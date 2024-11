OMRON Healthcare dévoile des tensiomètres avec détection AFib par IA, lancement en Europe en septembre 2024

M7 Intelli IT AFib X7 Smart AFib M6 Comfort AFib

L'algorithme Intellisense AFib détecte la fibrillation auriculaire à chaque mesure, améliorant la détection précoce et la prévention de complications graves

MUKO-SHI, KYOTO, JAPAN, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- OMRON Healthcare Co. (siège social : Muko, Kyoto, PDG : Ayumu Okada, ci-après dénommée la Société), leader mondial des technologies de la santé, est fière d’annoncer le lancement en Europe de ses produits innovants, les tensiomètres brassards M6 Comfort AFib, M7 Intelli IT AFib et X7 smart AFib (ci-après dénommés les « nouveaux modèles »), dotés de la technologie révolutionnaire Intellisense AFib. Prévus pour être disponibles dans toute l’Europe à partir de septembre 2024, ces tensiomètres avancés apportent un nouveau niveau de gestion de la santé aux patients hypertendus, permettant la détection d’une éventuelle fibrillation auriculaire (FA) lors de chaque contrôle de routine de la tension artérielle à domicile.

Détection révolutionnaire de la fibrillation auriculaire avec Intellisense AFib

Au cœur de ces nouveaux produits se trouve l’algorithme exclusif Intellisense AFib d’OMRON, une technologie de pointe qui utilise l’apprentissage automatique et un algorithme alimenté par l’IA pour détecter une éventuelle fibrillation auriculaire, une cause majeure d’accident vasculaire cérébral. Contrairement aux modèles précédents qui nécessitaient des étapes supplémentaires pour la détection de la fibrillation auriculaire, telles que des lectures multiples, les nouveaux modèles intègrent cette fonctionnalité directement dans le processus standard de mesure de la pression artérielle. Cette innovation simplifie le processus de détection, rendant l’autosurveillance de santé régulière plus efficace et plus conviviale.

La fibrillation auriculaire est une maladie caractérisée par des rythmes cardiaques irréguliers, qui peut entraîner des complications graves, comme un accident vasculaire cérébral, si elle n’est pas détectée et prise en charge rapidement. Il est alarmant de constater qu’environ 40 % des patients atteints de fibrillation auriculaire sont asymptomatiques, ce qui rend le diagnostic difficile en l’absence d’un dépistage régulier. La technologie Intellisense AFib relève ce défi en analysant la forme d’onde du pouls pendant la mesure de la pression artérielle, identifiant les perturbations du pouls spécifiques à l’AFib avec une précision remarquable.

Validation clinique et précision exceptionnelle

L’algorithme Intellisense AFib a été rigoureusement testé et validé cliniquement, avec des résultats démontrant une sensibilité de 95 %*¹ et une spécificité de 98 %*². Ces résultats ont été présentés lors des prestigieux congrès qui se sont tenus en mai 2024 au HRS 2024, puis en septembre 2024 lors de l’ESC 2024 confirmant la fiabilité et l’efficacité de la technologie dans des cas réels.

Responsabilisation des patients et prévention des complications

L’introduction des nouveaux modèles marque une avancée significative dans le domaine de la surveillance médicale à domicile, offrant aux patients hypertendus un outil puissant pour la détection précoce d’une éventuelle fibrillation auriculaire. L’identification précoce de cette affection permet une intervention médicale rapide, ce qui peut empêcher l’évolution vers des problèmes de santé plus graves.

« Nous nous engageons à fournir aux gens les outils dont ils ont besoin pour prendre leur santé en main », a déclaré Lucia Prada, Senior Marketing Director chez OMRON Healthcare Europe. « Les nouveaux modèles simplifient non seulement la surveillance de la tension artérielle, mais l’améliorent également grâce à une technologie alimentée par l’IA qui pourrait sauver des vies. Ce lancement représente une avancée majeure dans le domaine des soins de santé préventifs. »

Disponibilité

Les nouveaux modèles sont disponibles en Europe depuis septembre 2024. Pour plus d’informations sur les produits et les points de vente, veuillez consulter le

M7 Intelli IT Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m7-intelli-it-afib

X7 Smart Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/x7-smart-afib

M6 Comfort Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m6-comfort-afib

ou contacter pr-ohq@omron.com.

*1. La sensibilité fait référence à la capacité d’un test à désigner une personne atteinte de la maladie comme positive.

*2. La spécificité d’un test est sa capacité à désigner comme négatif un individu qui n’est pas atteint d’une maladie.

Les affections du cœur sont la première cause de décès dans le monde, suivies par les maladies cardiovasculaires, et le nombre de patients continue d’augmenter à mesure que le vieillissement de la population s’accélère. La fibrillation auriculaire est un rythme cardiaque irrégulier causé par des signaux électriques provenant de l’extérieur du nœud sinusal, qui contrôle les battements du cœur. Chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, le sang n’est pas pompé normalement dans l’organisme, ce qui entraîne une stagnation du flux sanguin dans l’oreillette et la formation d’un caillot dans le sang. Si le caillot est transporté par la circulation sanguine jusqu’au cerveau et bloque un vaisseau, un accident vasculaire cérébral (AVC) peut se produire. Les données montrent qu’environ 40 % des patients sont asymptomatiques, ce qui rend la détection précoce difficile. Il a également été confirmé que les patients hypertendus ont un risque trois fois plus élevé de développer une fibrillation auriculaire que les personnes normales.

Dans une enquête menée par la Société auprès de 1 000 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus vivant en France, plus de 80 % des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu parler de la fibrillation auriculaire, mais ne pas savoir ce que cela signifiait ou n’avoir aucune connaissance à ce sujet.

Résultats de l’enquête menée en France (extrait)

Avec « Going for ZERO » comme vision du domaine cardiovasculaire, la OMRON s’est engagée à atteindre l’objectif de zéro maladie cérébrovasculaire et cardiovasculaire dans le monde entier. Depuis le lancement de son premier tensiomètre numérique en 1973, la société a introduit de nombreuses innovations en matière d’appareils et de services, tels que le service de surveillance à distance des patients. En 2019, un tensiomètre à brassard doté de la technologie ECG a été introduit sur le marché. En 2023, une campagne éducative sur la fibrillation auriculaire a été lancée, visant à sensibiliser les patients ayant été touchés par cette maladie.

Avec le lancement des nouveaux modèles, la société accélère la réalisation de sa vision « Going for ZERO » et contribue à améliorer la santé dans le monde entier.

À propos d'OMRON Healthcare

Déterminé à faire progresser la santé et à permettre aux gens du monde entier de vivre pleinement leur vie, OMRON Healthcare est un leader mondial dans le domaine des appareils médicaux innovants et cliniquement éprouvés pour la surveillance et le traitement des soins de santé à domicile.

Dans le but de concrétiser sa vision « Objectif zéro, soins préventifs pour la santé de la société », l'entreprise développe des produits et des services pour la gestion des maladies cardiovasculaires, la surveillance à distance des patients, les soins respiratoires et les appareils de traitement des douleurs. Ces produits aident les professionnels de la santé et les patients à réduire les accidents cérébro-cardio-vasculaires, l'aggravation des maladies respiratoires et les contraintes liées aux douleurs chroniques.

Avec plus de 350 millions d'unités vendues dans le monde*, OMRON fournit les tensiomètres les plus conseillés par les professionnels de la santé**. Tout au long de son histoire, OMRON Healthcare s'est employé à améliorer les conditions de vie et à contribuer à une meilleure société en développant des innovations qui aident les gens à prévenir, traiter et gérer leurs problèmes médicaux. L'entreprise fournit des produits et des services dans plus de 130 pays***.

Pour plus d'informations sur les activités d'OMRON Healthcare en Italie, veuillez consulter le site Web d'OMRON : https://www.omron-healthcare.com/

Coordonnées

OMRON HEALTHCARE Co, Ltd.

Global Communication Administration

Public Relations Department

53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto 617-0002

Tél : 075-925-2004 Fax : 075-925-2005

E-mail : pr-ohq@omron.com

Japon : https://www.healthcare.omron.co.jp/

International : https://www.omron-healthcare.com/

* Ventes cumulées de tensiomètres numériques à usage domestique dans le monde entier. (à partir de mai 2023)

** Kantar Health. Enquête auprès des cardiologues. (2019)

*** Nombre de pays où les produits et/ou services OMRON sont disponibles (à partir de mars 2023)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.