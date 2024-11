Een nieuwe leider in Europa: Pyramid Global Hospitality breidt uit door een fusie met Axiom Hospitality

LONDON, UNITED KINGDOM, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Pyramid Global Hospitality kondigt de strategische fusie aan van haar Europese dochterbedrijf, Hamilton Pyramid Europe, met Axiom Hospitality. De twee bedrijven fusioneren om in het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa samen het hotel- en resortmanagementbedrijf bij uitstek te worden voor toonaangevende investeerders.De fusie voegt meer dan 30 hotels toe aan Pyramid's Europese portfolio en vormt een gecombineerde organisatie die 48+ hotels en 8.000+ kamers beheert, en verwacht een sterke groei met zowel bestaande als nieuw te bouwen hotels en resorts. De nieuwe organisatie zal voortbouwen op de gezamenlijke capaciteiten en ervaring, resulterend in een ongeëvenaarde operationele uitmuntendheid.Na een integratieperiode die begin 2025 van start zal gaan, zullen de Europese activiteiten geleid worden door Axiom's Jamie Lamb en Alex Pritchard en ondersteund worden door een eersteklas team horecaprofessionals uit beide organisaties."Ons gefuseerd Europees platform met Axiom Hospitality zal onze focus op operationele uitmuntendheid en het bedrijfsresultaat van onze gewaardeerde klanten blijven versterken," zegt Warren Fields, CEO van Pyramid Global Hospitality. "In Jamie, Alex en het hele Axiom-team zien we een managementplatform dat veel op onszelf lijkt, met een gedeeld gevoel van betrokkenheid bij onze eigenaars-klanten en een vergelijkbare 'mensen eerst'-cultuur. We zijn ervan overtuigd dat de markt in de komende maanden en jaren de kans zal krijgen om onze competentie en professionaliteit te ervaren.""Alex en ik zijn verheugd dat Axiom Hospitality deel gaat uitmaken van de Pyramid Global familie. We zijn enthousiast over deze fusie en kijken ernaar uit om onze toewijding aan het leveren van eersteklas managementoplossingen aan toonaangevende hoteleigenaren in de sector te intensiveren", zegt Jamie Lamb van Axiom Hospitality. "Als we kijken naar beide organisaties, zien we eenbedrijf met een toewijding om te luisteren, prestaties te verbeteren en resultaten te leveren zoals niemand anders dat kan in de white label hotel management ruimte."Deze fusie levert beide bedrijven aanzienlijke voordelen op en verbetert het dienstenpakket dat wordt aangeboden aan hoteleigenaren in het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa, waaronder het delen van best practices, relaties met de glodable hotelmerken en de toegang tot aanvullende wereldwijde expertise en eigen systemen.###Over Hamilton Pyramid Europe/ Pyramid Global HospitalityHamilton Pyramid Europe is een toonaangevend onafhankelijk hotelmanagementbedrijf dat bekend staat om het leveren van hotelmanagement en asset management diensten van wereldklasse in de EMEA-regio. Onze expertise ligt in het maximaliseren van het rendement voor hoteleigenaren door ons te richten op het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het verhogen van de waarde van het onroerend goed en het behalen van een maximaal investeringsrendement (ROI) door middel van innovatieve en vooruitstrevende strategieën. Ga voor meer informatie naar www.hamiltonpyramid.com Pyramid Global Hospitality, een toonaangevend hospitality management bedrijf, is het krachtige merk achter een geïnspireerde verzameling van vooruitstrevende professionals die krachtige oplossingen bieden aan een aantal van 's werelds beste hotels en resorts. De organisatie is ontstaan uit de fusie van drie bedrijven in 2021 en heeft nu een wereldwijde portefeuille van meer dan 240 hotels en resorts in de VS, het Caribisch gebied en Europa, met kantoren in Boston, The Woodlands, Texas en Londen. Ga voor meer informatie naar www.PyramidGlobal.com Over Axiom HospitalityAxiom Hospitality staat bekend als een dynamisch en snel groeiend hotelmanagementbedrijf, met een toonaangevende hotelportfolio die nu dertig operationele hotels en meer dan 5.000 kamers omvat, evenals hotels in ontwikkeling. De snelle expansie en success zijn het bewijs van Axiom's onwrikbare inzet voor uitmuntendheid. Ga voor meer informatie naar www.axiomhospitality.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.