El Gobernador Cooper insta a los habitantes del Oeste de Carolina del Norte a inscribirse en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por Desastre (D-SNAP) mientras continúan los esfuerzos de ayuda

A medida que continúan los esfuerzos de ayuda en el Oeste de Carolina del Norte, el Gobernador Cooper está alentando a los habitantes del Oeste de Carolina del Norte afectados por el huracán Helene a inscribirse en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por Desastre (D-SNAP) esta semana antes de la fecha límite del jueves. Los hogares elegibles pueden solicitar ayuda para comprar alimentos a través de D-SNAP. "Sabemos que muchos habitantes de Carolina del Norte fueron afectados por Helene y D-SNAP es una de las muchas formas en que estamos tomando medidas para ayudar a quienes lo necesitan", dijo el Gobernador Cooper. "Animo a todos los elegibles a presentar su solicitud antes de la fecha límite del jueves. Continuaremos apoyando a las comunidades y familias en cada paso de su recuperación." La fecha límite para solicitar D-SNAP es el jueves, 24 de octubre de 2024. Los hogares elegibles pueden solicitar D-SNAP por teléfono o en persona hasta el jueves, 24 de octubre. Se puede obtener más información, incluida una lista de sitios de solicitud por condado, en ncdhhs.gov/dsnap. Guardia Nacional de Carolina del Norte y Respuesta Militar

Más de 3,000 Soldados y Aviadores están trabajando en el Oeste de Carolina del Norte. La Fuerza de Tarea Conjunta de Carolina del Norte, dirigida por la Guardia Nacional de Carolina del Norte, está compuesta por Soldados y Aviadores de 12 estados diferentes, dos unidades diferentes del XVIII Cuerpo Aerotransportado de Ft. Liberty, una unidad de la 101ª División Aerotransportada de Ft. Campbell, y numerosas entidades civiles que trabajan en conjunto para brindar la ayuda tan necesaria a las personas en el Oeste de Carolina del Norte. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. está ayudando a evaluar plantas de agua potable y aguas residuales y represas. Los residentes pueden rastrear el estado del suministro público de agua en su área a través de este sitio web. Asistencia de FEMA

Aproximadamente 133 millones de dólares en fondos de Asistencia Individual de FEMA se han pagado hasta ahora a los sobrevivientes de desastres en el Oeste de Carolina del Norte, y aproximadamente 210,000 personas se han registrado para recibir Asistencia Individual. Más de 6,200 personas han recibido ayuda a través del Programa de Asistencia Transitoria para Refugios de FEMA. Se han presentado más de 5,400 solicitudes de préstamos para pequeñas empresas. Aproximadamente 1,500 empleados de FEMA están en el estado para ayudar con los esfuerzos de ayuda en el Oeste de Carolina del Norte. Además de las operaciones de búsqueda y rescate y la provisión de bienes, se están reuniendo con los sobrevivientes de desastres en refugios y vecindarios para brindar acceso rápido a recursos de ayuda. Pueden ser identificados por su ropa con el logo de FEMA y la identificación del gobierno federal. Los habitantes de Carolina del Norte pueden solicitar Asistencia Individual llamando al 1-800-621-3362 de 7 am a 11 pm diariamente, visitando www.disasterassistance.gov, o descargando la aplicación de FEMA. FEMA puede ayudar con necesidades graves, desplazamiento, costos de alojamiento temporal, reparaciones básicas del hogar, pérdida de propiedad personal u otras necesidades causadas por el desastre. Ayuda de Otros Estados

Más de 1,600 socorristas de 39 agencias estatales y locales han realizado 147 misiones apoyando los esfuerzos de respuesta y recuperación a través del Pacto de Asistencia para la Gestión de Emergencias (EMAC por sus siglas en inglés). Esto incluye enfermeras de salud pública, equipos de gestión de emergencias que apoyan a los gobiernos locales, veterinarios, equipos con perros de búsqueda y más. Cuidado con la Desinformación

La Gestión de Emergencias de Carolina del Norte y los funcionarios locales advierten al público sobre informes falsos y desinformación acerca de Helene que se comparte en las redes sociales. NCEM ha lanzado una página web de respuesta a rumores para proporcionar información factual tras esta tormenta. FEMA también tiene una página web de respuesta a rumores. Los esfuerzos continúan para proporcionar alimentos, agua y necesidades básicas a los habitantes en las comunidades afectadas, utilizando tanto recursos terrestres como entregas aéreas de la Guardia Nacional de Carolina del Norte. Los puntos de distribución de alimentos, agua y productos básicos están abiertos en todo el Oeste de Carolina del Norte. Para obtener información sobre estos sitios en su comunidad, visite las redes sociales y sitios web de su gestión local de emergencias y del gobierno local o visite ncdps.gov/Helene. Limpieza de Daños por la Tormenta

Si su hogar ha sufrido daños y necesita ayuda con la limpieza, llame a Crisis Cleanup para acceder a organizaciones de voluntarios que pueden ayudarle al 844-965-1386. Cortes de energía

En todo el Oeste de Carolina del Norte, aproximadamente 5,200 clientes permanecen sin energía, una cifra reducida desde el pico de más de un millón. Las cifras generales de cortes de energía fluctuarán a medida que los equipos de energía temporalmente desconecten circuitos o subestaciones para realizar reparaciones y restaurar a más clientes. Cierre de Carreteras

Algunas carreteras están cerradas porque están demasiado dañadas y son peligrosas para viajar. Otras carreteras aún deben reservarse para el tráfico esencial, como vehículos de servicios públicos, equipos de construcción y camiones de suministro. Sin embargo, algunas partes de la zona están abiertas y listas para recibir visitantes, lo cual es crucial para la recuperación de la economía del Oeste de Carolina del Norte. Si está considerando visitar la zona, consulte DriveNC.gov para ver las carreteras abiertas y comuníquese con la comunidad y los negocios que desea visitar para saber si ya están recibiendo visitantes. El NCDOT actualmente cuenta con más de 2,000 empleados y 900 equipos trabajando en más de 7,400 sitios viales dañados. Fatalities

Se han confirmado 96 muertes relacionadas con la tormenta en Carolina del Norte por la Oficina del Médico Forense. Se espera que este número aumente en los próximos días. La Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte continuará confirmando los números dos veces al día. Si tiene una emergencia o cree que alguien está en peligro, llame al 911. Voluntarios y Donaciones

Si desea hacer una donación al Fondo de Ayuda para Desastres de Carolina del Norte, visite nc.gov/donate. Las donaciones ayudarán a apoyar a organizaciones locales sin fines de lucro que trabajan en el terreno. Para obtener información sobre oportunidades de voluntariado, visite nc.gov/volunteernc. Asistencia adicional

No hay una manera correcta o incorrecta de sentir en respuesta al trauma de un huracán. Si ha sido afectado por la tormenta y necesita hablar con alguien, llame o envíe un mensaje de texto a la Línea de Ayuda en Casos de Desastre al 1-800-985-5990. También se puede obtener ayuda en cualquier momento, en inglés o español, a través de una llamada, mensaje de texto o chat al 988. Obtenga más información en 988Lifeline.org. Si está buscando un representante del Centro de Información Conjunta de Carolina del Norte, envíe un correo electrónico a ncempio@ncdps.gov o llame al 919-825-2599. Para información general, acceso a recursos o respuestas a preguntas frecuentes, visite ncdps.gov/helene. Si busca información sobre recursos de ayuda para la recuperación de un residente afectado por la tormenta, envíe un correo electrónico a IArecovery@ncdps.gov.

###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.