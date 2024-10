Asset Agent Lite von Identec Solutions geht live

Asset Agent Lite, eine Lösung zur Identifikation, Lokalisierung & Verwaltung mobiler Objekte für die Fertigungs- und Logistikbranche, ist ab sofort verfügbar.

LUSTENAU, AUSTRIA, October 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Identec Solutions gibt Asset Agent Lite frei, ein eigenständiges Modul der erfolgreichen Asset Agent-Lösung. Es unterstützt Innen- und Außenoperationen im Rahmen der Verwaltung von Betriebsmitteln.Asset Agent Lite ist ein GPS-basiertes Ortungsmodul der Asset Agent-Lösung. Da es mit minimaler erforderlicher Infrastruktur auskommt, nennen wir es auch Asset Agent Lite. Es ist kostengünstig, aber äußerst präzise und nutzt die Global Positioning System (GPS)-Technologie, um genaue Standortkoordinaten aller Arten von Betriebsmitteln im Freien zu bestimmen. Es bietet Echtzeit-Positionsinformationen und ermöglicht nahtloses Tracking und Lokalisierungsanwendungen in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise der Logistik für Fertigwaren und Autoterminals.Die Lösung richtet sich an verschiedene Märkte, wo mobile Betriebsmittel eine große Rolle spielen. Ein solcher Markt könnten RoRo-Operationen in einem Hafen oder Fahrzeugdistributionszentren ( Vehicle Processing Center ) in Automobilwerken sein. Mit Asset Agent Lite können Betreiber ganz einfach neue Fahrzeuge in Echtzeit registrieren, sobald diese per Schiff, Zug oder Lastwagen ankommen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass Asset Agent-Nutzer jedes Betriebsmittel (wie ein Auto) in einem definierten Bereich in Echtzeit lokalisieren und finden können. Es gibt keine unproduktiven Suchaufträge mehr. Zudem zeichnet die Anwendung alle Schritte im Prozess der Fahrzeuganpassung auf, zeigt alle Aktivitäten in Echtzeit an und erstellt eine digitale Dokumentation für jedes einzelne Betriebsmittel.„Asset Agent Lite ist die ideale Erweiterung unserer umfassenden Asset Agent-Lösung, die auf RTLS -Technologie basiert“, sagt Christian Aadal, Produktmanager von Asset Agent, und fügt hinzu: „Es ist kostengünstig, vielseitig, mobil und sehr schnell einsatzbereit. Die Schnittstellen zu Drittanbietersoftware machen es äußerst flexibel.“Asset Agent Lite wird als cloudbasierte Lösung angeboten, ohne dass Hardwareinstallationen erforderlich sind. Nutzer können ihre eigenen Handgeräte verwenden, da Asset Agent als mobile App installiert wird. Die Verbindung zum Asset Agent-Server erfolgt automatisch, der mit Admin- und Steuerungs-Desktop-Schnittstellen interagiert.„Deshalb macht das SaaS-Modell von Asset Agent Lite die Implementierung einfacher als je zuvor und das auf die kosteneffizienteste Weise. Gleichzeitig liefert es von Tag eins an Mehrwert“, sagt Christian Aadal.Asset Agent Lite kann Betriebsmittel mit Hilfe von Barcodes, QR-Codes oder andere visuelle Identifikationsmethoden erkennen. Wenn manuelles Scannen keine Option ist, können Betreiber den Identifikationsprozess vollständig automatisieren, indem sie Asset Agent-Tags verwenden.Volkswagen ist einer der größten Kunden von Asset Agent, wenn es um die Verwaltung mobiler Betriebsmittel geht. Ihr riesiges Gelände für fertige Fahrzeuge benötigt eine effiziente Verarbeitung, und Asset Agent erledigt genau das. „Ohne Asset Agent läuft hier nichts. Die Fahrzeugvorbereitung würde stillstehen“, sagt Michael Imrock, Manager für Prozess- und Fahrzeugkontrolle, Abteilung Fahrzeugvorbereitung, Volkswagen Wolfsburg.Mehr über Asset Agent Lite: https://www.identecsolutions.com/vehicle-logistics Über IDENTEC SOLUTIONSDie IDENTEC SOLUTIONS AG wurde 1999 im österreichischen Lustenau gegründet. Heute hat das Unternehmen Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen, Deutschland und sowie mehrere Vertriebsstellen weltweit. IDENTEC SOLUTIONS ist globaler Anbieter von innovativen drahtlosen Lokalisierungslösungen zur Steigerung von Effizienz und Sicherheit in rauen und besonders herausfordernden Industrieumgebungen. Die branchenführenden digitalen Anwendungen werden in den Bereichen Öl & Gas, Containerhäfen, Minen- & Tunnelbau sowie in Smart Factories eingesetzt.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.identecsolutions.com

