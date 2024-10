Tiendanube: el cine y el entretenimiento acaparan las compras en línea en México previo a Halloween y Día de Muertos

Entre los productos más vendidos durante esta temporada resaltan las velas, las flores, las calaveritas y los portaretratos para hacer el altar de muertos.

En el caso de estas fechas vemos una tendencia que se mantiene por los productos ligados a los altares para Día de Muertos.” — Luis Gómez, Director de pymes de Tiendanube México

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, October 29, 2024 / EINPresswire.com / -- El cine y el entretenimiento acaparan las compras en línea en México previo a Halloween y Día de Muertos, de acuerdo con datos de Tiendanube. Entre los productos más vendidos durante esta temporada resaltan las velas, las flores, las calaveritas y los portaretratos para hacer el altar de muertos. Mientras que para los disfraces de Halloween, moda y maquillaje han encontrado una tendencia por el rosa, ligada al personaje de La Sustancia.Entramos en los últimos meses del año, y con esto llega una de las temporadas favoritas: Halloween y Día de Muertos; ocasiones que nos permiten compartir un tiempo de diversión con los amigos explotando la creatividad al máximo con los disfraces y las decoraciones para el hogar, pero también, una época para recordar con mucho cariño y recibir la visita de todos aquellos seres queridos que se adelantaron.Sin importar si es para Halloween o para Día de Muertos, el comercio electrónico ha sido un aliado para encontrar todo lo necesario para estas fechas: desde artículos para el altar de muertos, los alimentos tradicionales de la época pero también los mejores artículos de decoración y los disfraces en tendencia.De acuerdo con Tiendanube, plataforma líder en latinoamérica de comercio electrónico, previo a estas festividades las categorías que tienen un mayor impacto positivo en las ventas son Casa y Jardín por el aumento de ventas en los adornos; Salud y Belleza refleja un crecimiento del 18% con relación al mes anterior debido al aumento de compras en maquillaje, destacando las sombras en colores metálicos como el rosa, morado y negro.Pero sin duda, una vez más la categoría de Moda se posiciona como una de las favoritas de la temporada, y siguiendo la tendencia del año pasado, el segmento del entretenimiento marca tendencia en esta temporalidad, destacando este año el aumento de la compra de Bodys en color rosa, buscando tener el disfraz derivado del reciente estreno de la película, La Sustancia.“Conocer al consumidor es fundamental hoy en día para poder aprovechar fechas clave para los negocios. Es necesario mantenerse en una evaluación y diálogo continuo con nuestros clientes para ir viendo anticipadamente las tendencias que vienen y así saber hacia dónde guíar nuestras decisiones. Por ejemplo, en el caso de estas fechas, año con año vemos una tendencia que se mantiene por los productos ligados a los altares para Día de Muertos; mientras que en Halloween hemos visto cómo las series y películas, así como los conciertos, van marcando el camino de qué se venderá más” comentó Luis Gómez, Director de Pequeñas y Medianas Empresas de Tiendanube México.Las tradiciones mexicanas se mantienen presentesPero no todas las ventas en línea están enfocadas a Halloween, también las ventas ligadas al Día de Muertos y los altares de muertos continúan; si bien destaca la venta de adornos como manteles, papel picado, cruces, huesos y polvos de colores, también podemos mencionar otros productos como las velas y veladoras, las flores, las calaveras y los portaretratos.Los estados con mayor número de ventas en productos para Día de Muertos son Guanajuato, CDMX, Oaxaca y Puebla, sobresaliendo la capital del país con el de mayor ticket promedio con uno de 2,156 pesos.Comportamiento del usuario digital en MéxicoLas ventas en línea de productos para celebrar Halloween y Día de Muertos, tuvieron un crecimiento de 33% en comparación con el mismo periodo del año pasado.Si bien es cierto que ambas fechas cuentan con importantes ventas, de acuerdo con la data de Tiendanube, las personas gastan hasta 30% más en compra de productos ligados a Halloween que para Día de Muertos; pero si en algo coinciden, es que para ambas fechas, no suelen comprarse productos únicos ya que un altar requiere varios elementos, y un disfraz no estaría completo sin maquillaje y otros accesorios, así que los consumidores suelen comprar en promedio 4 productos por orden.Para estas festividades, las Tarjetas de Débito son las favoritas como método de pago en 59% de las ventas, seguidas de las de Crédito (23%) y Transferencias (28%). Mientras que para envíos 6 de cada 10 personas eligen la opción de recibir por medio de alguna paquetería. Por último destaca que el 60% de las compras se realizan desde un dispositivo móvil.

