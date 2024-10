A10 Networks legt Pläne vor, KI-Anwendungen bereitzustellen und abzusichern und die Cyberabwehr zu stärken

A10 Networks (NYSE:ATEN)

LONDON, UNITED KINGDOM, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Integrierte Lösungsplattform kann Cyberrisiken mindern, Benutzererlebnisse verbessern und IT-Infrastrukturen vereinfachen.Generative KI (GenAI) und große Sprachmodelle in Verbindung mit Hochleistungs-GPUs machen es möglich, dass künstliche Intelligenz (KI) die Effizienz steigert sowie Entscheidungsfindung und Kundenerlebnisse verbessert. Unternehmen implementieren ihre KI-Infrastruktur lokal oder in der Cloud und beschleunigen Ihre Hybrid-KI-Strategie. Zugleich schaffen Lücken in vorhandenen KI-Modellen neue Cyberrisiken. Laut einer Studie von IBM stiegen die Kosten für Datenpannen deutlich auf 4,88 Mio. US-Dollar pro Vorfall an. Am höchsten lagen die Kosten in Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie, also in denjenigen Branchen, in denen KI bisher am stärksten Fuß fassen konnte. Kriminelle nutzen gezielt Schwachstellen aus, und das Risiko für Unternehmen steigt. Angesichts des rasanten technischen Fortschritts brauchen digitale Unternehmen erstklassige Technologien auf der Grundlage einer integrierten Plattform, die eine mühelose Bereitstellung, Verwaltung, Automatisierung und Integration von KI-, Sicherheits- und Infrastrukturlösungen ermöglichen.A10 Networks (NYSE: ATEN) stellt Sicherheits- und KI-basierte Lösungen bereit, um Kunden zu helfen, ihre Cyberabwehr zu stärken und das Potenzial von KI für den Schutz und die Verwaltung ihrer Infrastrukturen zu nutzen. Dadurch mindern sie Cyberrisiken, verbessern Benutzererlebnisse und Performance und vereinfachen ihre IT-Infrastruktur.Stärkere KI-Verbreitung durch eine KI-fähige PlattformA10 setzt die Erweiterung seines proprietären Advanced Core Operating System (ACOS) mit einem vollständig integrierten KI-Stack fort. Diese Version von ACOS, die in den nächsten drei Monaten veröffentlicht werden soll, wird die Verbindung zwischen A10-Lösungen und den KI-Inferenz- und GenAI-Umgebungen von Kunden ermöglichen. A10 arbeitet darüber hinaus an zusätzlicher Integration mit KI-Inferenz, über die seine Lösungen einige der rechenintensiven Aufgaben auslagern kann, sodass die Server-CPUs und -GPUs von KI-Inferenz in der Lage sind, für größtmöglichen Durchsatz und geringste Latenz der Branche zu sorgen.Zentrale Verwaltung und Analyse mit A10 ControlA10 Control ist eine Plattform zur zentralen Verwaltung von Produkten der Portfolios A10 Thunder ADC und A10 Defend. Kunden werden die Möglichkeit haben, von ihren vorhandenen A10-Verwaltungskonsolen nahtlos auf A10 Control, das noch in diesem Jahr verfügbar sein wird, umzusteigen und ihre Betriebsabläufe zu vereinfachen. Sie können über ein einziges Dashboard, das den gesamten Datenverkehr abbildet, A10-Geräteupgrades automatisieren, flexible Lizenzen verwalten und den Systemstatus überwachen.KI-gestützter Schutz vor BotsA10 baut sein Portfolio an Cybersicherheitslösungen weiter aus. Zusätzlich zu den A10-Lösungen für Webanwendungssicherheit , DDoS-Erkennung und -Minderung und DDoS Threat Intelligence umfasst A10 Defend jetzt auch den KI-gestützten Schutz vor Bots. Mithilfe dieser Lösung, die sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, werden Kunden ihre Anwendungen gegen Bedrohungen durch Bots absichern können.Unternehmenstauglicher DDoS-SchutzDas A10 Defend DDoS Protection-Portfolio schützt einige der weltweit größten Serviceprovider. A10 erweitert ständig seine Kapazitäten, um Konzernen helfen zu können, die Risiken durch Multivektor- und volumetrische DDoS-Angriffe zu mindern. Dieses Angebot ergänzt vorhandene lokale Installationen von A10 Defend DDoS Protection um die Abwehr von volumetrischen Großangriffen in der Cloud und es bietet erweiterten Schutz vor Angriffen, die über Internet-Links hinausgehen und lokale Kapazitäten überschreiten.Gemeinsam unterstützen die Portfolios A10 Defend und A10 Infrastructure sowohl Unternehmenskunden als auch Serviceprovider dabei, Ihre IT zu vereinfachen, Cyberrisiken zu mindern und ein besseres Kundenerlebnis bereitzustellen.„Seit über 20 Jahren hilft A10 Unternehmen, ihre Konnektivitäts- und Sicherheitsziele mithilfe von innovativer Technologie zu erreichen. Die technologische Landschaft entwickelt sich rasant weiter, während unsere Kunden zur Unterstützung ihrer Infrastrukturen verstärkt auf KI setzen. Dadurch wächst die Relevanz unseres Angebots“, sagt Dhrupad Trivedi, President und CEO von A10 Networks. „A10 begleitet seine Kunden auf diesem Weg, und wir werden auch weiterhin innovativ daran arbeiten, ihre aktuellen und zukünftigen Unternehmensergebnisse zu ermöglichen.“– ENDE –Zusätzliche RessourceÜber A10 NetworksA10 Networks ist ein Anbieter von Sicherheits- und Infrastrukturlösungen für lokale, Hybrid-Cloud- und Edge-Cloud-Umgebungen. Zu seinen über 7.000 Kunden zählen globale Großunternehmen und Serviceprovider in den Bereichen Kommunikation, Cloud und Web, die geschäftskritische Anwendungen und Netzwerke mit höchster Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz bereitstellen müssen. A10 Networks wurde 2004 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Jose, USA, und betreut Kunden weltweit. Informieren Sie sich auf A10networks.com, und folgen Sie uns über @A10Networks.Das A10-Logo und A10 Networks sind Marken oder eingetragene Marken von A10 Networks, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

