAND รายใหญ่ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ KLEVV มุ่งเน้นที่โมดูลหน่วยความจำเกมมิ่ง และโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับสุดยอด KLEVV มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับเวิล์ดคลาสด้วยคุณภาพชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หน่วยความจำ/SSD KLEVV เป็นที่รู้จักโดยได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ iF Design Award ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.klevv.com

