eStruxture nommée Lauréate dans la catégorie Entreprises - Leaders de l’industrie du palmarès Technologie Fast 50™

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- eStruxture Canada, leader de l'IA et de la plateforme de centres de données prêt pour l'hyperscale, a été reconnue par le programme Technologie Fast 50™ 2024 de Deloitte pour sa croissance rapide, son esprit d'entreprise et son innovation audacieuse.Le programme reconnaît les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Canada en fonction du pourcentage de croissance du chiffre d'affaires le plus élevé au cours des quatre dernières années. eStruxture se classe dans le top 10 avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires entre 2020 et 2023.Les lauréats du programme Technologie Fast 50 de Deloitte sont des entreprises publiques et privées du secteur technologique qui transforment l'industrie. Le programme se déroule parallèlement au programme plus large Deloitte Technologie nord-américaine Fast 500™, et les lauréats sont automatiquement éligibles à ce classement d'élite. Todd Coleman , fondateur, président et directeur général d'eStruxture, attribue la croissance impressionnante de l'entreprise aux personnes, aux relations et à une vision stratégique. M. Coleman a déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés. Cette réussite reflète non seulement la croissance remarquable qu'a connue eStruxture, mais aussi le dévouement et le travail acharné de toute notre équipe. Notre succès est dû aux personnes talentueuses qui s'investissent chaque jour avec passion dans notre mission. Je suis immensément fier de ce que nous avons construit ensemble et enthousiaste à l'idée de continuer à repousser les limites du paysage canadien de l'infrastructure numérique. »« Grâce à leur taux de croissance élevé et à leur capacité à s'adapter et à prospérer sur un marché en évolution rapide, ces entreprises se sont distinguées en tant que leaders dans leurs domaines respectifs. Leur succès ne reflète pas seulement leur ingéniosité et leur dévouement, mais contribue également à la croissance et à la compétitivité globales de l'écosystème technologique du Canada. Nous sommes fiers de célébrer leurs réalisations et de reconnaître qu'elles sont la force motrice du progrès technologique et de la prospérité économique du pays ».Pour se qualifier au classement Technologie Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent être en affaires depuis au moins quatre ans, avoir un revenu minimal de 50 000 $ en 2020 et de 5 millions de dollars en 2023, avoir leur siège social au Canada, posséder une technologie exclusive et investir au moins 5 % de leurs revenus bruts dans des activités de R-D qui sont menées au Canada.À propos du programme Technologie Fast 50 de DeloitteLe programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le plus important programme en matière de technologie au Canada. Il reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories distinctes : Technologie Fast 50, Leaders de l'industrie des entreprises, Technologies propres et Entreprises à surveiller. Le programme reconnaît également les entreprises technologiques prospères aux États-Unis et au Canada en partenariat avec le programme Deloitte Technologie nord-américaine Fast 500™. Les commanditaires du programme pour 2024 sont RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour plus d'informations, visitez le site www.fast50.ca À propos d’eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d’affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, y compris des opérateurs, des fournisseurs de cloud, du contenu multimédia, des services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients partout au Canada dans ses installations indépendantes des opérateurs et du cloud.Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur X et LinkedIn

