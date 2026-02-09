Rijeka Gateway: Identec Solutions liefert Reefer-Monitoring-System

Rijeka Gateway

Identec Solutions implementierte Reefer Runner am neuen Rijeka Gateway (HR) und band 170 Kühlcontainer an Navis N4 an – automatisiertes Monitoring in Echtzeit.

LUSTENAU, AUSTRIA, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Identec Solutions, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Asset-Management- und industriellen IoT-Lösungen, hat die Implementierung eines hochmodernen Reefer-Monitoring -Systems am Rijeka Gateway abgeschlossen, dem neuen Tiefsee-Containerterminal, das von APM Terminals und Enna Logic betrieben wird. Die Installation verbindet 170 Kühlcontainer (Reefer) direkt mit dem Navis N4-System des Terminals und ermöglicht Echtzeit-Überwachung, automatisierte Arbeitsauftragserstellung sowie eine vollständige Integration in die Terminalabläufe. Diese intelligente Infrastruktur-Lösung gewährleistet maximale Ladungssicherheit und eine optimierte Abwicklung temperaturempfindlicher Güter und unterstützt das Engagement des Terminals für digitale Innovation und Nachhaltigkeit. Das System ging im September 2025 in Betrieb und unterstützte den Start des vollständigen Containerterminalbetriebs.„Die Implementierung eines hochmodernen Reefer-Monitoring-Systems war für Rijeka Gateway unerlässlich, da wir unsere Betriebsabläufe skalieren und uns als führendes Smart-Terminal in der Adria positionieren. Die Integration in unser Navis N4 TOS ermöglicht es uns, Kühlcontainer in Echtzeit zu überwachen, Arbeitsaufträge zu automatisieren und die Integrität temperaturempfindlicher Fracht rund um die Uhr sicherzustellen. Dieses Projekt spiegelt unser Engagement für Innovation, operative Exzellenz und die Bereitstellung zuverlässiger, datengestützter Dienstleistungen für unsere Kunden wider.“— Jean-Louis SEBAPO, Senior Technology Project Lead, Rijeka GatewayDas Energiemonitoring-Modul innerhalb des Reefer-Runner-Systems von Identec Solutions liefert detaillierte Echtzeit-Einblicke in den Stromverbrauch jedes einzelnen Kühlcontainers. Es misst kontinuierlich Parameter wie Spannung, Stromstärke und gesamte Kilowattstunden und ermöglicht es Rijeka Gateway, den Energieverbrauch seiner Reefer-Flotte zu überwachen und zu analysieren. Diese Funktionalität unterstützt mehrere kritische operative Ziele: die Identifizierung ungewöhnlicher Verbrauchsmuster, die Sicherstellung der Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen und die Optimierung der Ressourcenzuweisung. Sie erleichtert zudem die Kostenverfolgung und liefert wertvolle Daten für vorausschauende Wartungsstrategien.„Rijeka Gateway ist ein wegweisendes Greenfield-Projekt, das zeigt, wie fortschrittliche digitale Lösungen den Terminalbetrieb von Anfang an zukunftssicher gestalten können. Für Identec Solutions ist die Beteiligung an dieser strategischen Entwicklung sowohl ein Meilenstein als auch ein Bekenntnis zu unserer Innovationskraft im maritimen Sektor. Die Integration der Energiemonitoring-Funktion in unser Reefer-Runner-System ist besonders bedeutend – sie verschafft Terminalbetreibern die Transparenz, die sie benötigen, um Energieverbrauch zu steuern, Emissionen zu reduzieren und in Echtzeit fundierte, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.“— Elmar Hartmann, Mitinhaber, Identec Solutions & Präsident der IV VorarlbergÜber Rijeka GatewayRijeka Gateway ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt am Hafen von Rijeka an der nordadriatischen Küste Kroatiens. Es wird als Joint Venture zwischen APM Terminals (51 %) und dem kroatischen Logistikunternehmen Enna Logic (49 %) entwickelt. Das Projekt ist darauf ausgelegt, eines der modernsten und nachhaltigsten Containerterminals Europas zu werden, mit starkem Fokus auf Innovation, Umweltverantwortung und regionaler Anbindung.Die Gesamtinvestition in das Projekt beträgt 380 Millionen Euro und stellt damit derzeit die größte private Investition in Kroatien dar. Im November 2021 wurde ein 50-jähriger Konzessionsvertrag unterzeichnet, und das Terminal wird von der Joint-Venture-Gesellschaft Rijeka Gateway d.o.o. betrieben. Bau und Betrieb sind in Phasen geplant, wobei Phase 1 mit der Eröffnung des Terminals im September 2025 abgeschlossen wurde. Diese Phase umfasste eine Investition von 200 Millionen Euro für den Bau eines 400 Meter langen Liegeplatzes, der eine jährliche Umschlagskapazität von 650.000 TEU ermöglicht. Phase 2 folgt mit einer zusätzlichen Investition von 180 Millionen Euro zur Verlängerung des Liegeplatzes auf 680 Meter und zur Steigerung der jährlichen Kapazität auf über 1 Million TEU.Das Terminal ist für den Umschlag von Ultra-Großcontainerschiffen mit bis zu 24.000 TEU ausgelegt. Es ist mit modernster Technologie ausgestattet, darunter ferngesteuerte elektrische Krane für Be- und Entladevorgänge. Mehr als 95 % der Terminalausrüstung wird elektrisch betrieben, wodurch die Emissionen vor Ort minimiert werden. Ziel ist ein hocheffizienter, emissionsarmer Betrieb im Rahmen der Konzernstrategie von APM Terminals.Nachhaltigkeit steht im Zentrum des Designs von Rijeka Gateway. Das Terminal wird vollständig mit erneuerbarem Strom aus Solar- und Windenergie betrieben, bereitgestellt von ENNA Next, und gewährleistet somit einen CO₂-freien Betrieb. Es steht im Einklang mit globalen Dekarbonisierungszielen, indem CO₂-Emissionen minimiert und Umweltauswirkungen durch Elektrifizierung und Automatisierung reduziert werden.Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts sind erheblich. Derzeit beschäftigt das Terminal über 400 Mitarbeiter, eine Zahl, die bei voller Auslastung der ersten Phase voraussichtlich deutlich steigen wird, ergänzt durch zahlreiche indirekte Arbeitsplätze in unterstützenden Branchen.Die kroatische Regierung hat Rijeka Gateway als strategisches Projekt eingestuft und erkennt sein Potenzial an, Rijeka zu einem zentralen Logistik- und Handelszentrum für Mittel- und Südosteuropa zu entwickeln.Auch die Anbindung ist ein zentraler Bestandteil des Projekts. Das Terminal ist als wichtiger intermodaler Zugangspunkt zu Binnenmärkten konzipiert und stärkt Rijekas Rolle in den europäischen Logistiknetzwerken. Es ist in regionale Schienen- und Straßeninfrastruktur integriert, was den Zugang und die Transporteffizienz für Containerverkehre auf dem gesamten Kontinent verbessert.Insgesamt stellt Rijeka Gateway einen mutigen Schritt zur Neugestaltung der adriatischen maritimen Landschaft dar – durch die Kombination von Größe, Nachhaltigkeit und strategischer Vernetzung in einem einzigen, zukunftsfähigen Containerterminal.Über Reefer RunnerReefer Runner ist ein hochmodernes Überwachungssystem, das entwickelt wurde, um den Betrieb und das Management von Kühlcontainern in Ihrem Terminal effizient zu optimieren. Als integraler Bestandteil Ihrer Abläufe bietet es automatisierte Echtzeit-Transparenz über jeden Reefer-Container – unabhängig von Marke oder Typ. Mit einem robusten drahtlosen Gerät, das Plug-and-Play-Kompatibilität unter anderem mit dem Navis 4 Terminal Operating System (TOS) bietet, erfordert Reefer Runner keine Schulung und lässt sich flexibel an Ihre Expansionspläne anpassen. Eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren sowie eine Reihe zentraler Vorteile – wie die Reduzierung von Schadensfällen, Arbeitsaufwand und Wartungskosten – machen Reefer Runner zu einer weltweit einzigartigen Lösung für das Reefer-Monitoring mit Kunden in mehr als 70 Containerterminals.Über Identec SolutionsBei IDENTEC SOLUTIONS entwickeln wir Ideen zur Steigerung der Effizienz im industriellen Internet der Dinge. Unsere drahtlosen Lösungen erhöhen die Sicherheit von Mitarbeitern, verbessern die Zusammenarbeit von Teams, liefern wertvolle Einblicke und reduzieren Verschwendung – selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Deshalb vertrauen einige der größten und produktivsten Häfen, Bergbauunternehmen, Energieversorger, Automobilzulieferer und Automobilhersteller der Welt auf uns, um ihre Ressourcen besser zu nutzen.IDENTEC SOLUTIONS hat seinen Hauptsitz in Österreich und verfügt über Regionalbüros in Australien, den USA, Norwegen und Deutschland sowie Vertriebsvertretungen im Vereinigten Königreich. www.identecsolutions.com

