Transatel étend son offre de connectivité 4G/5G mondiale « Ubigi for Business » à l’international

Ubigi for Business permet aux entreprises de connecter et de gérer leurs flottes de terminaux mobiles en 4G et 5G dans plus de 200 destinations dans le monde.

PARIS, FRANCE, October 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Lancée en avant-première sur le marché français il y a un an, la solution de connectivité 4G/5G de Ubigi dédiée aux collaborateurs en mobilité est désormais disponible pour les entreprises à l’international. L'offre, qui compte déjà une trentaine de clients, se déploie mondialement.Ubigi for Business permet aux entreprises de connecter et de gérer facilement leurs flottes de terminaux mobiles (smartphones, PC, hotspots et tablettes compatibles SIM ou eSIM) en 4G et 5G dans plus de 200 destinations à travers le monde. Cette solution offre aux collaborateurs en déplacement, sur le terrain ou à l'étranger, une alternative fiable et sécurisée aux réseaux Wi-Fi publics, leur permettant de rester connectés et d'accéder en toute sécurité à leurs applications professionnelles, où qu'ils se trouvent. Grâce à une gestion centralisée et simplifiée de leurs forfaits mobiles, les entreprises peuvent contrôler la consommation de data des utilisateurs tout en maîtrisant leurs coûts d'itinérance.« Les tarifs des opérateurs traditionnels sont compétitifs localement mais restent souvent prohibitifs en dehors de l’Union Européenne. Grâce à notre offre Ubigi for Business, certains de nos clients économisent ainsi jusqu’à 90% sur leurs factures de roaming. Ce combo sécurité et économies a déjà séduit de nombreuses entreprises » déclare Marie-Julie Le Guen, Directrice des offres Ubigi chez Transatel.« Ubigi for Business nous a permis de simplifier la gestion de la connectivité de nos équipes en déplacement à l'international tout en réduisant nos coûts. La couverture mondiale, la compétitivité des tarifs ainsi que la facilité de déploiement du service ont été décisives dans notre choix. » confirme un grand cabinet d’avocats internationaux dont les collaborateurs ont rapidement adopté la solution.Depuis son pré-lancement en octobre 2023, Ubigi for Business a signé une trentaine de clients, allant des PME aux grandes et très grandes entreprises, y compris des ONG, des industriels, des ministères, et des cabinets d'avocats internationaux. Un succès qui confirme la forte croissance du marché des solutions eSIM pour les voyageurs internationaux dont Ubigi a été l’un des précurseurs dès 2017 avec bientôt 1,5 millions de clients depuis son lancement.« Nous sommes convaincus que la 5G va faire bouger les lignes de la connectivité mobile professionnelle. La plupart des fabricants de PC portables font désormais le choix de produire des terminaux compatibles eSIM ce qui préfigure une adoption plus rapide des entreprises dans les mois qui viennent. » ajoute Jacques Bonifay, Président et co-fondateur de Transatel.Ubigi, une marque de TransatelLancé par Transatel en 2017, Ubigi est un service de connectivité data 4G/5G mondial qui propose des forfaits internet mobile prépayés aux voyageurs, aux collaborateurs itinérants et aux propriétaires de véhicules connectés à des tarifs quasi-locaux dans plus de 200 destinations. Ubigi est adapté à tous les terminaux compatibles SIM ou eSIM : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, routeurs SD-WAN, et même les véhicules connectés (BMW, Stellantis, Jaguar Land Rover). Ubigi s'appuie sur le cœur de réseau télécom de Transatel ainsi que plus de 250 accords d'accès négociés avec des opérateurs mobiles à travers le monde. Pour garantir la meilleure qualité de service, Transatel a aussi déployé une infrastructure de routeur mobile en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et aussi en Asie.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.