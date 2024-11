DerbyDerbyDerby.it senza confini: partnership con Patrimonio Italiano TV per sbarcare in Australia e nelle Americhe

Il logo di DerbyDerbyDerby.it Luigi Liberti con il sindaco di New York, Eric Adams

La collaborazione con l’emittente di Luigi Liberti permetterà alle comunità italiane sparse nel mondo di avvicinarsi a questo nuovo modo di raccontare il calcio

NAPOLI, ITALY, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- DerbyDerbyDerby.it, il portale di riferimento per i derby calcistici e le principali rivalità sportive, annuncia con orgoglio il suo approdo in cinque mercati chiave: Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina.In collaborazione con Luigi Liberti Patrimonio Italiano TV , DerbyDerbyDerby.it avvierà una campagna di scouting per arricchire l’offerta con l’inserimento di corrispondenti da ogni parte del mondo, che possano raccontare il calcio mondiale in italiano. La partnership con Patrimonio Italiano TV, emittente che promuove la cultura e la lingua italiana negli altri Paesi, sarà fondamentale per creare connessioni oltreconfine e garantire una voce autentica nel raccontare le emozioni del calcio internazionale e dei derby locali. Questo passo segna una nuova fase di espansione globale per la testata editoriale, partner del network di Gazzetta dello Sport, che mira a raggiungere in modo mirato le comunità italiane presenti fuori dal continente europeo.Luigi Liberti, editore e giornalista di riferimento in ambito sportivo che si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, sarà al centro di questo progetto, portando la sua esperienza e la sua passione per il calcio ai lettori e agli spettatori di questi mercati. "Il calcio è un linguaggio universale, ma raccontarlo in italiano mantiene viva la tradizione e il legame con le nostre radici. Siamo entusiasti di scoprire e far emergere figure professionali che possano condividere questa passione con milioni di italiani nel mondo" ha dichiarato Liberti.Charles Herisson, editore di DerbyDerbyDerby.it, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare l'espansione di DerbyDerbyDerby.it in questi mercati chiave. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita globale, permettendoci di portare la passione e l'emozione dei derby e delle principali rivalità sportive a un pubblico ancora più vasto. La collaborazione con Luigi Liberti e Patrimonio Italiano TV ci consentirà di ampliare la nostra rete di corrispondenti in tutto il mondo, garantendo una copertura autentica e di alta qualità del calcio internazionale, raccontato in italiano. La missione di DerbyDerbyDerby.it è quella di essere la voce delle comunità italiane all'estero, mantenendo vive le nostre tradizioni attraverso lo sport più amato al mondo.Invitiamo giornalisti, commentatori sportivi e appassionati di calcio a unirsi a noi in questa avventura e contribuire a raccontare le storie che uniscono milioni di italiani in tutto il mondo". L’espansione strategica in Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina rappresenta una risposta alla crescente domanda di contenuti in lingua italiana per le comunità di emigrati e per gli appassionati di calcio globale. DerbyDerbyDerby.it offrirà approfondimenti esclusivi, interviste e coperture live dei principali eventi.DerbyDerbyDerby.it invita giornalisti emergenti, commentatori sportivi e appassionati di calcio a partecipare a questo entusiasmante progetto e a unirsi alla rete globale di Hub Affiliations che conta anche altre testate.Per ulteriori informazioni e per partecipare al casting per diventare parte del team di DerbyDerbyDerby.it, visitate il sito ufficiale o inviate una mail all’indirizzo redazione@derbyderbyderby.it.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.