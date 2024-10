El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Structuralia lanzan un programa de becas de posgrados

MREC Becas2

El MREC junto a Structuralia lanzan un programa de becas para fomentar el estudio de posgrados en STEM

SAN JOSé, COSTA RICA, October 23, 2024 / EINPresswire.com / -- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Structuralia lanzan un programa de becas para fomentar el estudio de posgrados en STEMEn un contexto donde las competencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) son cruciales para el desarrollo económico y social, la Cancillería de Costa Rica, en colaboración con Structuralia, la escuela online más grande del sector STEM, ha anunciado la oferta de 1.000 becas para estudios de posgrado. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la formación de profesionales en disciplinas para Ingenieros, Arquitectos y Profesionales STEM.Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica, solo el 22% de los graduados en educación superior se especializan en áreas relacionadas con STEM. Además, un informe de la UNESCO indica que las mujeres representan solo el 30% de los estudiantes matriculados en carreras de ingeniería y tecnología, lo que resalta la necesidad de impulsar su participación en estos sectores estratégicos.“El Ministerio, a través de la oficina de becas de la Dirección de Cooperación Internacional, está comprometido con el democratizar el acceso a la información sobre becas y el gestionar nuevas oportunidades de estudio, procurando que la mayor cantidad de costarricenses tengan acceso a educación de calidad en las mejores instituciones del mundo, en ámbitos educativos que son prioritarios para el desarrollo del país", comentó Jorge Umaña, Jefe de Becas de la Cancillería costarricense.Por su parte, Rocío Menor, Responsable del Programa Internacional de Becas afirmó: “En Structuralia estamos comprometidos en ofrecer formación de calidad que responda a las demandas del mercado laboral. Estas becas permitirán que más estudiantes accedan a programas de posgrado que les brindarán las herramientas necesarias para triunfar en sus carreras.”Los interesados en aplicar a esta oportunidad deben ser egresados universitarios o tener experiencia demostrable en el ámbito del programa seleccionado, contar con nacionalidad costarricense o estar residiendo legalmente en el país, y haber sido admitidos previamente en la maestría que desean estudiar.Las becas cubrirán el 50% del costo de la matrícula en una selección de programas de máster, que abarcan áreas como: BIM, cálculo de estructuras, gestión de proyectos, inteligencia artificial, energías renovables, y muchos más. Esta diversidad permitirá a los beneficiarios elegir la formación que mejor se adapte a sus aspiraciones profesionales.Para postularse , los candidatos deben visitar https://becascancilleriacr.structuralia.com/ , completar la solicitud, y enviar la documentación requerida, que incluye copia del documento de identidad, hoja de vida y diploma universitario. El plazo para solicitar las becas es hasta el 14 de noviembre. Los cupos son limitados y se otorgarán por orden de inscripción. La selección final incluirá una entrevista telefónica con los aspirantes.Con esta colaboración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Structuralia dan un paso firme hacia la promoción de la educación en STEM, asegurando que los futuros profesionales del país estén equipados con las habilidades necesarias para destacar en un mercado laboral cada vez más competitivo.

