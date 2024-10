A10 esboza su proyecto para proteger y proporcionar aplicaciones de IA y contribuir a aumentar la ciberresiliencia

A10 Logo

LONDON, UNITED KINGDOM, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Una plataforma de soluciones integradas puede contribuir a reducir el riesgo para la ciberseguridad, mejorar la experiencia del usuario y simplificar las infraestructuras de sistemas informáticosGenAI y los grandes modelos de lenguaje, junto con las GPU de alta potencia, están permitiendo que la inteligencia artificial (IA) aumente la eficiencia y mejore la toma de decisiones y las experiencias de los clientes. Las organizaciones están implementando su infraestructura de IA en la nube o localmente, y acelerando su estrategia de nube híbrida. Al mismo tiempo, las carencias del modelo de IA existente están generando riesgos para la ciberseguridad. Según un estudio realizado por IBM , el coste de una violación de datos ha aumentado sustancialmente hasta los 4,88 millones de dólares por violación, con costes más altos en los sectores sanitario, de servicios financieros, industrial y tecnológico, precisamente los sectores con el mayor número de empresas que han adoptado la IA. Los ciberdelincuentes están explotando vulnerabilidades, lo que ha aumentado el riesgo para las organizaciones. Ante la continua evolución tecnológica, las empresas digitales necesitan tecnologías óptimas basadas en una plataforma integrada que facilite la implementación, gestión, automatización e integración de soluciones de IA, seguridad e infraestructuras.A10 Networks (NYSE: ATEN) ofrece soluciones de seguridad y basadas en IA que ayudan a los clientes a aumentar su ciberresiliencia y a aprovechar la potencia de la IA para proteger y gestionar sus infraestructuras con el fin de reducir los riesgos de ciberseguridad, mejorar la experiencias y el rendimiento para los usuarios y simplificar su infraestructura de sistemas informáticos.Apoyo a la adopción de la IA con una plataforma apta para la IAA10 continúa mejorando su sistema propio Advanced Core Operating System (ACOS) con una pila de IA completamente integrada. Esta versión de ACOS, cuyo lanzamiento está previsto para este mismo año, permitirá que las soluciones de A10 interactúen con los entornos de AI Inference y GenAI de los clientes. A10 también está explorando integraciones adicionales con AI Inference que permitirán que sus soluciones repartan cargas de trabajo y descarguen algunas tareas informáticamente intensivas, permitiendo que las CPU y las GPU de los servidores de AI Inference ofrezcan el mayor rendimiento y la latencia más baja del sector.Gestión y análisis centralizados con A10 ControlA10 Control es una plataforma de gestión centralizada que gestiona los portfolios de productos A10 Thunder ADC y A10 Defend desde una ubicación central. A10 Control, que estará disponible este mismo año, permitirá a los clientes migrar de forma fluida desde sus actuales consolas de gestión A10 a A10 Control y simplificar sus operaciones. Podrán automatizar las actualizaciones de dispositivos de A10, gestionar licencias flexibles y monitorizar el estado de los sistemas, todo ello desde un solo panel que proporciona visibilidad de todo el tráfico.Protección frente a bots con tecnología de IAA10 continúa ampliando su portfolio de soluciones de ciberseguridad. A las soluciones de seguridad de aplicaciones web , detección y mitigación de DDoS e información de amenazas de DDoS de A10, se suma ahora la protección frente a bots con tecnología de IA de A10 Defend. Esta solución, que se encuentra en fase inicial de prueba, ayudará a los clientes a proteger sus aplicaciones de las amenazas de bots.Protección contra DDoS apta para empresasEl portfolio de protección contra DDoS de A10 Defend protege a algunos de los mayores proveedores de servicios del mundo. A10 ha ampliado sus capacidades para atender los requisitos de mitigación de amenazas DDoS multivectoriales y volumétricas de las grandes empresas. Esta oferta complementa la actual protección contra DDoS local de A10 Defend con la capacidad para mitigar grandes ataques volumétricos en la nube, añadiendo mayor protección contra ataques que superan el tamaño de enlaces de Internet o la capacidad local.Juntos, los portfolios de infraestructuras de A10 Defend y A10 ayudan a clientes de grandes empresas y proveedores de servicios a simplificar sus operaciones de sistemas informáticos, reducir el riesgo para la ciberseguridad y ofrecer una mejor experiencia al cliente.«A10 lleva más de 20 años ayudando a empresas a lograr eficientemente sus objetivos de conectividad y seguridad con innovación tecnológica. Ante un panorama tecnológico que continúa evolucionando con rapidez, nuestros clientes recurren cada vez más a la IA para potenciar sus infraestructuras, lo que hace que nuestra diferenciación resulte aún más relevante», ha señalado Dhrupad Trivedi, presidente y CEO de A10 Networks. «En A10 acompañamos a los clientes a lo largo de este proceso y seguimos innovando en torno a la habilitación de sus resultados de negocio actuales y futuros.»-FIN-Recurso adicionalAcerca de A10 NetworksA10 Networks proporciona soluciones de seguridad e infraestructuras para entornos locales, de nube híbrida y edge-nube. Entre nuestros más de 7000 clientes se encuentran grandes empresas globales y proveedores de comunicaciones, nube y servicios web que deben proporcionar aplicaciones y redes críticas seguras, disponibles y eficientes. A10 Networks fue creada en 2004, tiene su sede en San José, California, y atiende a clientes de todo el mundo. Para más información, visite A10networks.com y síganos en A10Networks.El logotipo de A10 y A10 Networks son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de A10 Networks, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

