إم جي موتور تكشف عن مستودع إقليمي لقطع الغيار في جدة: يوفّر 100% من قطع الغيار وبخدمات أسرع

إم جي موتور تفتتح مستودعًا جديدًا لقطع الغيار في مدينة جدة، مما يعزز شبكة وسلسلة التوريد عبر المملكة

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت إم جي موتور بالتعاون مع جياد الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل المعتمد لعلامة إم جي موتور في المملكة العربية السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمستودع إقليمي جديد لقطع الغيار في مدينة جدة يوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، كما يمتد المستودع على مساحة 5,200 متر مربع، ويأتي كجزء من خطة توسّعية تتضمن مستودعًا آخر في منطقة جبل علي. تهدف التوسعة إلى تعزيز توفر وتوزيع قطع الغيار لمركبات إم جي موتور في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.

ويؤكد افتتاح المستودع إصرار إم جي موتور في تعزيز حضورها بالمملكة، والتي تعدّ سوقًا رئيسيًا ضمن استراتيجية نمو العلامة التجارية، كما يحتوي المستودع على 10 آلاف قطعة من قطع الغيار بحلول نهاية هذا العام، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة العدد إلى 15 ألف قطعة العام المقبل، ممّا يضمن توفر نسبة 100% من قطع الغيار الاستهلاكية بشكل مستمر.

وبهذه المناسبة؛ علّق «توم لي»، توم لي، المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد مستودع جدة الجديد التزامنا بتقديم خدمة سريعة وموثوقة لعملائنا في جميع أنحاء المملكة والمنطقة. ومن خلال هذا المرفق، نحن لا نعزز فقط شبكتنا اللوجستية، بل نؤكد أيضًا الثقة التي يوليها عملاؤنا في خدمات ما بعد البيع لدى «إم جي موتور». مما يُمثل خطوة بارزة في رحلتنا لضمان توفر قطع الغيار دائمًا عند حاجة عملائنا إليها."

وإضافةً إلى ذلك، تم تصميم المستودع بهدف ضمان تحقيق أرقام قياسية في التسليم، حيث سيتمكن مالكو مركبات «إم جي» من جميع أنحاء المملكة من استلام قطع الغيار في غضون 72 ساعة كحد أقصى. تأتي هذه الخطوة نتيجة تعاون مع شركات لوجستية رائدة، مما يتيح لـ«إم جي موتور» تقديم خدمات لوجستية شاملة وفق أعلى معايير الصناعة، حيث يعكس هذا التزام إم جي موتور بتقديم خدمات استثنائية تضمن رضا العملاء في المنطقة.

إم جي موتور هي علامة تجارية بريطانية في صناعة السيارات تأسست عام 1924، تتميز بطرازاتها التاريخية والجوائز والإنجازات التي حققتها على مدار 100 عام مضت، حيث تأسست إم جي على يد ويليام موريس وسيسيل كيمبر، وتمتلك أحد أقدم نوادي السيارات في صناعة السيارات، كما تُعرف بشكل أساسي بسياراتها الرياضية ذات المقعدين، وأنتجت إم جي أيضًا سيارات سيدان وكوبيه، ومنذ استحواذها على إم جي، صنعت شركة سايك موتور، كواحدة من أفضل 500 شركة عالمية كفصلٍ جديد لعلامتها البريطانية، وبذلك تتصدر إم جي موتور تقديم تقنيات مبتكرة ومركبات الطاقة الجديدة لملّاك السيارات.

