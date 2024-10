بيتس بان جلف تركز في 2025 على صقل المواهب وتعزيز الثقافة وتقديم الحلول المبتكرة المرنة

UNITED ARAB EMIRATES, October 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- • الفعالية السنوية الثامنة والعشرون "BPG Camels" في رأس الخيمة تثري الإبداع والابتكار

• تسعى بيتس بان جلف لمكانة عالمية بتحقيق إيرادات قياسية وحصد جوائز جديدة في القطاع

اختتمت مجموعة بيتس عبر الخليج لمجموعة WPP، فعاليتها السنوية الثامنة والعشرين في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، بحضور 154 مشاركًا يمثلون 35 جنسية من سبع دول مختلفة. واستمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام تحت اسم (BPG Camels)، في تأكيد على التزام المجموعة بمبادئ التنوع، والشمول، والابتكار.

وقد صرح آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى BPG ، قائلاً: "الثقافة ليست مجرد كلمة؛ فهي تشمل كل شيء، من التعاون بتواضع إلى احتضان الابتكار والتركيز على العميل، والإيمان بأن الأفكار لا تعترف بالمناصب، إذ يساهم كل فرد وله قيمته الخاصة. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، نسعى جميعًا للتميز والاحتفاء بالنجاحات، مع الحفاظ على قيمنا الإنسانية".

تأتي فعالية BPG في وقت مهم، حيث يتزايد الطلب على الحلول المرنة المبتكرة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب والتركيز على العملاء والاستدامة. وأبرزت فعالية (BPG Camels) الكفاءة الإبداعية المتعددة التخصصات، لتعزز مكانة BPG كرائدة في عالم الخدمات الرقمية الشاملة. وتعاونت الفرق الإحدى عشرة المشاركة على مجموعة من العروض الإبداعية، مُظهرة قدرتها على تقديم حملات ذات تأثير كبير.

ومن جانبه، أشار توبي هوار، مدير العملاء العالمي لشركة يونيليفر في WPP وعضو مجلس إدارة BPG ، قائلاً: " تُعزز الجوائز التفكير الإبداعي، وتُحفز الطموح، وتجذب وتحتفظ بالمواهب المتميزة، وتبني الثقة مع العملاء. كما أنها تعزز سمعة العلامة التجارية، حيث تتفوق العلامات التجارية المبدعة في نمو الإيرادات بمقدار 2.4 ضعفاً خلال خمس سنوات. كما تعزز الجوائز تأثير الحملة عبر وسائل الإعلام المكتسبة، وتظهر قوة الإبداع الذي يستند على البيانات، وتؤكد على الالتزام بالابتكار المستمر والاستثمار المستقبلي في الإبداع".

استنادًا إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 50% في إيرادات عام 2023، تضع BPG أهدافًا طموحة لعام 2025. واستعرضت الفعالية إمكانيات المجموعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديات إبداعية عالية المخاطر، تم تقييمها من قبل لجنة من خبراء الصناعة: سونال دابرال، مؤسس شركة استشارات إبداعية ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركات Bates Asia، DDB India، Ogilvy India؛ مارياغرازيا دي أنجليس، المدير العام في Landor MEA؛ دومينيك ستالارد، مؤسس The Experience Makers؛ كلارك ويليامز، مدير التسويق والاتصالات في نيوم/تروجينا؛ ورافي راو، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في GroupM والمستشار الاستراتيجي لـ بيتس بان جلف.

وأوضح فالي لاكشمانان، رئيس BPG Arabia ومدير تجربة العملاء في المجموعة، قائلاً: "لا شيء يضاهي حماسنا عندما تجتمع فرقنا من مختلف الأسواق والتخصصات في فعالية تمزج العمل بالترفيه. وتمنحنا BPG Camels هذه الفرصة الفريدة للتواصل والتعارف بطرق لا يمكن تحقيقها في ظل الزخم المستمر للعمل عن بعد والعمل الميداني. وقديماً قال أوسكار وايلد ’يمكنهم سرقة الثروات العادية، أما الثروات الحقيقية فلا يستطيعون سرقتها‘؛ ففي روح كل منا تكمن ثروات لا تنضب ولا يمكن سلبها‘؛ ويجسد اجتماعنا هذه الثروة الحقيقية التي تكمن في قيمنا وعملنا".

جدير بالذكر أن الحملة الفائزة كانت من تصميم وتنفيذ فريق تحت قيادة دينا نجم، مديرة الأعمال في بيتس بان جلف العربية بمدينة جدة، وتناولت انتشار الإصابة بمرض السكري في المملكة العربية السعودية. وقد قالت نجم تعليقاً على هذا الفوز: "ساهم كل فرد في الفريق بوجهة نظر فريدة كان لها دور في صياغة الرؤية الإبداعية الشاملة، وبذل الجميع قصارى جهدهم لدعم بعضهم. وما كانت مهمة علينا تنفيذها تحت مستوى عال من الضغط تحولت إلى تجربة مفعمة بالطاقة الإيجابية خلال الفعالية، في تجسيد للقيم التي تنفرد بها بيتس بان جلف".

ومع التزامها بالتخصصات المتعددة والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة، تستعد BPG لتحقيق مكانة عالمية ونجاحات كبيرة بحلول عام 2025.

تصريحات لجنة التحكيم:

• كلارك ويليامز: "لا أحد يُتقن 'الثقافة' كما تفعل بيتس بان جلف، فهي تستمر في جذب مواهب استثنائية واستبقائها، ليكونوا لاحقًا من أهم ممثلي المجموعة. والاجتماع السنوي لـ بيتس بان جلف هو المثال الأوضح لكيفية تجسيد هذه الثقافة مرة كل عام من خلال تجارب مشتركة تُعزز الانتماء".

• دومينيك ستالارد: "كانت الفعالية السنوية لـ بيتس بان جلف أكثر من مجرد حدث، إنها انطلاقة لحركة ثقافية في القطاع. والمجموعة في طريقها لتحقيق النجاح الكبير في هذه الصناعة، بحلول مبتكرة وأفكار جديدة، وهي مستعدة للفوز بجوائز كبرى وترسيخ مكانتها كقوة إبداع".

• مارياغرازيا دي أنجليس: "كان الحدث ملهمًا؛ ففي غضون ست ساعات فقط، تمكنت الفرق المتنافسة من ابتكار أفكار مثيرة وتقديمها بطريقة جذابة. وكان ذلك دليلًا واضحًا على استراتيجية المجموعة المتكاملة بالنية. ولعبت المواهب الاستثنائية والثقافة المتماسكة الدور الأكبر في ذلك".

• رافي راو: "التزام بيتس بان جلف بتعزيز ثقافة الشركة المزدهرة، سواء في بيئة العمل أو من خلال فعالياتها الخارجية، كان مفتاح نجاحها. وقدرتها على التفكير بشكل مختلف، وتحفيز الإبداع، وتوحيد مواهبها، تكفل لها أن تصبح في طليعة هذه الصناعة، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل".

• سونال دابرال: "ما لفت انتباهي هو الكم والجودة العالية للأفكار التي تم إنتاجها في فترة قصيرة، مدفوعة بروح التعاون القوية. وكان من الرائع رؤية الفرق وهي تعمل بانسجام في سبيل السعي وراء تطبيق أفكار إبداعية. إنها شهادة حقيقية على الثقافة الاستثنائية التي تبنيها بيتس بان جلف حول الإبداع والعمل الجماعي".



نبذة عن "BPG"

على مدار أكثر من أربعة عقود، قادت BPG مسيرة التحوّل والنجاح للعلامات التجارية في عالم دائم التغير. ولأنها تابعة لمجموعة WPP، فهي تعتمد نهجًا رقميًا بالأساس، وتقدّم حلولًا مبتكرة تُحقق النجاح لعملائها المميزين. ومن خلال دمج المواهب العالمية مع الخبرات الوطنية والقدرات المستقبلية، تطور حلولًا ذكية تلبي متطلبات أجندات التسويق المتطورة لدى عملائها. فهذه هي بيتس بان جلف: تستلهم ثقافة إبداعية، وتدعمها بتحليلات متقدمة، في قالب إنساني في تصميمه ومتكامل في أهدافه. www.bpggroup.com

