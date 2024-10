CloudOffix przedstawia przyszłość sztucznej inteligencji AI dla biznesu podczas Web Summit 2024

CloudOffix Total AI WebSummit 2024

CloudOffix redefiniuje sztuczną inteligencję w biznesie na Web Summit 2024, prezentując Cloudia

WARSAW, POLAND, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- CloudOffix redefiniuje sztuczną inteligencję w biznesie na Web Summit 2024, prezentując Cloudia—inteligentnego asystenta AI, który oferuje bezpieczne, praktyczne informacje oraz pełną integrację z AI, wspierając w ten sposób transformację biznesową.CloudOffix, innowator w dziedzinie rozwiązań SaaS, zaprezentuje swoje przełomowe osiągnięcia w zakresie Sztucznej Inteligencji w Biznesie podczas Web Summit 2024, który odbędzie się w Lizbonie w dniach 11-14 listopada. Skupiając się na rozwoju technologii AI dedykowanej zarówno biznesowi, jak i cyfrowej transformacji, CloudOffix jest gotowy podzielić się swoimi najnowszymi rozwiązaniami i wizją z entuzjastami AI z całego świata.Podczas gdy wiele firm integruje AI w swoich produktach, CloudOffix obiera unikalne podejście, kierując się mottem: „ AI dla wszystkich, ale AI dla biznesu to coś innego .” Firma redefiniuje, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w środowisku biznesowym, oferując nową wizję, którą przedstawi uczestnikom Web Summit 2024.Jedną z kluczowych innowacji CloudOffix jest asystent AI Cloudia. To rozwiązanie wyróżnia się na tle innych, ponieważ zostało zaprojektowane do płynnej współpracy ze wszystkimi operacjami biznesowymi, dostarczając inteligentne, praktyczne spostrzeżenia, które pomagają firmom podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje. Co wyróżnia asystenta Cloudia, to zdolność do natywnej konsolidacji danych we wszystkich procesach biznesowych. Zamiast polegać na rozproszonych źródłach danych i wielu rozwiązaniach AI, CloudOffix gromadzi wszystkie dane na jednej centralnej platformie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą korzystać z dokładniejszych, wiarygodnych i praktycznych informacji z jednego źródła, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji.Ponadto, podejście Total Experience w CloudOffix integruje doświadczenia klientów i pracowników w jednolity system. Dzięki temu firmy mogą optymalizować każdy punkt kontaktowy—czy to w zakresie obsługi klienta, zarządzania zespołem, czy współpracy przy projektach—wykorzystując potencjał AI. Total Experience jest kluczowym elementem strategii Total AI.Podejście Total AI w CloudOffix wynosi sztuczną inteligencję na nowy poziom, czyniąc ją integralnym elementem biznesowego ekosystemu. AI to już nie tylko narzędzie do automatyzacji; to strategiczny zasób, który wspiera wzrost i wzbogaca cyfrowe środowisko każdej organizacji. Z naciskiem na bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność, Cloudia wprowadza nową erę Biznes AI — erę, która naprawdę zrewolucjonizuje sposób funkcjonowania firm z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.Podczas Web Summit 2024 CloudOffix zaprezentuje, jak te innowacje, oparte na platformie low-code, mogą zapewnić firmom najbezpieczniejsze, najskuteczniejsze i najbardziej niezawodne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Skupiając się na konsolidacji danych, dostosowywaniu rozwiązań oraz skalowalności, CloudOffix umożliwia organizacjom odkrywanie pełnego potencjału AI, wprowadzając nową erę transformacji biznesowej.Czym wyróżnia się Cloudia?W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań AI, Cloudia jest szkolona nie tylko przez duże modele językowe (LLM), ale także przez duże modele akcji (LAM), co umożliwia podejmowanie inteligentnych, bezpiecznych działań w oparciu o przetwarzane dane. Ta unikalna kombinacja gwarantuje, że Cloudia nie tylko analizuje dane, ale również podejmuje na ich podstawie konkretne działania, dostarczając firmom wyniki, które można wprowadzić w życie, a nie jedynie ogólne wnioski.Dla CloudOffix bezpieczeństwo jest priorytetem. Zastosowanie podejścia Zero Copy gwarantuje, że dane nie będą kopiowane w zewnętrznych środowiskach. Zamiast tego są analizowane bezpiecznie w obrębie platformy, co zapewnia ich integralność i poufność. Ochrona bezpieczeństwa nie kończy się na zabezpieczeniu danych—obejmuje również kontrolę dostępu. W CloudOffix każdy pracownik, który korzysta z Cloudii lub wykonuje analizy oparte na sztucznej inteligencji, musi przejść trzyetapowy audyt bezpieczeństwa:Osoba zlecająca analizę decyduje, które modele i pola danych są przekazywane do AI w celu przetworzenia — AI nie ma dostępu do żadnych danych bez wcześniejszej zgody.1/ Grupy lub zespoły, które mogą uzyskać dostęp do wyników analizy, są określane z góry. Na przykład tylko menedżerowie posiadający dostęp do modułów sprzedaży i marketingu mogą przeglądać wybrane analizy.2/ Gdy Cloudia otrzymuje pytanie, odpowiedź jest dostosowywana do poziomu uprawnień osoby pytającej, co zapewnia, że udostępniane są jedynie autoryzowane informacje.Dzięki tym środkom CloudOffix gwarantuje bezpieczne i efektywne doświadczenie z AI od momentu, gdy pracownik zaczyna korzystać z systemu.Total AI nie może funkcjonować bez pełnych danych. Główna wizja CloudOffix opiera się na Total AI, która stanowi fundament wszystkich rozwiązań tworzonych przez firmę. Architektura danych została zaprojektowana tak, aby zapewnić jednolitą strukturę — każdy klient posiada tylko jedną kartę, do której przypisane są wszelkie działania, takie jak sprzedaż, zgłoszenia do wsparcia czy inne interakcje. Dzięki tej integracji danych AI uzyskuje pełny obraz, umożliwiając szybką i efektywną analizę.CloudOffix umożliwia firmom budowanie i wdrażanie dostosowanych asystentów AI, wprowadzając nowy wymiar elastyczności w zarządzaniu. Użytkownicy mają możliwość szkolenia swoich asystentów AI, aby rozumiały konkretne przepływy pracy, procesy oraz preferencje, uzyskując w ten sposób trafne i praktyczne informacje. Dzięki temu, rozwiązania te mogą wspierać różnorodne operacje biznesowe, w tym zarządzanie projektami, obsługę klienta oraz automatyzację działań marketingowych.Zapraszamy uczestników oraz partnerów branżowych do odwiedzenia stoiska CloudOffix, E422, w Pawilonie 4 podczas Web Summit 2024 w Lizbonie. Na miejscu będą mieli okazję spotkać się z zespołem oraz odkryć, jak innowacyjne podejście CloudOffix do SaaS, znane jako Total Experience (TX) i Total AI, może zrewolucjonizować ich działalność i lepiej przygotować na przyszłość.Zaznacz datę w kalendarzu i odwiedź stoisko CloudOffix, E422, w Pawilonie 4 podczas Web Summit 2024 w Lizbonie. Dołącz do nas i bądź częścią przyszłości technologii.Podsumowując, CloudOffix redefiniuje AI w biznesie dzięki Total AI, opartej na zintegrowanych i bezpiecznych danych. Przyszłość AI to nie tylko automatyzacja — chodzi o podejmowanie wiarygodnych działań na podstawie rzetelnych danych. Unikalne podejście CloudOffix, połączone z możliwością tworzenia dostosowanych asystentów AI oraz naciskiem na bezpieczeństwo, czyni firmę pionierem w nowej erze transformacji biznesowej napędzanej przez AI.

