UPS lanza envíos a Estados Unidos de menor costo para exportar productos argentinos

La compañía logística UPS logró desarrollar un servicio que entrega productos desde Argentina a Estados Unidos en alrededor de una semana Fernando Pantaleón, Director General para el Mercosur de UPS

La compañía logística UPS logró desarrollar un servicio que entrega productos desde Argentina a Estados Unidos en alrededor de una semana.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- La compañía UPS presentó WORLDWIDE ECONOMY, un servicio económico de envíos desde Argentina hacia los Estados Unidos orientado a pequeños paquetes. La propuesta, que contempla envíos puerta a puerta en un periodo de 5 a 8 días, permitirá que pequeños y medianos comercios locales exportan de forma segura y económica indumentaria, productos culturales, alimentos, entre otros artículos característicos de la industria nacional que son demandados desde el mercado estadounidense.La compañía, que opera en el país de forma continua desde hace 35 años, está lanzando este servicio único para paquetes de hasta 30 kilos en el país. Tal es así que UPS Worldwide Economy ayudará a emprendedores y comerciantes de distintas escalas, ubicados en cualquier rincón de la Argentina, a obtener una ventaja competitiva al llevar sus productos al mercado estadounidense.En lo que respecta al transporte de mercancía, una de las principales ventajas es que ni el vendedor ni el cliente que recibe la mercadería deben ocuparse de gestiones aduaneras. “Todos los trámites aduaneros los gestionamos nosotros, usando el expertise local que tenemos en Argentina que es un mercado que desarrollamos desde hace más de tres décadas. Sabemos que la seguridad es un factor fundamental al tomar las decisiones de entrega y compra, por esto nos aseguramos que tanto el comprador como el vendedor pueden hacer un seguimiento del envío punta a punta para asegurar tranquilidad, trazabilidad y transparencia que prepara a las compañías Argentinas a competir eficazmente”, detalla el argentino Fernando Pantaleón, Director General para el Mercosur de UPS.Este nuevo servicio se da en un escenario de la República Argentina en donde, de acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), existe una proyección de crecimiento del e-commerce del 85% prevista para el año próximo, lo que genera un entorno propicio para que pequeñas y medianas empresas puedan aumentar sus ventas y triunfar.Las compañías pueden tener acceso a este servicio al registrarse en comunicacioneslatam@ups.com. UPS Worldwide Economy amplía la oferta de la compañía y se suma al amplio portafolio de servicios de entrega de paquetes, incluyendo opciones en tiempos de entrega aún más cortos como: UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Saver y UPS Worldwide Expedited.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.