Un nuevo líder en Europa: Pyramid Global Hospitality se expande con la fusión de Axiom Hospitality

LONDON, UNITED KINGDOM, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Pyramid Global Hospitality anuncia la estratégica fusión de la división europea de la compañía, Hamilton Pyramid Europe, con Axiom Hospitality. Las dos empresas de gestión hotelera se combinan para crear la empresa de gestión de hoteles y resorts del Reino Unido y Europa Continental elegida por los principales inversores del sector hotelero de la región.La fusión añade más de 30 propiedades a la cartera europea de Pyramid para una organización que gestiona de manera combinada más de 48 hoteles y 8.000 llaves, con una sólida cartera de hoteles y resorts tanto existentes como de nueva construcción. La nueva organización se basará en sus capacidades y experiencia colectivas para ofrecer una excelencia operativa sin precedentes.Tras un periodo de integración esperado hasta principios de 2025, el negocio europeo estará dirigido por Jamie Lamb y Alex Pritchard, de Axiom, y contará con el apoyo de un equipo de profesionales de la hostelería integrada de ambas organizaciones."Nuestra plataforma europea fusionada con Axiom Hospitality continuará mejorando nuestro enfoque en la excelencia operativa y la entrega de resultados a nuestros clientes", dijo Warren Fields, CEO de Pyramid Global Hospitality. "En Jamie, Alex y todo el equipo de Axiom, vemos una plataforma de gestión muy parecida a nosotros, con un sentido compartido de compromiso para con nuestros clientes propietarios y una cultura organizativa similar donde las personas son la prioridad. Estamos seguros de que en los próximos meses y años el mercado tendrá la oportunidad de experimentar nuestra capacidad y profesionalidad.""Alex y yo estamos encantados de que Axiom Hospitality se una a la familia de Pyramid Global. Estamos entusiasmados con esta fusión y esperamos intensificar nuestro compromiso ofreciendo soluciones de gestión de primer nivel a los principales propietarios de hoteles ", afirmó Jamie Lamb, de Axiom Hospitality. "Al observar ambas organizaciones, vemos unnegocio combinado con el compromiso de escuchar, mejorar el rendimiento y ofrecer resultados como nadie más puede hacerlo en el espacio de la gestión hotelera de marca blanca".Esta fusión aporta beneficios significativos a ambas empresas y mejora el conjunto de servicios ofrecidos a los propietarios de hoteles en el Reino Unido y Europa Continental, incluyendo un intercambio de mejores prácticas, relaciones de marca y acceso a experiencia global adicional y herramientas propias.###Acerca de Hamilton Pyramid Europe/ Pyramid Global HospitalityHamilton Pyramid Europe es una empresa independiente líder en gestión hotelera, famosa por ofrecer servicios de gestión hotelera y de activos de primera clase en toda la región EMEA. Nuestra experiencia radica en maximizar la rentabilidad de los propietarios de hoteles, centrándonos en optimizar las operaciones, aumentar el valor de los activos e impulsar el máximo rendimiento de la inversión (ROI) a través de estrategias innovadoras y con visión de futuro. Para más información, visite www.hamiltonpyramid.com Pyramid Global Hospitality, empresa líder en gestión hotelera de terceros, es la poderosa marca detrás de una inspirada selección de profesionales con visión de futuro que proporcionan soluciones potentes a algunos de los mejores hoteles y resorts del mundo. Formada por la fusión en 2021 de tres empresas de gestión de hoteles y complejos turísticos, la cartera global de la organización abarca ahora más de 240 propiedades en EE.UU., el Caribe y Europa, con oficinas en Boston; The Woodlands, Texas; y Londres. Para más información, visite www.PyramidGlobal.com Acerca de Axiom HospitalityAxiom Hospitality es una empresa de gestión hotelera dinámica y en rápido crecimiento, con una cartera hotelera líder que cuenta actualmente con treinta hoteles en funcionamiento y más de 5.000 llaves, además de otras propiedades en desarrollo. Como testimonio del compromiso inquebrantable de Axiom con la excelencia, su trayectoria ha estado marcada por la rápida expansión y el éxito. Para más información, visite www.axiomhospitality.com

