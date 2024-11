Ein neuer Marktführer in Europa: Pyramid Global Hospitality expandiert durch den Merger mit Axiom Hospitality

LONDON, UNITED KINGDOM, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Pyramid Global Hospitality gibt die strategische Fusion des europäischen Tocherunternehmens, Hamilton Pyramid Europe, mit Axiom Hospitality bekannt. Die beiden Hotelmanagementfirmen schließen sich zusammen, um in Großbritannien und Kontinentaleuropa das Hotel- und Resortmanagementunternehmen der Wahl für die führenden Investoren im Hotelsektor der Region zu schaffen.Durch den Zusammenschluss wird das europäische Portfolio von Pyramid um mehr als 30 Hotels erweitert, so dass die neue Organisation über 48 Hotels und mehr als 8.000 Zimmer betreibt und über eine starke Pipeline an Hotels und Resorts verfügt. Die neue Organisation wird auf ihren kollektiven Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen, um unvergleichliche operative Spitzenleistungen zu erbringen.Nach einer Integrationsphase bis Anfang 2025 wird die Firma von Jamie Lamb und Alex Pritchard von Axiom geleitet und von einem erstklassigen Team aus Hospitality-Experten aus beiden Unternehmen unterstützt."Unsere gemeinsame europäische Plattform mit Axiom Hospitality wird unseren Fokus auf operative Exzellenz und das Betriebsergebnis für unsere geschätzten Kunden weiter verstärken", sagte Warren Fields, CEO von Pyramid Global Hospitality. "In Jamie, Alex und dem gesamten Axiom-Team sehen wir eine Managementplattform, die uns sehr ähnlich ist, mit einem gemeinsamen Gefühl der Verpflichtung gegenüber unseren Eigentümern und einer ähnlichen Unternehmenskultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir sind zuversichtlich, dass der Markt in den kommenden Monaten und Jahren die Gelegenheit haben wird, unsere Kompetenz und Professionalität zu erleben.""Alex und ich sind hocherfreut, dass Axiom Hospitality der Pyramid Global Familie beitritt. Wir sind begeistert von diesem Zusammenschluss und freuen uns darauf, unser Engagement für die Bereitstellung von erstklassigen Managementlösungen für die führenden Hoteleigentümer der Branche zu verstärken", sagte Jamie Lamb von Axiom Hospitality. "Wenn wir uns beide Organisationen anschauen, sehen wir eine Firma mit der Verpflichtung zuzuhören, die Leistung zu verbessern und Ergebnisse zu liefern, wie es sonst niemand im Bereich des White-Label-Hotelmanagements kann."Dieser Zusammenschluss bringt beiden Unternehmen erhebliche Vorteile und erweitert das Dienstleistungsangebot für Hoteliers in Großbritannien und Kontinentaleuropa, inclusive des Austauschs von Best Practices, Beziehungen mit globalen Hotelmarken und des Zugangs zu zusätzlichem globalen Fachwissen und IT Systemen.###Über Hamilton Pyramid Europe/ Pyramid Global HospitalityHamilton Pyramid Europe ist ein führendes unabhängiges Hotelmanagementunternehmen, das für seine erstklassigen Hotelmanagement- und Hotel Asset Management in der gesamten EMEA-Region bekannt ist. Unser Fachwissen liegt in der Maximierung der Renditen für Hoteleigentümer, indem wir uns auf die Optimierung der Betriebsabläufe, die Steigerung des Anlagenwerts und die Erzielung einer maximalen Kapitalrendite (ROI) durch innovative und vorausschauende Strategien konzentrieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hamiltonpyramid.com Pyramid Global Hospitality, ein führendes Managementunternehmen für das Hotel- und Gaststättengewerbe, ist die starke Marke, die hinter einer inspirierten Sammlung von zukunftsorientierten Fachleuten steht, die leistungsstarke Lösungen für einige der besten Hotels und Resorts der Welt anbieten. Das globale Portfolio des Unternehmens, das 2021 aus dem Zusammenschluss dreier Hotel- und Resortmanagementunternehmen hervorging, umfasst heute mehr als 240 Hotels in den USA, der Karibik und Europa und verfügt über Niederlassungen in Boston, The Woodlands, Texas, und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.PyramidGlobal.com Über Axiom HospitalityAxiom Hospitality ist ein dynamisches und schnell wachsendes Hotelmanagementunternehmen mit einem führenden Hotelportfolio, das mittlerweile dreißig Hotels mit über 5.000 Zimmern umfasst, sowie weiteren Objekten in der Entwicklung. Die rasche Expansion und der Erfolg von Axiom Hospitality sind ein Beleg für das unermüdliche Engagement des Unternehmens für hervorragende Leistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.axiomhospitality.com

