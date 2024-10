Star Micronics lance la nouvelle imprimante de borne SK5-31

Star SK5-31 kiosk printer

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, l’un des principaux fabricants de solutions d'impression avec et sans boîtier pour bornes, annonce le lancement de la SK5-31, le dernier ajout de sa gamme d’imprimantes de borne ultra-compactes. Cette imprimante vient compléter l’offre très étendue d’imprimantes Star compactes destinées aux espaces limités.La SK5-31 est conçue pour une intégration simple et sa fiabilité la rend idéale aussi bien pour les applications automatiques qu’en libre-service dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie/restauration et des transports. Afin de garantir une installation correcte, l’imprimante comprend un porte-papier à positions multiples, ainsi que des largeurs de papier, des diamètres de rouleau et d’épaisseur de papier permettant de gérer aussi bien les reçus et les justificatifs, que des tickets/billets et des bons haute qualité.Le bras pour rouleaux de papier, une fonctionnalité unique disponible en standard, est conçu pour les rouleaux jusqu’à 150 mm de diamètre et peut être installé en 6 positions, à gauche ou à droite, pour simplifier son intégration et adapter le circuit de papier en fonction de la borne. De plus, le porte-papier inclut un axe fixe breveté pour le chargement rapide permettant de régler facilement la largeur.Incluant un présentoir intégré, la SK5-31 est conçue pour éviter les bourrages papier en imprimant l’intégralité du document avant sa présentation. Ensuite, les documents qui ne sont pas pris par l’utilisateur peuvent être réinsérés dans la borne par mesure de sécurité. De plus, l’imprimante inclut une protection du papier et une assistance à son éjection, un capteur de fin de papier proche, un massicot haute qualité et un accès simple pour la maintenance de l’imprimante et du massicot.En termes de connectivité, deux modèles de la SK5-31 sont disponibles. L’un a des connecteurs série/USB, l’autre des connecteurs Ethernet LAN/USB. Les pilotes StarPRNT et les SDK de Star font que la SK5-31 est compatible avec les logiciels pour borne Windows, Linux, Android, OPOS et JavaPOS, y compris les tout derniers systèmes basés sur tablette et Android.Star a plus de trente ans d’expérience en développement de solutions d’impression de borne avancées et a accumulé une expertise technique précieuse permettant de s’adapter à des applications de borne très diverses.« En réponse à la forte demande en solutions de libre-service et paiement automatique dans tous les segments du marché et dans toutes les régions, Star étend son offre d’imprimantes de bornes intégrables, avec et sans boîtier », précise Simon Martin, directeur général de Star Micronics EMEA. « Plus précisément, la nouvelle SK5-31 offre une flexibilité et une fiabilité maximales, ainsi que des fonctionnalités uniques permettant de mettre en place une solution d’impression pour bornes hautes performances capable de s’adapter à une large gamme d’applications et de secteurs d’activité. »A propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.-oOo-Pour plus d'informations, consultez le site www.Star-EMEA.com ou contactez :Claire SmithResponsable Relations PresseStar Micronics EMEATel: +44 (0)1494 471111Email: csmith@Star-EMEA.com

