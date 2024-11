OMRON Healthcare presenta misuratori pressione con tecnologia IA per il rilevamento AFib, in Europa da settembre 2024

M7 Intelli IT AFib X7 Smart AFib M6 Comfort AFib

Il nuovo algoritmo Intellisense AFib rileva fibrillazione atriale ad ogni misurazione, migliorando rilevazione precoce e prevenzione di complicazioni gravi

MUKO-SHI, KYOTO, JAPAN, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (Sede legale: Muko, Kyoto, Presidente e CEO: Ayumu Okada), leader mondiale nella tecnologia a scopo sanitario, è orgogliosa di annunciare il lancio europeo delle innovative serie di misuratori della pressione sanguigna da braccio M6 Comfort AFib, M7 Intelli IT AFib e X7 smart AFib (indicati come nuovi modelli), dotati della rivoluzionaria tecnologia Intellisense AFib. Questi avanzati sistemi di misurazione, disponibili in tutta Europa a partire da settembre 2024, offrono ai pazienti ipertesi un nuovo standard di gestione della salute, consentendo loro di rilevare una possibile fibrillazione atriale (AFib) ad ogni controllo di pressione sanguigna effettuato a casa.

Rilevamento AFib rivoluzionario grazie alla tecnologia Intellisense AFib

Al centro di questi nuovi prodotti, l'algoritmo Intellisense AFib di OMRON, una tecnologia all'avanguardia che utilizza l'apprendimento automatico ed un algoritmo basato sull’IA per rilevare la possibile presenza di fibrillazione atriale, una delle principali cause dell'embolia cerebrale cardiogena. A differenza dei modelli precedenti che richiedevano passaggi aggiuntivi per il rilevamento della fibrillazione atriale, come ad esempio l'acquisizione di letture multiple, i nuovi modelli integrano questa funzionalità direttamente nel processo standard di misurazione della pressione sanguigna. Questa innovazione semplifica il processo di rilevamento, rendendo più efficace e intuitivo il monitoraggio regolare della propria salute.

La fibrillazione atriale è una condizione caratterizzata da ritmi cardiaci irregolari che, se non rilevati e gestiti in anticipo, possono portare a gravi complicazioni come l’ictus. In modo alquanto allarmante, circa il 40% dei pazienti affetti da fibrillazione atriale è asintomatico, rendendo difficile la diagnosi senza uno screening regolare. La tecnologia Intellisense AFib affronta questa sfida analizzando la forma d'onda dell'impulso relativo alla pressione sanguigna durante la misurazione della stessa, identificando i disturbi del polso specifici della fibrillazione atriale con notevole precisione.

Validazione clinica e accuratezza eccezionale

L'algoritmo Intellisense AFib è stato rigorosamente testato e clinicamente validato, con risultati che hanno dimostrato una sensibilità del 95%*¹ e una specificità del 98%*². Tali risultati sono stati presentati in occasione del prestigioso simposio che si è tenuto a maggio 2024 durante l’HRS2024 e, successivamente, a settembre 2024 presso l’ESC2024, rafforzando l'affidabilità della tecnologia e l'efficacia nelle applicazioni reali.

Responsabilizzare i pazienti e prevenire le complicazioni

L'introduzione dei nuovi modelli segna un progresso significativo nel monitoraggio della salute a domicilio, offrendo ai pazienti ipertesi un potente strumento per rilevare precocemente potenziali fibrillazioni atriali. La diagnosi precoce di questa condizione consente un intervento medico tempestivo, impedendo potenzialmente la progressione verso problemi di salute più gravi.

“Ci impegniamo a fornire alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno per assumere il controllo della propria salute”, ha affermato Lucia Prada, Direttrice marketing senior di OMRON Healthcare Europe. “I nuovi modelli non solo semplificano il monitoraggio della pressione arteriosa, ma addirittura lo migliorano grazie ad una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che potrebbe fare la differenza, salvando la vita. Questo lancio rappresenta un importante passo avanti nel settore della sanità preventiva.”

Disponibilità

Dal mese di settembre 2024, i nuovi modelli sono disponibili in tutta Europa. Per ulteriori informazioni sul prodotto e su dove acquistarlo, visitare

M7 Intelli IT Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m7-intelli-it-afib

X7 Smart Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/x7-smart-afib

M6 Comfort Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m6-comfort-afib

o contattare pr-ohq@omron.com .

*1. La sensibilità si riferisce alla capacità di un test di designare come positivo un individuo affetto da una malattia.

*2. La specificità di un test è la sua capacità di designare come negativo un individuo che non è affetto da una malattia.

Le malattie cardiache sono la prima causa di morte a livello mondiale, seguite dalle cardiopatie, e il numero dei pazienti è in continuo aumento con l'accelerazione dell'invecchiamento della popolazione. La fibrillazione atriale è un battito cardiaco irregolare causato da segnali elettrici provenienti al di fuori del nodo sinusale, che controlla il battito del cuore. Nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, il sangue non viene pompato normalmente attraverso il corpo e ciò causa un ristagno del flusso di sangue nell'atrio e la formazione di un coagulo. Se il coagulo viene trasportato dal flusso sanguigno al cervello e blocca un vaso sanguigno, può verificarsi un ictus. I dati mostrano che circa il 40% dei pazienti è asintomatico, il che rende difficile la diagnosi precoce. È stato inoltre confermato che i pazienti ipertesi hanno un rischio tre volte maggiore di sviluppare la fibrillazione atriale rispetto alle persone normali.

In un'indagine condotta da OMRON Healthcare su 1.000 uomini e donne di età pari o superiore a 18 anni residenti in Francia, oltre l'80% degli intervistati ha dichiarato di aver sentito parlare della fibrillazione atriale, ma di non conoscerne il significato o non averne alcuna conoscenza.

Risultati del l'indagine condotta in Francia (estratto)

Con “Going for ZERO” come visione nell’ambito cardiovascolare, OMRON Healthcare si è dedicata a perseguire lo status di zero malattie cerebrovascolari e cardiovascolari in tutto il mondo. Dal 1973, anno in cui è stato lanciato il primo misuratore digitale della pressione arteriosa, OMRON Healthcare ha introdotto una serie di dispositivi e servizi innovativi, come il servizio di monitoraggio remoto dei pazienti. Nel 2019 è stato lanciato un misuratore di pressione sanguigna da braccio con tecnologia ECG integrata. Nel 2023 è stata lanciata una campagna educativa sulla malattia per trasmettere il messaggio dei pazienti che hanno avuto una fibrillazione atriale.

Con il lancio dei nuovi modelli, OMRON Healthcare accelera per realizzare la sua visione “Going for ZERO”, contribuendo ad una vita più sana in tutto il mondo.

Informazioni su OMRON Healthcare

Impegnata a far progredire la salute e a permettere alle persone di tutto il mondo di vivere al meglio, OMRON Healthcare è leader mondiale nel campo delle apparecchiature mediche innovative e clinicamente testate per il monitoraggio e il trattamento della salute a domicilio.

Perseguendo l'obiettivo di realizzare la sua visione "Going for Zero, Preventive Care for the Health of Society", l'azienda sviluppa prodotti e servizi per la gestione delle condizioni cardiovascolari, il monitoraggio remoto dei pazienti, la cura delle vie respiratorie e i dispositivi per la terapia del dolore. Questi prodotti aiutano gli operatori sanitari e i pazienti a ridurre gli eventi cerebro-cardiovascolari, l'aggravamento delle malattie respiratorie e le limitazioni dovute al dolore cronico.

Grazie a oltre 350 milioni di unità vendute in tutto il mondo*, OMRON fornisce i misuratori di pressione sanguigna più raccomandati dagli operatori sanitari**. Nel corso della sua storia, OMRON Healthcare si è impegnata a migliorare la vita e a contribuire a una società migliore sviluppando innovazioni che aiutano le persone a prevenire, trattare e gestire le loro condizioni mediche. Inoltre, fornisce prodotti e servizi in più di 130 nazioni***.

Il gruppo OMRON Healthcare ha sede a Kyoto, in Giappone.

Per ulteriori informazioni sulle attività di OMRON nel settore sanitario in Italia, visitare il sito web di OMRON all'indirizzo https://www.omron-healthcare.com/.

Informazioni di contatto

Global Communication Administration

Public Relations Department

53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto 617-0002

Tel: 075-925-2004 Fax: 075-925-2005

E-mail: pr-ohq@omron.com

Giappone:https://www.healthcare.omron.co.jp/

Internazionale: https://www.omron-healthcare.com/

* Vendite cumulative di misuratori di pressione digitali per uso domestico in tutto il mondo. (a maggio 2023)

** Kantar Health. Sondaggio con i cardiologi. (2019)

*** Numero di nazioni in cui sono disponibili prodotti e/o servizi OMRON (a marzo 2023)

