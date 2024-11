Un nuovo leader in Europa: Pyramid Global Hospitality si espande con la fusione di Axiom Hospitality

LONDON, UNITED KINGDOM, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Pyramid Global Hospitality annuncia la fusione strategica della divisione europea della società, Hamilton Pyramid Europe, con Axiom Hospitality. Le due società di gestione alberghiera si uniscono per creare la società di prima scelta per i principali investitori del settore alberghiero per la gestione di hotel e resort nel Regno Unito e in Europa.La fusione integra piu die 30 proprietà al portafoglio europeo di Pyramid, per un'entita combinata che gestisce oltre 48 hotel e 8.000 chiavi, con una forte pipeline di hotel e resort sia esistenti che in fase di sviluppo. La nuova organizzazione si avvarrà delle capacità e dell'esperienza collettiva per offrire un'eccellenza operativa senza precedenti.Dopo un periodo di integrazione che durerà fino all'inizio del 2025, l'attività europea sarà guidata da Jamie Lamb e Alex Pritchard di Axiom, supportata da un team di professionisti dell'ospitalità di prim'ordine di entrambe le organizzazioni."La nostra fusione Europea con Axiom Hospitality continuerà a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per l’eccellenza gestionale e a garantire risultati superiori ai nostri stimati clienti ", ha dichiarato Warren Fields, CEO di Pyramid Global Hospitality. "In Jamie, Alex e nell'intero team di Axiom, riconosciamo una piattaforma gestionale raffinata simile alla nostra, con un profondo senso di dedizione verso i nostri clienti proprietari e una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione del capitale umano. Siamo certi che nei prossimi mesi e anni il mercato avrà l'opportunità di sperimentare la nostra competenza e professionalità"."La fusione tra Axiom Hospitality e Pyramid Global è motivo di grande soddisfazione per me ed Alex. Siamo entusiasti dell’ l'opportunità di rafforzare il nostro impegno nell'offrire soluzioni di gestione di eccellenza ai principali proprietari di hotel del settore. Guardando alle nostre due organizzazioni, intravediamo un impegno totale nell'ascolto, nel miglioramento delle performance e nel raggiungimento di risultati che si distinguono nel settore della gestione alberghiera white label".Questa fusione porta vantaggi significativi a entrambe le società e migliora la suite di servizi offerti ai proprietari di hotel nel Regno Unito e in Europa, compresa la condivisione delle migliori pratiche, le relazioni con i marchi e l'accesso a ulteriori competenze globali e strumenti proprietari.###Informazioni su Hamilton Pyramid Europe/Pyramid Global HospitalityHamilton Pyramid Europe è una società indipendente leader nella gestione alberghiera, famosa per la fornitura di servizi di gestione alberghiera e di asset management di livello mondiale nella regione EMEA. La nostra esperienza consiste nel massimizzare i rendimenti per i proprietari di hotel, concentrandoci sull'ottimizzazione delle operazioni, sul miglioramento del valore degli asset e sul massimo ritorno sugli investimenti (ROI) attraverso strategie innovative e lungimiranti. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hamiltonpyramid.com Pyramid Global Hospitality, azienda leader nella gestione dell'ospitalità per conto di terzi, è il marchio di riferimento di un gruppo ispirato di professionisti lungimiranti che forniscono soluzioni efficaci ad alcuni dei migliori hotel e resort del mondo. Nata dalla fusione nel 2021 di tre società di gestione di hotel e resort, il portafoglio globale dell'organizzazione comprende oggi più di 240 proprietà negli Stati Uniti, nei Caraibi e in Europa, con uffici a Boston, The Woodlands, Texas, e Londra. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.PyramidGlobal.com Informazioni su Axiom HospitalityAxiom Hospitality è una società di gestione alberghiera dinamica e in rapida crescita, con un portafoglio alberghiero di primo piano che comprende oggi trenta hotel operativi e oltre 5.000 chiavi, oltre ad altre proprietà in fase di sviluppo. A testimonianza dell'impegno costante di Axiom verso l'eccellenza, il suo percorso è stato segnato da una rapida espansione e dal successo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axiomhospitality.com

