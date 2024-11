Un Nouveau Leader en Europe : Pyramid Global Hospitality s'agrandit à travers une fusion avec Axiom Hospitality

LONDON, UNITED KINGDOM, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Pyramid Global Hospitality annonce la fusion stratégique de sa division européenne, Hamilton Pyramid Europe, avec Axiom Hospitality. Les deux sociétés de gestion hôtelière s'associent pour créer la plateforme de gestion hôtelière de référence au Royaume-Uni et en Europe continentale pour les principaux investisseurs en hôtellerie.Cette fusion ajoute plus de 30 propriétés au portefeuille européen de Pyramid, pour une organisation combinée gérant plus de 48 hôtels et plus de 8 000 clés, avec un solide pipeline d'hôtels et de resorts existants et nouvellement construits. La nouvelle organisation s'appuiera sur ses capacités collectives et son expérience pour offrir une excellence opérationnelle inégalée.A la suite d’une période d'intégration se poursuivant jusqu'au début de l'année 2025, les activités européennes seront dirigées par Jamie Lamb et Alex Pritchard d'Axiom et soutenues par une équipe de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration de haut niveau provenant des deux organisations."Notre plateforme européenne fusionnée avec Axiom Hospitality continuera à renforcer notre concentration sur l'excellence opérationnelle et la fourniture de résultats à nos clients estimés", a déclaré Warren Fields, PDG de Pyramid Global Hospitality. "En Jamie, Alex et toute l'équipe d'Axiom, nous voyons une plateforme de gestion qui nous ressemble, avec un sens partagé de l'engagement envers nos clients propriétaires et une culture organisationnelle proche de notre philosophie « people first ». Nous sommes convaincus que dans les mois et les années qui suivent, le marché aura l'occasion de découvrir nos compétences et notre professionnalisme.""Alex et moi sommes ravis qu'Axiom Hospitality rejoigne la famille Pyramid Global. Nous sommes enthousiastes de cette fusion et avons hâte d'intensifier notre engagement à fournir des solutions de gestion de premier rang aux propriétaires d'hôtels majeurs du secteur", a déclaré Jamie Lamb, d'Axiom Hospitality. "Au sein des deux organisations, nous voyons une même vision unique dans le domaine de la gestion hôtelière indépendante, alliant l’écoute, l’amélioration des performances et l’obtention de résultats.Cette fusion apporte des avantages significatifs aux deux entreprises et améliore l'ensemble des services offerts aux propriétaires d'hôtels au Royaume-Uni et en Europe continentale, y compris le partage des meilleures pratiques, les relations avec les marques et l'accès à une expertise mondiale supplémentaire ainsi qu’à des outils propriétaires.###À propos de Hamilton Pyramid Europe/ Pyramid Global HospitalityHamilton Pyramid Europe est une société de gestion hôtelière indépendante de premier plan, réputée pour fournir des services de gestion hôtelière et de gestion d'actifs de classe mondiale dans la région EMEA. Notre expertise consiste à maximiser le rendement des propriétaires d'hôtels en se concentrant sur l'optimisation des opérations, l'augmentation de la valeur des actifs et l'obtention d'un retour sur investissement maximal grâce à des stratégies innovantes et avant-gardistes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hamiltonpyramid.com Pyramid Global Hospitality, l'une des principales sociétés de gestion d’hôtels, est la marque puissante portée par un groupe de professionnels visionnaires, qui proposent des solutions efficaces à certains des meilleurs hôtels et resorts du monde. Issue de la fusion, en 2021, de trois sociétés de gestion hôtelière, l'organisation dispose aujourd'hui d'un portefeuille mondial de plus de 240 établissements aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Europe, avec des bureaux à Boston, The Woodlands, Texas et à Londres. Pour plus d'informations, visitez le site www.PyramidGlobal.com À propos d'Axiom HospitalityAxiom Hospitality est une société de gestion hôtelière dynamique et en pleine expansion, avec un portefeuille d'hôtels de premier plan qui comprend aujourd'hui trente hôtels en activité et plus de 5 000 clés, ainsi que d'autres propriétés en cours de développement. Le parcours d'Axiom a été marqué par une expansion et un succès rapides, ce qui témoigne de son engagement inébranlable en faveur de l'excellence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.axiomhospitality.com

