CloudOffix stellt die Zukunft von Business AI auf dem Web Summit 2024 vor

CLAYMONT, DE, UNITED STATES, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Als Innovator im Bereich SaaS-Lösungen stellt CloudOffix auf dem Web Summit 2024 in Lissabon vom 11. bis 14. November seine wegweisenden Fortschritte in der Business-AI vor. Mit Fokus auf KI-Entwicklungen für den geschäftlichen Bereich zeigt CloudOffix seine Vision und wegweisende Innovationen für digitale Transformation einem globalen Fachpublikum.Obwohl viele Unternehmen KI in ihre Produkte integrieren, verfolgt CloudOffix den speziellen Ansatz „ KI für alle, jedoch ist Business-KI anders .“ Diese neue Vision für KI in der Geschäftswelt wird das Unternehmen auf dem Web Summit 2024 mit den Besuchern teilen.Cloudia, der KI-Assistent von CloudOffix, zählt zu den Kerninnovationen des Unternehmens. Cloudia ist weit mehr als eine Standard-KI: Sie integriert sich nahtlos in sämtliche Geschäftsprozesse und liefert intelligente, umsetzbare Erkenntnisse, die Unternehmen zu schnelleren und fundierteren Entscheidungen befähigen. Das Besondere an Cloudia ist die Fähigkeit, Daten über alle Geschäftsprozesse hinweg nativ zu konsolidieren. Anstelle von verstreuten Datenquellen und mehreren KI-Lösungen stellt CloudOffix alle Daten auf einer Plattform zur Verfügung und schafft damit eine zentrale Quelle für präzisere und zuverlässigere Einblicke – ideal für bessere Entscheidungen.Mit seinem Total Experience -Ansatz vereint CloudOffix die Kunden- und Mitarbeitererfahrungen in einem ganzheitlichen System. Dadurch erhalten Unternehmen die Möglichkeit, alle Berührungspunkte – vom Kundenservice über die Mitarbeiterbetreuung bis hin zur Projektarbeit – durch den Einsatz von KI optimal zu gestalten. Der Total Experience-Ansatz ist ein wesentlicher Bestandteil der Total AI-Strategie.Bei CloudOffix wird KI durch den Total-AI-Ansatz zu einem lebendigen, organischen Element des Geschäftsökosystems. Dabei ist KI nicht nur für die Automatisierung gedacht, sondern wirkt als strategisches Element zur Förderung von Wachstum und einer effizienten digitalen Umgebung. Cloudia symbolisiert die nächste Generation der Business-AI und legt Wert auf Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit, wodurch eine neue Ära entsteht, die den Betrieb von Unternehmen mit KI transformiert.Auf dem Web Summit 2024 demonstriert CloudOffix, wie Unternehmen durch die auf seiner Low-Code-Plattform basierenden Innovationen die sicheren und effektiven KI-Lösungen erhalten können. Dank eines klaren Schwerpunkts auf Datenvereinheitlichung, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit verhilft CloudOffix Unternehmen zu einer neuen Ära der Transformation durch KI.Wodurch zeichnet sich Cloudia aus?Im Gegensatz zu traditionellen KI-Lösungen basiert Cloudia nicht nur auf Large Language Models (LLM), sondern auch auf Large Action Models (LAM). Diese Kombination ermöglicht es, auf intelligente und sichere Weise auf die verarbeiteten Daten zu reagieren, was bedeutet, dass Cloudia Daten nicht nur analysiert, sondern aktiv darauf eingeht und Unternehmen handlungsorientierte Ergebnisse bietet.Sicherheit steht bei CloudOffix an erster Stelle. Der Zero-Copy-Ansatz sorgt dafür, dass Daten niemals in externe Umgebungen dupliziert werden. Sie werden innerhalb der Plattform sicher analysiert, was die Datenintegrität und Vertraulichkeit garantiert. Sicherheit bedeutet hier nicht nur den Schutz der Datenumgebung, sondern auch eine gezielte Zugangskontrolle. Jeder Mitarbeitende bei CloudOffix, der Cloudia verwendet oder KI-Analysen ausführt, muss sich einer dreistufigen Sicherheitsprüfung unterziehen.Die Person, die die Analyse anfordert, entscheidet, welche Modelle und Felder der KI zur Verfügung gestellt werden—ohne Genehmigung hat die KI keinen Zugriff auf die Daten.Es wird vorher festgelegt, welche Gruppen oder Teams Zugriff auf die Analyseergebnisse haben. Zum Beispiel dürfen nur Manager mit Zugang zu den Modulen Vertrieb und Marketing bestimmte Analysen einsehen.Wenn eine Person Cloudia eine Frage stellt, wird die Antwort auf deren Berechtigungen zugeschnitten, um sicherzustellen, dass nur zulässige Daten weitergegeben werden.Durch diese Maßnahmen gewährleistet CloudOffix, dass die KI-Nutzung für Mitarbeitende von Anfang an sicher und effizient ist.Total AI ist ohne vollständige Daten nicht möglich. Die zentrale Vision von CloudOffix dreht sich um Total AI und sieht diesen Ansatz als grundlegend für alle entwickelten Lösungen an. Die Datenarchitektur des Unternehmens ist von Anfang an so konzipiert, dass sie eine einheitliche Datenstruktur gewährleistet. Das bedeutet, dass es nur eine Kundenkarte für jeden Kunden gibt, und alle Verkaufsaktivitäten, Supportanfragen oder andere Interaktionen, die mit diesem Kunden verbunden sind, auf diesen einzigen Datensatz verweisen. Mit konsolidierten Daten erhält die KI eine Übersicht, die schnelle und effektive Analysen ermöglicht.CloudOffix bietet Unternehmen die Möglichkeit, individuelle KI-Assistenten zu erstellen und einzusetzen, was ein hohes Maß an Flexibilität ermöglicht. Nutzer können ihre KI daraufhin trainieren, spezifische Workflows, Prozesse und Präferenzen zu verstehen, sodass sie in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Projektmanagement, Kundensupport und Marketingautomatisierung hoch relevante und umsetzbare Einblicke liefert.Teilnehmende und Branchenpartner sind eingeladen, den Stand von CloudOffix, E422, im Pavillon 4 während des Web Summit 2024 in Lissabon zu besuchen. Dort können sie mit dem Team interagieren und entdecken, wie CloudOffix' innovativer SaaS-Ansatz, auch bekannt als Total Experience (TX) und Total AI, ihr Geschäft transformieren und sie besser auf die Zukunft vorbereiten kann.Merken Sie sich den Termin vor, um den Stand von CloudOffix, E422, im Pavillon 4 während des Web Summit 2024 in Lissabon zu besuchen und Teil der Zukunft der Technologie zu werden.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass CloudOffix die Business-AI durch Total AI neu definiert, basierend auf konsolidierten und sicheren Daten. Die Zukunft der KI dreht sich nicht nur um Automatisierung—es geht darum, vertrauenswürdige Daten für zuverlässige Handlungen zu nutzen. Der innovative Ansatz von CloudOffix, verbunden mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte KI-Assistenten zu entwickeln und einem starken Fokus auf Sicherheit, positioniert das Unternehmen als Wegbereiter in dieser neuen Ära der KI-basierten Geschäftstransformation.

