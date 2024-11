KLEVV LANCE LA NOUVELLE MÉMOIRE DDR5 GAMING/OC URBANE V RGB

DÉCHAÎNEZ UNE PERFORMANCE DE JEU SUPRÊME AVEC UN REFROIDISSEMENT AVANCÉ, ENTIÈREMENT COMPATIBLE AVEC LES PROCESSEURS INTEL 15E GÉNÉRATION

HONG KONG, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la marque leader de mémoire et de stockage pour consommateurs introduite par Essencore, est ravie d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle mémoire DDR5 Gaming/OC URBANE V RGB. Idéale pour la création de contenu avancée et le gaming professionnel.Design Élégant avec Gestion Thermique EfficaceInspirée par l'arc et la flèche traditionnels, la mémoire DDR5 Gaming/OC URBANE V RGB incarne l'essence de la vitesse, de la stabilité et de la précision. Elle allie style et fonctionnalité, avec des courbes fluides évoquant un arc, une esthétique blanche élégante rappelant une plume, et la précision du tir à l'arc symbolisant son matériel de pointe conçu pour la précision, offrant un potentiel illimité – en faisant un choix parfait pour toute configuration. Fabriquée avec des composants de haute qualité, elle est équipée d'un dissipateur thermique en aluminium de 2 mm d'épaisseur avec des rainures linéaires élégantes, des bords courbés raffinés et une hauteur réduite de 42,5 mm, assurant une efficacité de refroidissement supérieure et une esthétique remarquable. Conçue avec précision, elle optimise la dissipation thermique pour réguler les températures lors de sessions de jeu intenses. Un éclairage RGB entièrement personnalisable offre 16 millions de couleurs et des effets synchronisés, s'intégrant parfaitement aux principaux logiciels RGB des cartes mères pour une personnalisation illimitée.Caractéristiques Inégalées pour les Utilisateurs ExigeantsLa nouvelle URBANE V RGB excelle dans la fourniture de performances exceptionnelles pour toutes les utilisations. Avec des vitesses allant jusqu'à 8400MT/s et des valeurs de latence incroyablement compétitives, la URBANE V RGB assure une opération fluide même sous des charges de travail extrêmes. Conçue avec un PCB robuste à 10 couches, elle offre une intégrité de signal et une stabilité améliorées, permettant un traitement de données rapide et cohérent.Disponible en kits de 32GB (16GB x 2), 48GB (24GB x 2) et 64GB (32GB x 2) avec des paramètres de tension extrêmement faibles allant de 1,1V à 1,45V selon la vitesse, cette mémoire est un outil idéal pour les créateurs professionnels et les gamers sérieux qui exigent fiabilité et puissance robuste de leurs systèmes.Compatibilité Étendue et Fonctionnalité PolyvalenteLa DDR5 URBANE V RGB fonctionne parfaitement sur les plateformes Intel et AMD, y compris les derniers processeurs Intel de 15e génération et l'architecture Zen 5 d'AMD. Entièrement compatible avec toutes les cartes mères principales (testée QVL), elle prend en charge Intel XMP 3.0 et AMD EXPO pour un overclocking et un réglage du système faciles. Que ce soit pour construire une plateforme de jeu ou un système orienté création, le design élégant et riche en fonctionnalités de la URBANE V RGB en fait un choix idéal pour les utilisateurs exigeants en matière de performance tout en conservant une apparence moderne et élégante.Garantie et DisponibilitéLa mémoire DDR5 Gaming/OC URBANE V RGB de KLEVV est fournie avec une garantie limitée à vie et sera disponible en novembre 2024. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/en France/en Espagne/en Allemagne. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour effectuer des achatPLUS D'INFORMATIONSURBANE V RGB DDR5:À PROPOS D'ESSENCOREFondée en 2014, ESSENCORE Limited s'efforce de devenir le leader mondial des modules DRAM et des produits d'application NAND flash. Avec pour mission de "changer le monde et être un leader dans la distribution de semi-conducteurs", la stratégie commerciale d'ESSENCORE est axée sur l'adoption des technologies les plus récentes pour se différencier de la concurrence, offrant des produits de mémoire spécialisés et un portefeuille diversifié pour garantir aux clients une compétitivité accrue.À PROPOS DE KLEVVKLEVV est une marque premium d'ESSENCORE, un acteur majeur des produits modulaires et des applications NAND Flash. La gamme KLEVV est axée sur les modules de mémoire de jeu de haute qualité et les disques SSD. KLEVV s'engage à offrir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier ordre, et tous ses produits sont conçus pour les passionnés à la recherche de ce qu’il y a de mieux dans la vie. La mémoire/SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award et l'iF Design Award en Allemagne pour ses designs innovants. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com

