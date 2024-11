إم جي موتور تحتفل بالمئوية الاولى لإطلاقها من خلال تدشين ثلاث طرازات جديدة عالميًا وإقليميًا في معرض جدة الدولي للسيارات

JEDDAH, SAUDI ARABIA, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- • تعكس المشاركة أهمية السعودية لعلامة إم جي، حيث تظل المملكة ركيزة أساسية لنمو العلامة في الشرق الأوسط.

• أبرز النقاط الرئيسية تضمنّت الظهور العالمي لموديل RX9، والعرض الإقليمي الأول لموديل MG 5، إضافةً لإعلان بدء بيع موديل Cyberster.

• تم عرض 14 طرازًا، ممّا يبرز مجموعة إم جي المتنوّعة، والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء.

احتفلت إم جي موتور بمئويتها الأولى من خلال إطلاق ثلاث طرازات جديدة عالميًا وإقليميًا في معرض جدة الدولي للسيارات، حيث تعكس هذه المناسبة أهمية السوق السعودي كركيزة أساسية لنمو العلامة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مركزًا إستراتيجيًا في خطط إم جي التوسعية.

وتضمّن الحدث إطلاق الطراز الجديد بالكامل MG RX9 عالميًا، والعرض الإقليمي الأول لموديل MG 5، إضافةً لإعلان بدء بيع السيارة الكهربائية بالكامل Cyberster، والتي تمثّل خطوة رائدة نحو المستقبل الكهربائي للعلامة.

وشملت مشاركة إم جي في المعرض، والذي يعد منصة مثالية لتسليط الضوء على قصص نجاح العلامة، عرض 14 طرازًا من مجموعتها المتنوعة من السيارات، ومن بين هذه الطرازات، تألقت كلٍ من RX9 و MG 5 و Cyberster الجديدة كليًا، بالإضافة إلى طرازات أخرى مثل MG Whale وMG ONE وMG ZS EV وMG 4 EV وMG 3 وMG 7 .

كما شهد المعرض حضور المهندس أنيس جمجوم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد يوسف ناغي، والذي قاد نجاح توسع إم جي موتور في المملكة العربية السعودية، حيث تمّت تحت قيادته إطلاق عدة معارض رئيسية في مدينتي جدة والرياض، مما عزز من حضور العلامة التجارية وارتقى بتجربة العملاء في مختلف أنحاء المملكة.

عكست قصص نجاح المعرض الشراكة القوية بين إم جي وجياد الحديثة للسيارات، التي كان لها دور أساسي في دفع نمو العلامة وتعزيز رضا العملاء في المملكة. وبفضل شبكة جياد الحديثة المتكاملة من المعارض ومراكز الخدمة، أصبحت إم جي الآن أقرب لعملاء السوق السعودي من أي وقت مضى، حيث أولت جياد الحديثة للسيارات بالتعاون مع إم جي اهتمامًا خاصًا للمبادرات الموجّهة للعملاء، مثل افتتاح مستودع قطع غيار إقليمي جديد في مدينة جدة، ممّا يضمن أوقات استجابة أسرع وتوافر قطع الغيار بشكل مستمر، كما ساهم إنشاء مركز تدريب إقليمي في رفع مستوى الخدمات عبر شبكة إم جي، حيث يتم تجهيز جميع الموظفين بالمهارات والمعرفة المطلوبة، وبموجب هذه الشراكة، استفاد عملاء السوق السعودي أيضًا من العديد من العروض الترويجية للعلامة، مما جعل استكشاف موديلات إم جي أكثر سهولة، وعلاوة على ذلك، تقدّم إم جي وجياد الحديثة للسيارات حلول أسطول مخصصة ومبتكرة تتميز بتلبية الاحتياجات المتنوعة للأعمال في المملكة.

وعكس المعرض والأنشطة المصاحبة أهمية السوق المحلي السعودي، ومدى التزام العلامة بتسخير الجهود للمملكة باعتبارها محورًا جوهرّيًا في المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على ما تقدّمه العلامة من مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تلبي احتياجات العملاء السعوديين المختلفة، بدءًا من سيارات الدفع الرباعي المناسبة للعائلات، وصولًا إلى السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وكان من أبرز الأحداث في المعرض هو التدشين العالمي لطراز MG RX9، وهي سيارة SUV متوسطة الحجم، والتي صمّمت لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الرحبة والمتعددة الاستخدامات في السعودية، وتتميز RX9بمحرك تيربو بسعة 2.0 لتر، حيث تجمع بين الأداء والراحة، مع ميزات أمان متقدمة ومساحة داخلية رحبة، إضافةً لأحدث التقنيات في مجال السيارات، ومن المتوقع أن تجذب مختلف العائلات والأفراد الذين يقومون برحلات طويلة، وذلك، بفضل تفاصيلها العملية وتصميمها العصري.

وشهد المعرض العرض الإقليمي للطراز الجديد MG 5، والذي يعرف بموثوقيته وسعره المعقول، وقد تم تدشين الطراز الجديد من MG 5 ليقدم المزيد من القيمة المضافة للعملاء في المنطقة، وذلك بفضل التصميم الأنيق وكفاءة استهلاك الوقود المحسّنة، وميزات الأمان المتطورة، حيث لا يزال خيارًا شائعًا بين مشتري السيارات من نوع السيدان للعديد من الميزات بدايةً من المساحة الداخلية الرحبة، والتقنيات الذكية التي تبرز الطراز كمنافس شرس في السوق الإقليمي التنافسي.

وتم إعلان بدء بيع MG Cyberster الكهربائية بالكامل، والتي تمثّل دخول العلامة الجريء والرائد إلى سوق السيارات الرياضية الكهربائية، حيث يمزج الطراز بين تصميم السيارات الرودستر الكلاسيكية وتقنيات المستقبل، كما تتميز بمحرك كهربائي قوي ذو ميزات متقدمة ليقدّم تجربة قيادة فريدة من نوعها لملاّكها، حيث تمثل السيّارة رؤية إم جي للنقل المستدام بفضل أدائها وابتكارها الصديق للبيئة، وسيكون سعر سيارة Cyberster هو 54,000 دولار أمريكي للنسخة LUX ذات المحرك المزدوج وسعة 77 كيلو واط في الساعة.

كما حظي زوّار جناح إم جي بفرصة استكشاف الطراز الكلاسيكي الشهير MGB، والذي كان مصدر إلهام للطراز الجديد كليًا Cyberster، حيث تم إطلاق السيارة ذات البابين في عام 1962، وأصبحت رمزًا للسيارات الرياضية البريطانية خلال تلك الفترة، وتعتبر اليوم نموذجًا محوريًا في تاريخ العلامة البريطانية الذي يمتد 100 عام.

كما تحتفل إم جي هذا العام أيضًا بشراكتها مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مما يجمع بين الروح الرياضية والتاريخ الغني والرؤية القوية لكلا الكيانين، وللاحتفال بالشراكة، قام ضيوف المعرض بتقديم تعليقات حول مباريات أرسنال في جناح الأنشطة، مما أضاف قيمة مضافة إلى تجربة الزوار.

بهذه المناسبة، علّق توم لي، المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور: "بينما نواصل الاحتفال بمئة عام من إنجازات إم جي، فإن إطلاق ثلاث طرازات جديدة في المملكة العربية السعودية خلال معرض جدة الدولي للسيارات يمثل قصة نجاح أخرى حقيقية، حيث تسلط أنشطتنا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودي في استراتيجية العلامة الإقليمية، كما تعتبر المملكة سوقًا جوهريًّا لعلامة إم جي، ويتيح لنا هذا الحدث التواصل مع عملائنا هنا بطريقة ذات قيمة مضافة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الموديلات التي تلبي احتياجاتهم المتجددة، لذلك نحن متحمسون لمواصلة النمو جنبًا إلى جنب مع هذا السوق الديناميكي، حيث يستمر المزج بين تاريخ إم جي العريق مع التصميم المستقبلي في التفاعل بشكل فعّال."

شهدت إم جي موتور نموًا سريعًا في السعودية في السنوات الأخيرة، امتدادًا لالتزام العلامة بتقديم مختلف الطرازات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبينما تحتفل العلامة بمئة عام من التميّز في صناعة السيارات، تواصل إم جي توسيع شبكتها في المنطقة، مما يعكس الطلب القوي على منتجات العلامة في الشرق الأوسط والسعودية. مع التركيز على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء، فإن إم جي موتور مؤهلة للاستمرار في نجاحها في السعودية.

حول إم جي موتور

إم جي موتور هي علامة تجارية بريطانية في صناعة السيارات تأسست عام 1924، تتميز بطرازاتها التاريخية والجوائز والإنجازات التي حققتها على مدار 100 عام مضت، حيث تأسست إم جي على يد ويليام موريس وسيسيل كيمبر، وتمتلك أحد أقدم نوادي السيارات في صناعة السيارات، كما تُعرف بشكل أساسي بسياراتها الرياضية ذات المقعدين، وأنتجت إم جي أيضًا سيارات سيدان وكوبيه، ومنذ استحواذها على إم جي، صنعت شركة سايك موتور، كواحدة من أفضل 500 شركة عالمية.

