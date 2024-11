Ubigi for Business

Transatel führt 4G/5G-Konnektivitätsangebot „Ubigi for Business“ in Deutschland ein sichere und mobile Konnektivitätslösung für Geschäftsreisende

BERLIN, GERMANY, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Die 4G/5G-Konnektivitätslösung von Ubigi, die sich bereits international bewährt hat, ist nun auch in Deutschland verfügbar. Ubigi for Business richtet sich an Unternehmen, die eine sichere und mobile Konnektivitätslösung für ihre Mitarbeiter im Außendienst oder im Ausland suchen.Ubigi reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und kosteneffizienten Lösungen bei Geschäftsreisenden in einer zunehmend vernetzten Arbeitswelt. Weltweit nutzen bereits mehr als 30 Unternehmen Ubigi for Business, darunter Gebrüder Weiss Gesellschaft, Lacoste, Acer oder PA Media Group Ltd.Aktuelle Studien zeigen, dass Geschäftsreisen auch 2025 weiter zunehmen werden. Laut dem World Travel & Tourism Council werden 2024 international mehr Dienstreisen erwartet als im letzten Jahr vor der Pandemie. Laut Geschäftsreiseanalyse 2024 des Verbands Deutsches Reisemanagement e.V. steigen die Kosten pro Geschäftsreise in deutschen Unternehmen an. Dies liegt neben Inflationskosten unter anderem an mehr Auslandsreisen.So stieg 2023 der Anteil von Geschäftsreisen ins Ausland um +28 % im Vergleich zu 2019. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen planen laut Umfrage von hrworks vermehrt Reisen nach Asien – 2023 war die Region mit 45,3 % aller außereuropäischen Geschäftsreisen das beliebteste Ziel, gefolgt von Nordamerika (32,8 %). Doch internationale Reisen bedeuten oft hohe Roamingkosten und unsichere öffentliche Netzwerke, die Transatel mit „Ubigi for Business“ adressieren will.Einfache Verwaltung und KostenkontrolleMit Ubigi for Business können Unternehmen mobile Endgeräte (SIM- oder eSIM-fähige Smartphones, PCs und Tablets) in 4G und 5G an über 200 Standorten weltweit einfach verbinden und verwalten. Diese Lösung bietet Mitarbeitenden, die im Außendienst oder im Ausland unterwegs sind, eine zuverlässige und sichere Alternative zu öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken, mit der sie überall in Verbindung bleiben und sicher auf ihre Geschäftsapplikationen zugreifen können. Durch die zentrale und vereinfachte Verwaltung können Unternehmen den Datenverbrauch einsehen und gleichzeitig die Roamingkosten in Grenzen halten.„Die Tarife der gängigen Anbieter sind vor Ort zwar wettbewerbsfähig, aber außerhalb der Europäischen Union oft unverhältnismäßig hoch. Mit unserem Angebot Ubigi for Business können unserer Kunden bis zu 90% ihrer Roaming- Gebühren sparen. Unsere Lösung, die Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen kombiniert, konnte bereits einige Unternehmen überzeugen“, erklärt Marie-Julie Le Guen, Leiterin des Ubigi-Angebots bei Transatel.„Ubigi for Business hat die Verwaltung der Vernetzung unserer international reisenden Teams vereinfacht und gleichzeitig unsere Kosten gesenkt. Die internationale Netzabdeckung, die wettbewerbsfähigen Preise sowie die einfache Bereitstellung des Dienstes waren ausschlaggebend für unsere Wahl“, bestätigt die Gebrüder Weiss Gesellschaft, die Ubigi bereits für Ihre Arbeitnehmer nutzt.Starkes Wachstum und Vorreiter auf dem Markt für KonnektivitätslösungenSeit dem Prelaunch im Oktober 2023 zählt Ubigi for Business über 30 Unternehmen zu seinen Kunden, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, darunter NGOs, Industrieunternehmen, Ministerien und internationale Anwaltskanzleien. Ein Erfolg, der das starke Wachstum des Marktes für eSIM-Lösungen für Geschäftsreisende unterstreicht. Hier gehörte Ubigi seit 2017 zu den Vorreitern mit bereits 1,5 Millionen Kunden.„Wir sind fest davon überzeugt, dass 5G die mobile Konnektivität für Unternehmen auf ein neues Niveau heben wird. Immer mehr Laptop-Hersteller setzen auf eSIM-fähige Geräte, was in Zukunft eine noch größere Verbreitung erwarten lässt“, fügt Jacques Bonifay, CEO und Mitbegründer von Transatel, hinzu.Transatel, ein Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Mobilfunkbranche, bietet weltweit führende Konnektivitätslösungen für Unternehmen und Verbraucher. Ubigi ist der innovative Service von Transatel, der sich durch seine umfassende Expertise und starke Marktposition als weltweiter Akteur im Bereich der mobilen Konnektivität etabliert hat. Transatel hat die Marke Ubigi eingeführt, um den Konnektivitätsbedarf von international Reisenden und Geschäftsreisenden zu decken.Ubigi wurde 2017 von Transatel als globaler 4G/5G- Datenkonnektivitätsdienst gegründet und bietet Prepaid-Pakete für mobiles Internet für Geschäftsreisende, Außendienstmitarbeiter und Besitzer von vernetzten Fahrzeugen zu nahezu ortsgebundenen Tarifen in über 200 Zielorten an. Ubigi ist für alle SIM- oder eSIM-kompatiblen Endgeräte geeignet: Smartphones, Tablets, Laptops, SD-WAN-Router und sogar vernetzte Fahrzeuge (BMW, Stellantis, Jaguar Land Rover).Ubigi greift auf das Telekommunikationsnetz von Transatel sowie auf über 250 Zugangsvereinbarungen zurück, die mit Mobilfunkbetreibern auf der ganzen Welt ausgehandelt wurden. Um die beste Servicequalität zu gewährleisten, verfügt Transatel zudem über eine mobile Router-Infrastruktur in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.Transatel ist ein globaler Anbieter von Mobilfunk-Konnektivitätslösungen und führender Anbieter von virtuellen Mobilfunknetzen, der über 120 MVNOs über seine Netzinfrastruktur verwaltet. Als Pionier im Bereich Machine-to-Machine (M2M)- und Internet of Things (IoT)-Konnektivität vereinfacht Transatel globale IoT-Implementierungen durch nahtlose Integration in seine fortschrittliche Konnektivitätsmanagement-Plattform. Mit Partnerschaften mit über 250 Mobilfunkanbietern bietet Transatel zuverlässigen Zugang zu LTE-M-, 3G-, 4G- und 5G-Netzwerken weltweit. Die (e)SIM-Technologie von Transatel verbindet Millionen von Fahrzeugen, Industriemaschinen und Verbrauchergeräten sicher mit öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt. Zu den Kunden zählen renommierte Branchenführer wie Airbus, BMW Group, Worldline, Stellantis und Jaguar Land Rover. Darüber hinaus bietet die Ubigi eSIM-Lösung von Transatel globale mobile Datenkonnektivität für internationale Reisende und Außendienstmitarbeiter.

Legal Disclaimer:

