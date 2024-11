La protección de la identidad en tiempos de fraude

Congreso Internacional de Biometría, Datos y Derecho Administrativo

Congreso Internacional de Biometría, Datos y Derecho Administrativo

MADRID, SPAIN, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Navarra acogerá el Congreso Internacional “Biometría, Derecho Administrativo y Datos ”, un evento en el que catedráticos, profesores, expertos abordarán cómo los desarrollos biométricos modernos, basados en Inteligencia Artificial, desbloquean los riesgos que siempre se han asociado a dichas tecnologías. Este Congreso, organizado por la Universidad Pública de Navarra y en el que colaboran el Gobierno de Navarra y la empresa tecnológica Veridas, pretende dar visión más clara sobre la biometría, la regulación de sus usos por el Derecho Administrativo y la intrínseca relación con la privacidad y la protección de datos personales.El Congreso será inaugurado por Dña. Patricia Fanlo Mateo, Consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Dña. Inés Olaizola Nogales, Vicerrectora de Profesorado de la Universidad Pública de Navarra, y D. Esteban Morrás Andrés, Presidente y co-fundador de Veridas y Das-Nano.Mikel Sánchez Yoldi, Solutions Engineering Director de Veridas, se unirá a un panel junto a Julián Fierrez Aguilar, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, para desvelar las últimas técnicas biométricas y cómo estas están redefiniendo los estándares de seguridad digital.Al día siguiente, Leire Arbona Puértolas, Directora de Legal y Cumplimiento de Veridas, hablará sobre la intersección entre los sistemas biométricos y la protección de datos personales, explorando cómo estas tecnologías avanzadas pueden proteger la privacidad de los usuarios sin comprometer la innovación.Ver información del programa del Congreso “En un momento donde la IA generativa puede crear identidades falsas en segundos, las tecnologías biométricas modernas están diseñadas para enfrentar estas amenazas, sin comprometer la privacidad de los usuarios. Veridas ofrece un enfoque revolucionario para la verificación de identidad, que garantiza la privacidad por diseño de sus soluciones”, comenta Mikel Sánchez Yoldi – Director de Ingeniería de Ventas de Veridas.“La protección de datos y la biometría deben ir de la mano. Las tecnologías biométricas modernas, cuando se diseñan e implementan correctamente, ofrecen una solución robusta para garantizar la identidad sin comprometer la privacidad. En Veridas, colocamos la privacidad en el corazón de nuestras soluciones. Este Congreso nos brinda la oportunidad de discutir cómo una regulación, basada en el uso de las tecnologías, puede promover el avance tecnológico mientras se resguardan los derechos fundamentales de los ciudadanos”, comenta Leire Arbona Puértolas – Directora de Legal y Cumplimiento de Veridas.

El viaje del dato. ¿Cómo protegemos tus datos cuando utilizas la biometría?

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.