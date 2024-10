Asset Agent Lite de Identec Solutions se lanza al mercado

Asset Agent Lite, una solución móvil de identificación y localización de assets para las industrias de manufactura y logística, está lista para implementación.

LUSTENAU, AUSTRIA, October 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Identec Solutions lanza Asset Agent Lite, un módulo independiente de la exitosa solución Asset Agent. Este módulo apoya operaciones tanto en interiores como exteriores para el movimiento y la gestión de activos dentro de un área definida.Asset Agent Lite es un módulo de localización basado en GPS de la solución completa Asset Agent. Como viene con un mínimo de infraestructura necesaria (cero), lo llamamos también Asset Agent Lite. Es de bajo costo, pero altamente preciso, utilizando la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para determinar coordenadas de ubicación exactas de todo tipo de activos al aire libre. Proporciona información de posicionamiento en tiempo real, lo que permite un seguimiento y localización continuos en diversas industrias, como la logística de productos terminados y los terminales de automóviles, entre otros.La solución está diseñada para servir a varios mercados que gestionan activos móviles. Un mercado de este tipo podrían ser las operaciones RoRo en un puerto o los Centros de Procesamiento de Vehículos ( Vehicle Processing Centers ) en plantas de fabricación de automóviles. Con Asset Agent Lite, los operadores pueden registrar fácilmente nuevos vehículos en tiempo real cuando llegan por barco, tren o tráiler. Un beneficio importante es que los usuarios de Asset Agent pueden localizar y visualizar cualquier activo (como un automóvil) en cualquier lugar dentro de un área definida en tiempo real. Ya no hay misiones improductivas de búsqueda. Además, la aplicación registra todos los pasos en el proceso de personalización de vehículos, mostrando todas las actividades nuevamente en tiempo real y creando una documentación digital para cada activo individual."Asset Agent Lite es la mejora ideal de nuestra solución completa Asset Agent basada en tecnología RTLS ", dice Christian Aadal, Gerente de Producto de Asset Agent, y añade: "Es de bajo costo, versátil, móvil y muy rápida de implementar. La integración con software de terceros la hace altamente flexible."Asset Agent Lite se ofrece como una solución basada en la nube, sin necesidad de instalaciones de hardware. Los usuarios pueden usar sus propios dispositivos portátiles, ya que Asset Agent se instala como una aplicación móvil. La conexión con el servidor de Asset Agent se realiza automáticamente, el cual se integra con las interfaces administrativas y de control desde el escritorio."Por eso, el modelo SaaS de Asset Agent Lite facilita la implementación más que nunca, de la manera más rentable. Al mismo tiempo, proporciona valor desde el primer día", comenta Christian Aadal.Asset Agent Lite puede identificar activos a través de códigos de barras, códigos QR u otros métodos de identificación visual. Si la lectura manual no es una opción, los operadores pueden automatizar completamente el proceso de identificación utilizando etiquetas de Asset Agent.Volkswagen es uno de los mayores clientes de Asset Agent cuando se trata de gestionar activos móviles. Su enorme recinto de automóviles terminados necesita un procesamiento eficiente, y Asset Agent hace precisamente eso. "Sin Asset Agent, aquí no funciona nada. La preparación de vehículos se detendría", comenta Michael Imrock, Gerente de Procesos y Control de Vehículos, Departamento de Preparación de Vehículos, Volkswagen Wolfsburg.Más información sobre Asset Agent Lite: https://www.identecsolutions.com/vehicle-logistics Sobre IDENTEC SOLUTIONSIDENTEC SOLUTIONS AG fue fundada en 1999 en Lustenau, Austria. La empresa cuenta con sucursales en Australia, Estados Unidos, Noruega, Alemania y una oficina de ventas en Gran Bretaña. Es un proveedor global líder de soluciones innovadoras de localización inalámbrica para mejorar la eficiencia y la seguridad en entornos industriales difíciles y particularmente desafiantes. Las soluciones digitales líderes en la industria se utilizan en los sectores de petróleo y gas, puertos de contenedores, minería y túneles, así como en fábricas inteligentes / sector de Industria 4.0.

