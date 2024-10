A10 présente son approche de la sécurisation et de la livraison d’applications d’IA et améliore la cyber-résilience

A10 Logo

PARIS, FRANCE, October 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Une plateforme intégrée de solutions qui réduit les risques de cybersécurité, améliore l’expérience utilisateur et simplifie les infrastructures informatiquesGenAI et les grands modèles de langage (LLM), ainsi que des processeurs graphiques surpuissants, s’appuient sur l’intelligence artificielle (AI) pour offrir davantage d’efficacité, des prises de décision plus rapides et une meilleure expérience utilisateur. Les organisations implémentent leur infrastructure d’IA dans le cloud ou sur site et accélèrent la mise en place de leur stratégie cloud hybride. Dans le même temps, les lacunes présentes dans le modèle d’IA créent des cyber-risques. Selon une étude d’ IBM , le coût des violations de données a augmenté considérablement et atteint 4,88 M de dollars par violation, les coûts les plus élevés se produisant dans les domaines de la Santé, des Services financiers, de l’Industrie et de la Technologie, tous ces secteurs étant eux-mêmes très demandeurs en IA. Les pirates exploitent les failles et les organisations sont de plus en plus vulnérables. Alors que la technologie continue d’évoluer, les entreprises recherchent les technologies les plus performantes et reposant sur une plateforme intégrée, afin de déployer, de gérer, d’automatiser et d’intégrer facilement l’IA, la sécurité et les solutions d’infrastructure.A10 Networks (NYSE : ATEN) fournit des solutions de sécurité et basées sur l’IA qui aident les clients à renforcer leur cyber-résilience et maîtriser la puissance de l’IA pour sécuriser et gérer leur infrastructure, afin de réduire les risques de cybersécurité, d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances, et de simplifier leur infrastructure informatique.Accompagner l’adoption de l’IA avec une plateforme conçue à cet effetA10 poursuit l’amélioration de son système d’exploitation ACOS (Advanced Core Operating System) en ajoutant une pile d’IA totalement intégrée. La commercialisation d’ACOS, prévue pour la fin de cette année, permettra aux solutions A10 de s’interfacer avec les environnements AI Inference et GenAI des clients. A10 explore également des intégrations plus poussées avec AI Inference qui permettront à ses solutions d’assurer l’équilibrage des charges (ADC) et le déchargement (Offloading) de quelques-unes des tâches les plus intensives en calcul, afin de laisser les processeurs classiques et graphiques du serveur AI Inference mettre à profit leurs atouts, à savoir le plus haut débit et la plus faible latence disponibles actuellement.Gestion centralisée et analytique avec A10 ControlA10 Control est une plateforme de gestion centralisée qui gère les produits A10 Thunder ADC et A10 Defend depuis le même endroit. Disponible plus tard cette année, A10 Control permettra aux clients de faire migrer de façon fluide leurs consoles de gestion A10 vers A10 Control, afin de simplifier leurs opérations. Ils pourront automatiser les mises à niveaux de périphériques A10, gérer des licences flexibles, suivre l’état de santé du système, le tout depuis un tableau de bord unique assurant la visibilité pour l’ensemble du trafic.Protection contre les robots pilotée par IAA10 poursuit le développement de son offre de produits de cybersécurité. En complément des solutions A10 de sécurité des applications Web , de détection et atténuation des attaques DDos et de collecte de renseignements sur les menaces DDoS, A10 Defend ajoutera une protection contre les robots pilotée par IA. Cette solution, qui est encore au début de sa phase d’essai, aidera les clients à prémunir leurs applications contre les menaces posées par les robots.Protection DDoS prête pour les grandes entreprisesL’offre A10 Defend de protection contre les menaces DDoS protège quelques-uns des plus grands Opérateurs/Fournisseurs de services mondiaux. A10 a étendu ses capacités pour répondre aux besoins des grandes entreprises confrontées aux menaces DDoS multi vectorielles et volumétriques. Cette offre complète la protection DDoS assurée sur site par A10 Defend en ciblant les attaques à gros volumes sur le cloud et en renforçant la protection contre les attaques qui dépassent la taille des liens Internet ou la capacité sur site.Ensemble, les offres A10 Defend et A10 infrastructure aident les entreprises comme les fournisseurs de services à simplifier leurs opérations informatiques, réduire les risques de cybersécurité et offrir une meilleure expérience client.« Depuis plus de 20 ans, A10 aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de connectivité et de sécurité au moyen de l’innovation technologique. Le paysage technologique continue d’évoluer rapidement, car nos clients font de plus en plus appel à l’IA pour piloter leurs infrastructures, ce qui rend notre différentiation encore plus pertinente, » explique Dhrupad Trivedi, président et CEO, A10 Networks. « A10 suit cette voie avec ses clients, et maintient le cap de l’innovation pour les aider à atteindre leurs objectifs présents et futurs. »Ressource supplémentaireÀ propos d'A10 NetworksA10 Networks fournit des solutions de sécurité et d’infrastructure pour les environnements cloud sur site, hybrides et périphériques. Nous avons plus de 7 000 clients principalement dans de grandes entreprises et les télécoms, ainsi que des fournisseurs de services cloud et web qui doivent fournir des applications et des réseaux vitaux qui soient sécurisés, disponibles et efficaces. Fondée en 2004, A10 Networks est basée à San Jose, en Californie, mais a également des succursales dans de nombreux pays. Pour plus d'informations, consultez A10networks.com et suivez-nous sur A10Networks.Le logo A10 et A10 Networks sont des marques commerciales ou des marques déposées d'A10 Networks, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

